Fonte: 123RF Luoghi aperti Giornate di Primavera FAI 2024

L’edizione 2024 delle Giornate FAI di primavera presenta numerose novità e sorprese, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare luoghi solitamente inaccessibili, dai monumenti più imponenti a quelli più curiosi e inediti. Grazie alla partecipazione di migliaia di delegati e volontari, sabato 23 e domenica 24 marzo 2024, infatti, il Fondo Ambiente Italiano apre le porte di 750 luoghi speciali in 400 città italiane, accogliendo visitatori sia nei grandi centri urbani che nei piccoli borghi, contribuendo così a una maggiore conoscenza e valorizzazione del patrimonio nazionale.

Quindi, cosa visitare nelle Giornate FAI? Quali sono i luoghi aperti al pubblico? Vediamo insieme quelli di maggior interesse.

Giornate FAI di primavera 2024 Roma

Le Giornate FAI di Primavera rappresentano un’opportunità unica per esplorare luoghi insoliti e affascinanti, spesso non accessibili al pubblico durante il resto dell’anno. Quest’anno, Roma e la sua provincia si aprono al pubblico con una selezione di luoghi ricchi di storia, arte e cultura, pronti ad essere scoperti durante il weekend del 23 e 24 marzo 2024.

Ecco alcuni dei luoghi che potrete visitare durante le Giornate FAI di Primavera a Roma e provincia:

1. Castello Sforza Ruspoli, Cerveteri, Roma

Situato nel suggestivo scenario di Cerveteri, il Castello Sforza Ruspoli incanta con la sua architettura rinascimentale e la sua storia millenaria. Un luogo che vi trasporterà indietro nel tempo, permettendovi di immergervi nell’atmosfera di un’epoca passata.

2. Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini, Frascati, Roma

Le Scuderie Aldobrandini, a Frascati, offrono una straordinaria testimonianza del patrimonio culturale della Tuscolana. Qui potrete ammirare opere d’arte e reperti storici che raccontano la ricca storia della regione.

3. Sulle Ali del Genio: Tra Storia, Arte e Ingegno Militare, Roma

Questo suggestivo percorso vi condurrà alla scoperta di opere militari uniche nel loro genere, testimonianze di ingegneria militare che hanno segnato la storia di Roma e del territorio circostante.

4. Palazzo Marina, Roma

Immergetevi nell’eleganza e nella storia di Palazzo Marina, un gioiello architettonico nel cuore di Roma. Qui potrete ammirare splendide sale e opere d’arte che vi lasceranno senza fiato.

5. Archeologia Industriale: L’ISA e il Nucleo Sommozzatori VVF, Roma

Un’esperienza unica per scoprire il patrimonio industriale di Roma, attraverso la visita all’ISA e al Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Un viaggio affascinante nel mondo dell’archeologia industriale.

6. Villa Maraini – Istituto Svizzero, Roma

Villa Maraini, sede dell’Istituto Svizzero, è un’oasi di cultura e arte nel cuore di Roma. Qui potrete scoprire mostre, eventi culturali e tanto altro ancora.

7. Palazzo dell’Agricoltura, Roma

Un gioiello architettonico nel cuore della città, il Palazzo dell’Agricoltura vi sorprenderà con la sua bellezza e la sua storia. Un luogo imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura.

8. Ingresso a Parco Villa Gregoriana, Tivoli, Roma

Immergetevi nella bellezza della natura al Parco Villa Gregoriana a Tivoli. Un’oasi di pace e tranquillità dove potrete passeggiare tra giardini, cascate e antiche rovine.

Giornate FAI di primavera 2024 Milano

Milano, città d’arte, cultura e innovazione, si prepara ad aprire le porte dei suoi tesori nascosti durante le Giornate FAI di Primavera 2024. Un’occasione unica per scoprire luoghi insoliti e affascinanti, che raccontano la storia e l’anima di questa città dinamica e cosmopolita.

Ecco alcuni dei luoghi che potrete visitare durante le Giornate FAI di Primavera nel comune di Milano:

1. Grattacielo Pirelli, Milano

Icona dell’architettura milanese, il Grattacielo Pirelli si erge maestoso nel cuore della città. Durante le Giornate FAI di Primavera avrete l’opportunità di ammirare la città dall’alto, godendo di una vista mozzafiato.

2. L’Ippodromo Snai San Siro tra Natura, Arte e Cavalli, Milano

L’Ippodromo Snai San Siro non è solo un luogo dedicato alle corse dei cavalli, ma anche un’oasi di natura e arte nel cuore della città. Durante la visita, potrete scoprire la storia e le tradizioni legate al mondo dell’ippica.

3. Palazzina Appiani, Milano

Un gioiello nascosto nel cuore di Milano, la Palazzina Appiani vi sorprenderà con la sua eleganza e la sua storia. Un luogo imperdibile per gli amanti dell’arte e dell’architettura.

4. Palazzo Marino, Milano

Il cuore pulsante della politica milanese, Palazzo Marino apre le sue porte al pubblico durante le Giornate FAI di Primavera. Un’opportunità unica per scoprire i segreti e le meraviglie di questo edificio storico.

5. Dolce & Gabbana Beauty, Milano

Un viaggio nel mondo della bellezza e della moda vi attende presso Dolce & Gabbana Beauty. Durante la visita, potrete scoprire i segreti della creazione dei profumi e dei cosmetici firmati dal celebre marchio italiano.

6. Galtrucco 1870, una Storia Milanese, Milano

Una delle sartorie più antiche di Milano, Galtrucco 1870 vi invita a scoprire la storia della moda milanese e a immergervi nell’atmosfera unica di un laboratorio artigianale.

7. Lo Scrigno del Barocco Lombardo: Santuario di San Giuseppe, Milano

Un vero e proprio scrigno di arte e spiritualità, il Santuario di San Giuseppe vi accoglie con le sue splendide opere barocche. Un luogo di pace e contemplazione nel cuore della città.

8. Stazione Carabinieri – Compagnia Milano Duomo, Milano

Una delle stazioni dei Carabinieri più antiche di Milano, la Compagnia Milano Duomo vi invita a scoprire la storia e le tradizioni del corpo militare italiano.

9. Mirabello, Villa/Cascina Rinascimentale in un’Oasi di Verde, Milano

Immergetevi nella bellezza della campagna milanese presso Villa Mirabello, un’oasi di verde e tranquillità nel cuore della città.

10. Villa Necchi Campiglio, Milano

Un’autentica perla dell’architettura milanese, Villa Necchi Campiglio vi incanterà con la sua eleganza e la sua raffinatezza.

11. Sky Italia: Nel Cuore della Tech-Media Company, Milano

Un viaggio nel mondo dell’innovazione e della tecnologia vi attende presso Sky Italia. Durante la visita, potrete scoprire i segreti della produzione televisiva e dei media digitali.

12. DLA Piper: L’Ex Banco di Roma con il suo Rifugio Antiaereo, Milano

Un’occasione unica per scoprire la storia della Milano durante la Seconda Guerra Mondiale, presso l’ex Banco di Roma e il suo rifugio antiaereo.

Giornate FAI di primavera 2024 Veneto

Il Veneto, terra di arte, storia e tradizione, è pronto ad accogliere i visitatori di ogni parte per mostrare i propri tesori durante le Giornate FAI di Primavera 2024. Un’opportunità unica per scoprire luoghi incantevoli e ricchi di fascino, che raccontano la ricca storia e la cultura di questa regione.

Ecco alcuni dei luoghi che potrete visitare durante le Giornate FAI di Primavera nel Veneto:

1. Villa Crotta de’ Manzoni, Agordo, Belluno

Immergetevi nella bellezza dei paesaggi montani del Veneto presso Villa Crotta de’ Manzoni, una dimora storica circondata da un parco secolare. Un luogo perfetto per rilassarsi e godere della natura incontaminata.

2. Santuario dei Santi Vittore e Corona, Feltre, Belluno

Un luogo di spiritualità e devozione, il Santuario dei Santi Vittore e Corona vi accoglie con le sue splendide opere d’arte e la sua atmosfera suggestiva.

3. Villa da Ponte (ora Vergerio), Cadoneghe, Padova

Un gioiello dell’architettura veneta, Villa da Ponte (ora Vergerio) vi incanterà con la sua eleganza e la sua storia millenaria.

4. Oratorio San Rocco, Padova

Un tesoro nascosto nel cuore di Padova, l’Oratorio San Rocco vi sorprenderà con i suoi affreschi e le sue opere d’arte.

5. Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia, Padova

Una residenza storica circondata da un parco secolare, Villa dei Vescovi vi invita a scoprire la bellezza e la storia del Veneto.

6. Borgo di Celarda con il Casel e Chiesa di San Benedetto, Feltre, Belluno

Un angolo di autentica bellezza e tranquillità, il Borgo di Celarda vi accoglie con le sue antiche case e la sua suggestiva chiesa.

7. Palazzo Angeli, Rovigo

Un esempio di architettura rinascimentale nel cuore di Rovigo, Palazzo Angeli vi incanterà con la sua eleganza e la sua storia.

8. Memoriale Brion, Altivole, Treviso

Un’opera d’arte unica nel suo genere, il Memoriale Brion vi sorprenderà con la sua bellezza e la sua profondità emotiva.

9. Chiesa di San Giorgio, San Polo di Piave, Treviso

Un capolavoro di architettura sacra, la Chiesa di San Giorgio vi accoglie con le sue splendide opere d’arte e la sua atmosfera suggestiva.

10. Casa Conti, Padova

Una dimora storica nel cuore di Padova, Casa Conti vi invita a scoprire la storia e la cultura del Veneto attraverso le sue splendide sale e i suoi preziosi arredi.

Giornate FAI di primavera 2024 Emilia Romagna

L’Emilia Romagna, terra di arte, cultura e storia, si prepara alle Giornate FAI di Primavera 2024. Un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere suggestive e nelle bellezze architettoniche di questa regione ricca di fascino.

Ecco alcuni dei luoghi che potrete visitare durante le Giornate FAI di Primavera in Emilia Romagna:

1. Sulle Tracce dei Lambertini: dal Palazzo alla Torre, Bologna

Un viaggio nel passato alla scoperta della famiglia Lambertini, illustre casato bolognese. Dal Palazzo alla Torre, un percorso affascinante tra storia e bellezza architettonica.

2. Monastero delle Clarisse – Apertura Chiesa S. Stefano, Imola, Bologna

Un luogo di pace e spiritualità, il Monastero delle Clarisse vi accoglie nella suggestiva Chiesa di San Stefano, regalando momenti di contemplazione e riflessione.

3. Chiesa di San Michele e Convento dell’Osservanza, Imola, Bologna

Un gioiello di arte sacra, la Chiesa di San Michele e il Convento dell’Osservanza vi trasporteranno in un’atmosfera di serenità e bellezza.

4. Sede Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, Bologna

Un’opportunità unica per scoprire il cuore politico della regione. La sede dell’Assemblea Legislativa apre le sue porte per farvi conoscere la storia e le istituzioni dell’Emilia Romagna.

5. Teatro Comunale di Bologna tra Tradizione e Rinnovamento, Bologna

Un’icona della cultura bolognese, il Teatro Comunale vi invita a scoprire la magia del teatro e dell’opera in un ambiente ricco di storia e tradizione.

6. A. Senna – Kobra-Arman-Laffi-Pierotti – Parco Acque Minerali, Imola, Bologna

Un’esposizione d’arte all’aperto nel suggestivo Parco Acque Minerali, dove le opere di artisti contemporanei si fondono con la natura circostante.

7. Casamento a Medelana di Marzabotto, Marzabotto, Bologna

Un viaggio nel passato tra le mura di un antico casamento, simbolo di storia e tradizione dell’Appennino bolognese.

8. Villa Aria un Viaggio nella Storia, Marzabotto, Bologna

Una residenza storica immersa nella natura, Villa Aria vi regalerà momenti di pace e bellezza, tra giardini e scorci suggestivi.

9. Torre Campanaria Cattedrale di San Pietro, Bologna

Un punto di vista unico sulla città di Bologna vi aspetta sulla Torre Campanaria della Cattedrale di San Pietro, dove potrete ammirare il panorama mozzafiato.

10. Cantiere di Restauro del Teatro Comunale, Crevalcore, Bologna

Un’occasione speciale per scoprire i segreti del restauro artistico presso il Teatro Comunale di Crevalcore, dove il passato e il presente si incontrano.

Giornate FAI primavera 2024 Lazio

Il Lazio, terra ricca di storia, arte e cultura, si prepara alle Giornate FAI di Primavera 2024 permettendo al pubblico la visita dei suoi tesori più belli.

Ecco alcuni dei luoghi che potrete visitare durante le Giornate FAI di Primavera nel Lazio:

1. Chiesa di Santa Lucia, Ferentino, Frosinone

Un gioiello dell’architettura sacra, la Chiesa di Santa Lucia vi accoglie con la sua bellezza e la sua storia millenaria.

2. Mercato Romano Coperto, Ferentino, Frosinone

Un viaggio nel tempo tra gli antichi mercati romani, dove potrete immergervi nell’atmosfera vivace e colorata dei banchi di mercato.

3. Teatro Romano, Ferentino, Frosinone

Un’opera d’arte dell’antica Roma, il Teatro Romano vi sorprenderà con la sua maestosità e la sua bellezza architettonica.

4. Avancorpo dell’Acropoli – Criptoportico, Ferentino, Frosinone

Un’opera di ingegneria romana, l’Avancorpo dell’Acropoli vi condurrà alla scoperta dei segreti dell’antica città di Ferentino.

5. Archi di Casamari – Testamento di Aulo Quintilio Prisco, Ferentino, Frosinone

Un sito archeologico di grande valore storico, gli Archi di Casamari vi trasporteranno nell’antichità romana con le loro imponenti strutture.

6. Chiesa delle Clarisse nel Monastero di Santa Chiara, Ferentino, Frosinone

Un luogo di pace e spiritualità, la Chiesa delle Clarisse vi accoglie nel suggestivo Monastero di Santa Chiara, regalando momenti di contemplazione e riflessione.

7. Concattedrale Santi Giovanni e Paolo, Ferentino, Frosinone

Un capolavoro dell’architettura sacra, la Concattedrale Santi Giovanni e Paolo vi incanterà con le sue splendide opere d’arte e la sua atmosfera suggestiva.

8. Chiesa di Santa Maria Maggiore, Ferentino, Frosinone

Una testimonianza della fede e della devozione nel cuore di Ferentino, la Chiesa di Santa Maria Maggiore vi accoglie con la sua bellezza e la sua spiritualità.

9. Chiesa e Monastero di Sant’Antonio Abate, Ferentino, Frosinone

Un luogo di pace e serenità, la Chiesa e il Monastero di Sant’Antonio Abate vi invitano a immergervi nella spiritualità e nella bellezza dell’antica tradizione monastica.

10. Chiesa di San Francesco – Porta San Francesco, Ferentino, Frosinone

Un simbolo di fede e devozione, la Chiesa di San Francesco vi accoglie con le sue splendide opere d’arte e la sua atmosfera suggestiva.

Giornate FAI di primavera 2024 Toscana

Cosa vedere con FAI in Toscana? La Toscana, terra di arte, storia e bellezza paesaggistica, durante le Giornate FAI di Primavera 2024 è pronta a stupire con arte e cultura, ma non solo.

Ecco alcuni dei luoghi che potrete visitare durante le Giornate FAI di Primavera in Toscana:

1. Palazzo Buontalenti (Antico Casino Mediceo di San Marco), Firenze

Un gioiello dell’architettura rinascimentale, Palazzo Buontalenti vi accoglie con la sua eleganza e il suo fascino intramontabile.

2. Palazzo Marucelli Fenzi, Firenze

Una dimora storica che vi porterà indietro nel tempo, immergendovi nell’atmosfera raffinata e aristocratica della Firenze rinascimentale.

3. Giardino dei Tarocchi a Garavicchio, Capalbio, Grosseto

Un’oasi di arte e natura, il Giardino dei Tarocchi vi stupirà con le sue sculture colorate e suggestive ispirate ai misteri degli arcani maggiori.

4. Fortezza Medicea, Lucignano, Arezzo

Una poderosa fortezza che domina il paesaggio toscano, la Fortezza Medicea vi porterà alla scoperta della storia e delle vicende belliche che hanno segnato la regione.

5. Chiostro di San Francesco, Lucignano, Arezzo

Un luogo di pace e spiritualità, il Chiostro di San Francesco vi invita a riscoprire la bellezza della contemplazione e della meditazione.

6. Sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze, Firenze

Un’istituzione storica al servizio della cultura e della conoscenza, la Sede del Rettorato vi aprirà le porte alle meraviglie dell’istruzione superiore.

7. Parco di Villa Maurogordato, Livorno

Un’oasi verde nel cuore della città, il Parco di Villa Maurogordato vi offre momenti di relax e serenità immersi nella natura.

8. Archivio Museo Fondazione Vittoriano Bito, Montelupo Fiorentino, Firenze

Un tesoro di storia e cultura, l’Archivio Museo Fondazione Vittoriano Bito vi condurrà alla scoperta delle tradizioni e delle arti della ceramica toscana.

9. Spazio Brizzolari, Scarperia e San Piero, Firenze

Un laboratorio artistico e creativo, lo Spazio Brizzolari vi sorprenderà con le sue opere uniche e suggestive.

10. Chiesa di Santa Caterina, Lucca

Una gemma dell’arte sacra, la Chiesa di Santa Caterina vi incanterà con i suoi affreschi e le sue opere d’arte.

Giornate Fai di Primavera 2024 Sicilia

La Sicilia, terra ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato, per le Giornate FAI di Primavera 2024 è pronta a regalare ai visitatori l’occasione per immergersi nell’incanto di antiche chiese, dimore storiche e giardini incantati.

Ecco alcuni dei luoghi che potrete visitare durante le Giornate FAI di Primavera in Sicilia:

1. Alloggio Prefettizio e Scala Reale, Agrigento

Una testimonianza dell’architettura neoclassica, l’Alloggio Prefettizio vi accoglie con la sua eleganza e la sua storia affascinante.

2. Giardino Botanico, Agrigento

Un’oasi di verde e tranquillità nel cuore della città, il Giardino Botanico vi sorprenderà con la sua varietà di piante e fiori.

3. Villa Genuardi, Agrigento

Una residenza storica immersa nel verde, Villa Genuardi vi regalerà momenti di relax e serenità.

4. Chiesa di Gesù e Maria, Acireale, Catania

Una gemma dell’arte sacra, la Chiesa di Gesù e Maria vi incanterà con i suoi affreschi e le sue opere d’arte.

5. Ducea di Nelson e Abbazia di Maniace, Bronte, Catania

Un viaggio nella storia con la Ducea di Nelson e l’Abbazia di Maniace, che vi porteranno alla scoperta delle vicende belliche e dei tesori artistici della Sicilia.

6. Conservatorio Vincenzo Bellini, Catania

Un tempio della musica e dell’arte, il Conservatorio Vincenzo Bellini vi delizierà con le sue prestigiose tradizioni musicali.

7. Villa Ardizzone, Catania

Una dimora storica circondata da un rigoglioso giardino, Villa Ardizzone vi stupirà con la sua bellezza e la sua eleganza.

8. Chiesa della Madonna delle Grazie, Giarre, Catania

Una chiesa ricca di storia e devozione, la Chiesa della Madonna delle Grazie vi accoglierà con il suo fascino antico e misterioso.

9. Feudi del Pisciotto, Niscemi, Caltanissetta

Un’immersione nei profumi e nei sapori della Sicilia, i Feudi del Pisciotto vi inviteranno a scoprire i segreti della tradizione enogastronomica dell’isola.

10. Itinerari tra le Chiesette del Centro Storico di Patti, Patti, Messina

Un viaggio tra le antiche chiese del centro storico di Patti, che vi porterà alla scoperta della fede e della cultura siciliana.

Giornate FAI di primavera 2024 in Sardegna

Antiche civilizzazioni nuragiche, siti archeologici unici al mondo e la bellezza dei paesaggi naturali. La Sardegna è pronta ad accogliere e stupire durante le Giornate di Primavera FAI 2024.

Ecco alcuni dei luoghi che potrete visitare durante le Giornate FAI di Primavera in Sardegna:

1. Saline Conti Vecchi, Assemini, Cagliari

Un viaggio nel tempo tra le saline, testimoni della storia e dell’economia della Sardegna.

2. Museo del Costume, Nuoro

Un’immersione nell’architettura tradizionale sarda con il “Villaggio-Isola” del Museo del Costume, che racconta la vita e le tradizioni dell’isola.

3. Nuraghe Bau Mendula, Villaurbana, Oristano

Un’antica fortezza nuragica e il villaggio circostante, testimonianze della civiltà preistorica della Sardegna.

4. Pedres, Olbia, Sassari

Un viaggio nella storia di Pedres, dalle tombe dei giganti al suggestivo castello che domina il paesaggio circostante.

5. Batteria Militare Talmone, Palau, Sassari

Un percorso sul sentiero della “Nave in Terra”, alla scoperta di una batteria militare che custodisce i segreti della difesa costiera.

6. Sito di Archeologia Urbana, Cagliari

Un’immersione nel cuore della storia di Cagliari, tra le rovine dell’antica città romana di Vico Lanusei.

7. Tenute Sella e Mosca, Alghero, Sassari

Un viaggio tra le vigne e i vigneti delle Tenute Sella e Mosca, alla scoperta dei segreti della produzione vinicola sarda.

8. Faro di Capo Bellavista, Arbatax, Tortolì, Nuoro

Un faro panoramico che offre una vista mozzafiato sulla costa orientale della Sardegna, tra natura incontaminata e mare cristallino.

9. Museo Diocesiano, Sassari

Un tesoro di arte sacra e cultura religiosa, custodito nel cuore di Sassari.

Come accedere alle Giornate FAI?

Per accedere alle visite durante le giornate FAI di primavera 2024 è sufficiente presentarsi in loco durante gli orari di apertura indicati nella scheda descrittiva di ciascun luogo. Sul posto, i volontari FAI forniranno tutte le informazioni necessarie per la visita e le indicazioni sui tempi di attesa. Attenzione, perché in alcuni casi potrebbe essere richiesta la prenotazione. Per cui è consigliabile sempre consultare preventivamente il sito e accertarsi sulle modalità e gli orari delle visite dei luoghi aperti sabato 23 marzo e domenica 24 marzo.

Inoltre, per la visita di alcuni posti è richiesto il tesseramento al Fondo Ambiente Italiano. Se, tuttavia, avete scelto un luogo di interesse aperto solo ai soci, lo troverete specificato anche in questo caso nella scheda descrittiva, sul sito FAI.

Per consultare la lista completa di tutti i luoghi aperti, compresi quelli in alcune delle regioni non citate in questo articolo, potete consultare questa pagina. L’archivio contiene l’elenco di tutte le visite e le esperienze che è possibile fare in occasione delle giornate FAI di primavera anche in altre regioni, come per esempio in Umbria, nelle Marche, in Abruzzo. Qui, invece, la lista degli ingressi ai luoghi dedicati agli iscritti FAI.