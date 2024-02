Fonte: 123RF Sky entra nella telefonia mobile, offerta al via dal 29 febbraio

A partire dal 29 febbraio, Sky Mobile sarà lanciato sul mercato, beneficiando dell’ampia copertura della rete mobile di Fastweb, considerata la più veloce d’Italia secondo Ookla. Questa rete copre oltre il 99% del territorio in 4G e offre la possibilità di navigare in 5G senza costi aggiuntivi. Si prevede che entro il 2025 la tecnologia 5G sarà disponibile per il 90% della popolazione.

Rete 5G senza costi aggiuntivi

L’ingresso nel settore della telefonia mobile avviene quattro anni dopo il lancio dell’offerta ultrabroadband su rete fissa, Sky Wifi, che opera su reti Open Fiber e Fastweb. Attraverso un comunicato, l’azienda afferma che con Sky Mobile, alimentato da Fastweb, le famiglie avranno accesso a tutti i loro bisogni di connettività, anche in movimento. La combinazione dell’esperienza di visione avanzata di Sky con la velocità delle reti fisse e mobili diventa “semplicemente possibile”, come sottolinea lo slogan di Sky Mobile.

Ancora non sono state comunicate informazioni sui prezzi, tuttavia viene assicurata un’offerta che si distinguerà per la sua semplicità, trasparenza e convenienza. I punti di forza includono una copertura affidabile garantita dalla rete mobile di Fastweb, riconosciuta come la più veloce d’Italia secondo il sito di ricerca Ookla, estendendosi oltre il 99% del territorio con la tecnologia 4G. Inoltre, sarà possibile accedere al servizio 5G senza costi aggiuntivi, con la prospettiva che entro il 2025 questa tecnologia sarà accessibile al 90% della popolazione italiana. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti su questa emozionante novità nel panorama della telefonia mobile.

Andrea Duilio, CEO di Sky Italia, sottolinea: “Che si tratti di vivere grandi eventi sportivi o emozionanti storie, o di connettersi alle proprie passioni, Sky è il compagno ideale delle famiglie, e con Sky Mobile lo sarà ancora di più. Ora, la nostra offerta di contenuti e servizi è davvero completa e offre una qualità unica. Con questa novità, offriremo un’opportunità in più per scoprire il mondo di Sky a chi non ci ha ancora scelto”.

Il lancio di Sky Mobile sarà accompagnato da una campagna di comunicazione con un testimonial d’eccezione, il cui nome sarà svelato poco prima del lancio dell’offerta.

Chi sono i competitors

Per la media company di Comcast, ci sarà sicuramente una sfida nel distinguersi in un mercato altamente competitivo. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio trimestrale Agcom, relativi a settembre 2023 (ultimo dato disponibile), in Italia sono attive 108,5 milioni di schede SIM mobili. Tra queste, 29,7 milioni sono destinate alle comunicazioni machine-to-machine, utilizzate per collegare le macchine, sia per applicazioni di domotica che industriali. Le SIM destinate all’uso umano, “human”, ammontano a 78,9 milioni. Ciò significa che in Italia esiste più di una scheda SIM per persona.

Nella classifica delle SIM “human”, Wind Tre si posiziona al primo posto con il 24,7%, registrando però un calo del 1,1 punto percentuale rispetto all’anno precedente. Tim segue al secondo posto con il 24,2%, con una diminuzione dello 0,7 punto percentuale. Vodafone si colloca al terzo posto con il 21,9%, registrando anch’essa un calo dello 0,7 punto percentuale. Iliad si piazza al quarto posto con il 13,3%, mostrando un aumento di 1,4 punti percentuali. Poste Pay segue con il 5,6%, registrando un decremento dello 0,2 punto percentuale, mentre gli altri Mvno rappresentano il 10,3%, con un aumento di 1,2 punti percentuali.