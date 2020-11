Tutte le opzioni di garanzia di Amazon

editato in: da

Hai effettuato un ordine su Amazon e vuoi sapere come tutelarti in caso di problemi? Non preoccuparti perché sul noto e-commerce vengono messe a disposizione dei clienti vari tipi di garanzie. Vediamo quindi come funzionano le varie garanzie Amazon e quali sono.

È importante ricordare comunque che per i 30 giorni successivi alla data di consegna di un prodotto acquistato su Amazon è possibile fare domanda per il reso e ricevere quindi il rimborso relativo al costo dell’articolo, in questo modo non verranno però rimborsati gli eventuali costi di spedizione o per la confezione regalo. Per restituire un prodotto in garanzia basterà procedere con la normale procedura di reso, salvo alcuni casi particolari in cui dovrai contattare il Servizio clienti.

Garanzia legale

Tutti i prodotti che vengono venduti su Amazon sono coperti dalla garanzia legale. Questo tipo di garanzia, detta anche “garanzia di conformità”, copre appunto i difetti di conformità che appaiono nei 24 mesi successivi alla data di consegna del prodotto, a condizione però che l’acquirente denunci la presenza di questi difetti entro due mesi dalla loro scoperta.

La garanzia legale è applicabile a tutti quei prodotti che come anticipato presentano difetti di conformità. È possibile quindi ottenere un rimborso nel caso di articoli che non funzionano a dovere, che non possono essere utilizzati secondo i modi descritti dal venditore o per gli obiettivi per cui vengono di solito utilizzati articoli dello stesso tipo, che non hanno le proprietà o i requisiti assicurati o che non sono utili all’utilizzo per cui sono stati acquistati.

I prodotti Amazon Warehouse, cioè gli articoli che vengono venduti leggermente difettosi o con imballaggi che sono stati aperti, non sono coperti dalla garanzia del produttore ma beneficiano comunque della garanzia legale e di conseguenza possono essere restituiti entro 2 anni dall’acquisto, se presentano difetti di conformità.

Garanzia convenzionale

In aggiunta alla garanzia di conformità, che Amazon deve necessariamente garantire ai suoi acquirenti, per alcuni prodotti possono esserci altri tipi di coperture assicurative, che a volte sono anche a pagamento ma che permettono di ottenere la riparazione o la sostituzione dell’articolo in caso di guasto. Gli articoli che rientrano nella categoria elettronica ne sono un esempio, questi sono infatti provvisti dalla garanzia convenzionale, o anche detta garanzia commerciale, che viene fornita direttamente dal produttore.

Per saperne di più riguardo a possibili garanzie commerciali messe a disposizione per un preciso prodotto, allora bisogna consultare la scheda dell’articolo che si trova sul sito o contattare direttamente il venditore e richiedere ulteriori informazioni. Queste garanzie non rimpiazzano la garanzia legale di conformità che per legge è sempre valida, ma sono aggiuntive per specifici prodotti.

Tuttavia bisogna tenere sempre a mente che Amazon non stabilendo né le condizioni né le obbligazioni contenute nei termini e condizioni della garanzia convenzionale di soggetti terzi, non è in alcun modo responsabile dei doveri inclusi in queste dichiarazioni.

È fortemente raccomandato inoltre fare sempre una copia della ricevuta di acquisto degli articoli comprati, per poter far valere i propri diritti di garanzia ed evitare di ritrovarsi di fronte a possibili difficoltà.

Garanzia dalla A alla Z

Questo tipo di garanzia protegge per i prodotti venduti e spediti da terzi su Amazon. Si applica in caso di ritardo nella consegna o di problemi riscontrati con le condizioni dei prodotti acquistati o durante la procedura di reso.

Attenzione però perché in alcuni casi la Garanzia dalla A alla Z non può essere applicata, è questo il caso dei prodotti digitali, dei servizi a pagamento e degli acquisti occasionali su Amazon Business.

Per usufruire della Garanzia dalla A alla Z è necessario inviare un reclamo, ma solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

vi è già stato un tentativo di contattare il venditore tramite “Il mio account”;

il venditore ha avuto almeno due giorni lavorativi per rispondere alla richiesta;

non è ancora scaduto il termine di 90 giorni dalla data di consegna prevista dell’ordine.

Inoltre per poter applicare questa garanzia, deve realizzarsi almeno una di queste tre condizioni:

il venditore non ha consegnato l’ordine entro 3 giorni successivi alla data di consegna prevista oppure entro 30 giorni dalla data in cui è stato effettuato l’ordine.

l’articolo è danneggiato, difettoso o non conforme alla descrizione inserita dal venditore. Oppure pur avendo restituito l’articolo, il rimborso non è stato ricevuto o ne è giunta solo una parte.

o anche a causa di costi aggiuntivi rispetto a quelli indicati sul sito al momento dell’acquisto come, ad esempio, costi di dogana che hai dovuto affrontare ma che non erano indicati nell’offerta. Se il venditore non ha rimborsato tale spesa aggiuntiva, sarà possibile procedere con questa garanzia.

Garanzia dalla A alla Z: tempi previsti per un reclamo

Se è stato effettuato un acquisto usando Amazon Pay su un sito di terzi bisognerà attendere almeno 15 giorni dalla data dell’ordine per poter inviare il reclamo. Passato questo tempo si avranno 75 giorni per inviarlo.

Se invece è stato effettuato un ordine sul sito Amazon allora bisognerà attendere 3 giorni dalla data di consegna massima prevista nei dettagli dell’ordine, o 30 giorni dalla data dell’ordine. Importante ricordare che per far valere la propria garanzia sarà necessario inviare un reclamo entro 90 giorni dalla data dell’ordine.

Se è stato consegnato un prodotto diverso, entro 14 giorni dalla consegna bisognerà mettersi in contatto con il venditore per i dettagli della restituzione.

Garanzia per i prodotti Amazon

Amazon può fornire la propria garanzia commerciale anche per quel che riguarda gli articoli venduti e prodotti da Amazon stesso, cioè ad esempio per i prodotti Amazon Basics o Amazon Kindle. Questa ulteriore garanzia commerciale di Amazon non preclude però la garanzia legale o di conformità, ma si aggiunge ad essa. Anche in questo caso è consigliato conservare una copia della ricevuta di acquisto degli articoli in questione, per usufruire dei propri diritti di garanzia.

Garanzia Amazon Basics

Se si acquista un articolo Amazon Basics, cioè prodotto e venduto da Amazon, si può usufruire della garanzia commerciale offerta da Amazon stesso. Questa copertura ci assicura l’ottenimento di un rimborso nell’eventualità che si manifestino dei difetti nell’articolo in situazioni di uso normali da parte del cliente. Questa garanzia si applica dal momento in cui l’articolo viene consegnato fino ai seguenti 12 mesi.

Nel caso in cui però si acquista un articolo che si deteriora nel tempo o si consuma, come ad esempio una penna, la garanzia convenzionale di Amazon decade nel momento in cui la parte che si consuma (nel caso della penna: l’inchiostro) viene usata completamente o anche solo parzialmente.

Il cliente ha diritto alla riparazione dell’articolo, al rimpiazzo dello stesso con uno identico o equivalente oppure al risarcimento completo o parziale delle spese sostenute in origine per l’acquisto, se il prodotto presenta delle irregolarità nel suo funzionamento.

Questo tipo di garanzia, chiamata anche garanzia convenzionale di Amazon limitata, non può essere applicata nelle situazioni di normale logoramento o consumo del prodotto per via del suo utilizzo o per casi di uso errato dello stesso o incidenti.

Se credi di essere idoneo alla possibilità di ricorrere alla garanzia convenzionale di Amazon e quindi vuoi richiedere un rimborso per un articolo venduto dall’e-commerce, allora occorrerà solo contattare il servizio clienti che quest’ultimo ti mette a disposizione e, fornendo tutte le informazioni necessarie, richiedere di poter procedere alla restituzione del prodotto in garanzia.

Garanzia Amazon Kindle

Per i prodotti Kindle, ad esempio i lettori Kindle, Amazon fornisce un anno di garanzia limitata che si attiva dalla data di acquisto del prodotto, nel caso in cui appaiano problemi in merito al suo utilizzo o problemi che riguardano le parti di cui è costituito.

Se il dispositivo Kindle ha un difetto e in base al difetto stesso, Amazon può scegliere se cambiarlo con un altro, ripararlo con componenti nuovi o ricondizionati oppure restituire completamente o parzialmente il costo dell’articolo. Chiaramente il dispositivo non deve aver subito danni a causa di un incidente o di un uso scorretto del prodotto, in questi casi infatti la garanzia non copre il danno.

Questa garanzia limitata si applica a ogni riparazione, sostituzione del prodotto o di parti dello stesso per il resto del periodo di garanzia originario, o per 90 giorni, a seconda di quale fra questi due lassi di tempo sia il più lungo.

Per avvalersi della garanzia limitata per gli articoli Kindle, sarà necessario contattare il servizio clienti Amazon e dare tutte le informazioni che verranno chieste.

Amazon offre quindi vari tipi di garanzie a seconda del tipo di prodotto, dei venditori e dei problemi riscontrati ed è anche grazie a queste che è possibile continuare a fare acquisti online in modo sicuro!