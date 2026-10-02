Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 2 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 01 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|21 (100)
|6 (69)
|85 (65)
|28 (65)
|7 (61)
|Cagliari:
|11 (72)
|26 (70)
|82 (56)
|76 (54)
|55 (54)
|Firenze:
|66 (105)
|18 (49)
|46 (48)
|33 (48)
|85 (47)
|Genova:
|21 (87)
|54 (83)
|12 (61)
|3 (57)
|70 (54)
|Milano:
|84 (71)
|26 (48)
|56 (47)
|13 (42)
|77 (41)
|Napoli:
|17 (65)
|24 (57)
|43 (55)
|51 (49)
|48 (43)
|Palermo:
|16 (62)
|74 (56)
|67 (54)
|41 (53)
|54 (45)
|Roma:
|13 (91)
|24 (57)
|21 (57)
|5 (55)
|79 (54)
|Torino:
|25 (96)
|44 (64)
|19 (53)
|87 (50)
|28 (47)
|Venezia:
|68 (73)
|67 (68)
|60 (54)
|55 (53)
|73 (46)
|Nazionale:
|85 (77)
|54 (76)
|57 (69)
|29 (60)
|26 (54)