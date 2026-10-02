Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 2 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di venerdì 2 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

1 min di lettura

Chiedi a QuiFinanza

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 2 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Come si gioca al Lotto? Cosa è il 10eLotto? Quali sono i numeri del Superenalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 01 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 21 (100) 6 (69) 85 (65) 28 (65) 7 (61)
Cagliari: 11 (72) 26 (70) 82 (56) 76 (54) 55 (54)
Firenze: 66 (105) 18 (49) 46 (48) 33 (48) 85 (47)
Genova: 21 (87) 54 (83) 12 (61) 3 (57) 70 (54)
Milano: 84 (71) 26 (48) 56 (47) 13 (42) 77 (41)
Napoli: 17 (65) 24 (57) 43 (55) 51 (49) 48 (43)
Palermo: 16 (62) 74 (56) 67 (54) 41 (53) 54 (45)
Roma: 13 (91) 24 (57) 21 (57) 5 (55) 79 (54)
Torino: 25 (96) 44 (64) 19 (53) 87 (50) 28 (47)
Venezia: 68 (73) 67 (68) 60 (54) 55 (53) 73 (46)
Nazionale: 85 (77) 54 (76) 57 (69) 29 (60) 26 (54)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto