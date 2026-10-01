Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 1 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di giovedì 1 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

1 min di lettura

Chiedi a QuiFinanza

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 1 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti del lotto? Come si gioca al superenalotto? Cosa è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 29 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 21 (99) 6 (68) 85 (64) 28 (64) 7 (60)
Cagliari: 11 (71) 26 (69) 82 (55) 76 (53) 55 (53)
Firenze: 66 (104) 18 (48) 46 (47) 33 (47) 85 (46)
Genova: 21 (86) 54 (82) 12 (60) 3 (56) 70 (53)
Milano: 84 (70) 26 (47) 56 (46) 13 (41) 77 (40)
Napoli: 17 (64) 24 (56) 43 (54) 51 (48) 48 (42)
Palermo: 16 (61) 74 (55) 67 (53) 41 (52) 54 (44)
Roma: 13 (90) 24 (56) 21 (56) 5 (54) 79 (53)
Torino: 25 (95) 44 (63) 19 (52) 87 (49) 28 (46)
Venezia: 68 (72) 67 (67) 60 (53) 55 (52) 73 (45)
Nazionale: 85 (76) 54 (75) 57 (68) 29 (59) 26 (53)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto