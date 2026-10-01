Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 1 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 29 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|21 (99)
|6 (68)
|85 (64)
|28 (64)
|7 (60)
|Cagliari:
|11 (71)
|26 (69)
|82 (55)
|76 (53)
|55 (53)
|Firenze:
|66 (104)
|18 (48)
|46 (47)
|33 (47)
|85 (46)
|Genova:
|21 (86)
|54 (82)
|12 (60)
|3 (56)
|70 (53)
|Milano:
|84 (70)
|26 (47)
|56 (46)
|13 (41)
|77 (40)
|Napoli:
|17 (64)
|24 (56)
|43 (54)
|51 (48)
|48 (42)
|Palermo:
|16 (61)
|74 (55)
|67 (53)
|41 (52)
|54 (44)
|Roma:
|13 (90)
|24 (56)
|21 (56)
|5 (54)
|79 (53)
|Torino:
|25 (95)
|44 (63)
|19 (52)
|87 (49)
|28 (46)
|Venezia:
|68 (72)
|67 (67)
|60 (53)
|55 (52)
|73 (45)
|Nazionale:
|85 (76)
|54 (75)
|57 (68)
|29 (59)
|26 (53)