Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 25 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di venerdì 25 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 25 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 24 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 21 (96) 6 (65) 85 (61) 28 (61) 7 (57)
Cagliari: 11 (68) 26 (66) 82 (52) 49 (51) 76 (50)
Firenze: 66 (101) 24 (98) 74 (86) 37 (49) 18 (45)
Genova: 21 (83) 54 (79) 12 (57) 3 (53) 70 (50)
Milano: 57 (75) 84 (67) 82 (61) 26 (44) 56 (43)
Napoli: 11 (75) 17 (61) 46 (58) 24 (53) 43 (51)
Palermo: 68 (81) 16 (58) 74 (52) 67 (50) 41 (49)
Roma: 13 (87) 24 (53) 21 (53) 5 (51) 79 (50)
Torino: 25 (92) 44 (60) 19 (49) 87 (46) 28 (43)
Venezia: 68 (69) 67 (64) 60 (50) 55 (49) 75 (44)
Nazionale: 85 (73) 54 (72) 57 (65) 29 (56) 26 (50)

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