Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 25 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri Lotto vincitori? Come giocare al Superenalotto? Quando è la prossima estrazione 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 24 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|21 (96)
|6 (65)
|85 (61)
|28 (61)
|7 (57)
|Cagliari:
|11 (68)
|26 (66)
|82 (52)
|49 (51)
|76 (50)
|Firenze:
|66 (101)
|24 (98)
|74 (86)
|37 (49)
|18 (45)
|Genova:
|21 (83)
|54 (79)
|12 (57)
|3 (53)
|70 (50)
|Milano:
|57 (75)
|84 (67)
|82 (61)
|26 (44)
|56 (43)
|Napoli:
|11 (75)
|17 (61)
|46 (58)
|24 (53)
|43 (51)
|Palermo:
|68 (81)
|16 (58)
|74 (52)
|67 (50)
|41 (49)
|Roma:
|13 (87)
|24 (53)
|21 (53)
|5 (51)
|79 (50)
|Torino:
|25 (92)
|44 (60)
|19 (49)
|87 (46)
|28 (43)
|Venezia:
|68 (69)
|67 (64)
|60 (50)
|55 (49)
|75 (44)
|Nazionale:
|85 (73)
|54 (72)
|57 (65)
|29 (56)
|26 (50)