Deliveroo, Foodora, Just Eat: si può pagare con i ticket restaurant?

Negli ultimi anni stanno andando molto di moda le app di food delivery: Deliveroo, Foodora, Just Eat, sono diventate un modo semplice e veloce per avere da mangiare in tavola all’ora che si vuole dal ristorante che più si preferisce. Immediate, smart e a portata di click, hanno il pregio di essere economiche e facili da usare, tanto che sempre più utenti si avvalgono di queste app. C’è però una cosa che si chiedono in molti: è possibile pagare le proprie ordinazioni con i ticket restaurant? In alcuni casi sì, in altri no. Andiamo a scoprire perché.

Ticket restaurant e food delivery: incontro impossibile

Secondo un’inchiesta condotta da GQ Italia, pagare le app come Deliveroo, Foodora e Just Eat con i ticket non è affatto semplice e scontato. In realtà, a meno che non si ordini cibo da Just Eat, per le altre è praticamente impossibile. Questo perché, nel caso dell’e-commerce danese, è il ristorante che prende in carico le richieste dei clienti: Just Eat è solo il sito che li mette in comunicazione. In sintesi, se il locale accetta normalmente buoni pasto, al momento della consegna sarà possibile pagare con i ticket restaurant. Di tutt’altra natura sono invece Deliveroo, Foodora, o Glovo: queste app sono solo un servizio di trasporto offerto agli esercizi commerciali, di cui questi possono avvalersi oppure no. Si occupano solo della consegna, e per legge non possono accettare pagamenti con i buoni pasto: tanto che, nelle modalità di saldo previste, questa voce non è proprio menzionata.

I nuovi modelli del futuro

I ticket restaurant sono spesso usati dai lavoratori durante la pausa pranzo. Il panino al bar, il pasto alla tavola calda, in genere sono pagati con i buoni, alternativa alla mensa aziendale di cui di avvalgono sempre più società. Gli anni passano però, e i tempi cambiano, e sempre più persone ordinano il cibo in ufficio tramite food delivery come Deliveroo, Foodora, Glovo o UberEats. Per adesso la situazione è ancora in stallo, ma i vertici di queste società stanno considerando l’idea di sviluppare dei veri e propri servizi per le aziende che, invece dei ticket restaurant, potranno disporre di un budget per il pranzo dei dipendenti. Foodora lo ha già fatto con Corporate. Tra poco si attiveranno anche le altre.