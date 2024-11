Con l'arrivo dell'inverno le regioni iniziano ad aprire gli abbonamenti per gli skipass. Scopriamo i prezzi per gli ingressi giornalieri nelle principali stazioni sciistiche italiane

La stagione sciistica è ormai alle porte e l’intero settore della montagna si prepara a un nuovo anno promettente, con prospettive di affari straordinari. Nella scorsa stagione il giro d’affari ha raggiunto i 23,7 miliardi di euro, segnando un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. Ma il giro potrebbe aumentare, visto che quest’anno sono previsti aumenti generali. Vediamo quindi i costi degli skipass per questa stagione sciistica.

Skipass in Valle d’Aosta

L’Associazione Valdostana Impianti a Fune (Avif) ha comunicato le tariffe per lo skipass stagionale, valido dal 26 ottobre 2024 al 4 maggio 2025. Il costo dell’abbonamento per gli impianti di risalita della Valle d’Aosta è di 1.460 euro, mentre l’abbonamento comprensivo del comprensorio di Zermatt (Svizzera) è fissato a 1.723 euro. Sono previste agevolazioni per specifiche fasce di età: gli over 65 e gli under 24 pagheranno 1.168 euro, mentre gli under 16 potranno usufruire del servizio per 1.022 euro. I bambini sotto gli 8 anni accederanno gratuitamente se accompagnati da un adulto con abbonamento; in caso contrario, il costo sarà di 365 euro.

Ecco i prezzi per gli skipass in diverse località:

Antagnod : mezza giornata 23 euro, giornaliero da 25 euro, per 6 giorni 150 euro;

: mezza giornata 23 euro, giornaliero da 25 euro, per 6 giorni 150 euro; Brusson: mezza giornata 23 euro, giornaliero da 31 euro, per 6 giorni 150 euro;

mezza giornata 23 euro, giornaliero da 31 euro, per 6 giorni 150 euro; Cervinia – Breuil: mezza giornata 49 euro, giornaliero da 61 euro, per 6 giorni 322 euro;

mezza giornata 49 euro, giornaliero da 61 euro, per 6 giorni 322 euro; Courmayeur: da un giorno 67 euro, due giorni 131 euro, 6 giorni 344 euro;

da un giorno 67 euro, due giorni 131 euro, 6 giorni 344 euro; Skyway Monte Bianco: andata e ritorno 61 euro, libera circolazione 64 euro;

andata e ritorno 61 euro, libera circolazione 64 euro; Pila: giornaliero 55 euro, per 6 giorni 286 euro e stagionale 926 euro;

giornaliero 55 euro, per 6 giorni 286 euro e stagionale 926 euro; La Thuile – La Rosière: giornaliero 56 euro, 6 giorni 295 euro;

giornaliero 56 euro, 6 giorni 295 euro; Chamois: mezza giornata 24 euro, giornaliero 30 euro e 6 giorni 159 euro;

mezza giornata 24 euro, giornaliero 30 euro e 6 giorni 159 euro; Cogne: mezza giornata 29 euro, giornaliero 36 euro, 6 giorni 182 euro.

Skipass in Piemonte

In Piemonte c’è lo Skipass Via Lattea, che ha in lista diversi prezzi a seconda dell’area che interessa:

Sestriere – Sauze d’Oulx – Sansicario – Cesana – Clavière – Pragelato: giornaliero 54 euro, bambini 15 euro. Per più giorni da 97,50 a 593 a seconda della durata;

giornaliero 54 euro, bambini 15 euro. Per più giorni da 97,50 a 593 a seconda della durata; Cesana – Clavière: giornaliero da 35 euro, per più giorni da 65,50 a 430 euro;

per più giorni da 65,50 a 430 euro; Cesana – Clavière – Montgenèvre: giornaliero da 51,50 euro, per più giorni da 103 a 620 euro;

giornaliero da 51,50 euro, per più giorni da 103 a 620 euro; Sestriere – Sauze d’Oulx – Sansicario – Cesana – Clavière – Pragelato – Montgenèvre: giornaliero da 63 euro, per 6 giorni 318 euro.

Tra gli skipass da considerare c’è anche quello di Limone Piemonte:

Adulti : stagionale da 890 euro, plurigiornaliero da 83 a 294 euro;

: stagionale da 890 euro, plurigiornaliero da 83 a 294 euro; Senior: stagionale da 790 euro, plurigiornaliero da 71a 245 euro;

stagionale da 790 euro, plurigiornaliero da 71a 245 euro; Ragazzi: stagionale da 725 euro, plurigiornaliero da 65 a 224 euro;

stagionale da 725 euro, plurigiornaliero da 65 a 224 euro; Baby: stagionale da 170 euro, plurigiornaliero da 29 a 63 euro.

Skipass in Lombardia

Da quest’anno in Lombardia c’è lo Ski’n Lombardia, lo skipass che permette di sciare su tutte le piste della Regione Lombardia durante l’intera stagione invernale 2024/25. Ecco i prezzi:

Skipass Pay Per Use: 10 euro di attivazione + paghi solo il tempo che scii in base alla stagionalità e alla località sciistica;

10 euro di attivazione + paghi solo il tempo che scii in base alla stagionalità e alla località sciistica; Skipass Stagionale: 1040 euro;

1040 euro; Skipass Stagionale Maestri: per gli iscritti all’albo regionale maestri di sci della Lombardia, 450 euro;

per gli iscritti all’albo regionale maestri di sci della Lombardia, 450 euro; Skipass Stagionale Fisi: per gli iscritti alla Federazione Italiana Sport Invernali nati a partire dal 2003, 680 euro.

Se invece si cerca uno skipass per una determinata località, ecco la lista di quelle più famose:

Pontedilegno-Tonale: adulti 62 euro, adolescenti 50 euro e bambini 33 euro;



adulti 62 euro, adolescenti 50 euro e bambini 33 euro; Livigno: adulti 66,50, adolescenti 56,50 euro e bambini 33 euro;



adulti 66,50, adolescenti 56,50 euro e bambini 33 euro; Bormio – Cima Bianca: adulti 59 euro e adolescenti 36 euro;

adulti 59 euro e adolescenti 36 euro; Foppolo/​Carona: adulti 27 euro, adolescenti 24 euro e bambini 17 euro;

adulti 27 euro, adolescenti 24 euro e bambini 17 euro; Spiazzi di Gromo: adulti 33 euro, adolescenti 22 euro e bambini 17 euro;

adulti 33 euro, adolescenti 22 euro e bambini 17 euro; Alpiaz/​Prato Secondino/​Plan di Montecampione: adulti 38 euro, adolescenti 28 euro e bambini 21 euro.

Skipass in Trentino-Alto Adige

Per chi preferisce sciare sulle piste del Dolomiti Superski, il più grande carosello sciistico d’Italia, il prezzo dello skipass giornaliero è di 75 euro nei periodi regolari e sale a 83 euro durante le festività natalizie e di Capodanno. I pacchetti plurigiornalieri prevedono un costo di 423 euro per 6 giorni in alta stagione (381 euro nella stagione regolare) e di 241 euro per 3 giorni (216 euro nella stagione regolare). Lo skipass stagionale per un adulto è disponibile a 945 euro se acquistato entro il 24 dicembre o per i nati prima del 1959, mentre successivamente sarà acquistabile al costo di 1.015 euro. Tutti i costi:

Madonna di Campiglio: adulti, 79 euro, adolescenti 55 euro e bambini 40 euro;

adulti, 79 euro, adolescenti 55 euro e bambini 40 euro; Val Senales: adulti e giovani da 68 a 620 euro a seconda della durata;

adulti e giovani da 68 a 620 euro a seconda della durata; Val di Fiemme Obereggen: stagionale adulti a 577 euro, bambini 247 euro;

stagionale adulti a 577 euro, bambini 247 euro; San Vigilio di Marebbe: adulti da 75 a 921 euro a seconda della durata, bambini da 53 a 645 euro e senior da 68 a 829 euro;

adulti da 75 a 921 euro a seconda della durata, bambini da 53 a 645 euro e senior da 68 a 829 euro; Tre Cime Dolomiti: adulti da 733 euro, bambini da 500 euro e senior da 600 euro;

adulti da 733 euro, bambini da 500 euro e senior da 600 euro; Brunico: adulti da 75 a 921 euro a seconda della durata, bambini da 53 a 645 euro e senior da 68 a 829 euro;

adulti da 75 a 921 euro a seconda della durata, bambini da 53 a 645 euro e senior da 68 a 829 euro; Lagorai – Passo Brocon: giornaliero adulti da 45 euro, senior da 38 euro e bambini da 35 euro;

giornaliero adulti da 45 euro, senior da 38 euro e bambini da 35 euro; Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta: da 72 euro a 438 euro per adulti, ragazzi da 50 a 307 euro e bambini da 36 a 219 euro;

da 72 euro a 438 euro per adulti, ragazzi da 50 a 307 euro e bambini da 36 a 219 euro; San Cassiano: skipass giornaliero adulti alta stagione a 77 euro, in bassa stagione 70 euro;

skipass giornaliero adulti alta stagione a 77 euro, in bassa stagione 70 euro; San Martino di Castrozza – Passo Rolle: adulti da 61 a 372 euro a seconda della durata, bambini da 43 a 260 euro e senior da 55 a 335 euro;

adulti da 61 a 372 euro a seconda della durata, bambini da 43 a 260 euro e senior da 55 a 335 euro; Dobbiaco: giornaliero 77 euro per adulti, i bambini hanno uno sconto del 30% e i senior del 10%.

Skipass in Veneto

Il Veneto ha meno comprensori sciistici rispetto le vicine regioni Trentino Alto Adige, Lombardia o Piemonte, ma fa della qualità e della bellezza dei suoi comprensori il suo punto forte:

Alleghe : adulti da 62 a 757 euro a seconda della durata, bambini da 43 a 530 euro e senior da 56 a 681 euro;

: adulti da 62 a 757 euro a seconda della durata, bambini da 43 a 530 euro e senior da 56 a 681 euro; Falcade – Ski Area San Pellegrino : adulti da 63 a 757 euro a seconda della durata, bambini da 44 a 530 euro e senior da 57 a 681 euro;

: adulti da 63 a 757 euro a seconda della durata, bambini da 44 a 530 euro e senior da 57 a 681 euro; Selva di Cadore : adulti da 62 a 757 euro a seconda della durata, bambini da 43 a 530 euro e senior da 56 a 681 euro;

: adulti da 62 a 757 euro a seconda della durata, bambini da 43 a 530 euro e senior da 56 a 681 euro; Skicivetta : adulti da 62 a 675 euro a seconda della durata, bambini da 43 a 472 euro e senior da 56 a 607 euro;

: adulti da 62 a 675 euro a seconda della durata, bambini da 43 a 472 euro e senior da 56 a 607 euro; Arabba : adulti da 73 a 392 euro a seconda della durata, bambini da 51 a 274 euro e senior da 66 a 353 euro;

: adulti da 73 a 392 euro a seconda della durata, bambini da 51 a 274 euro e senior da 66 a 353 euro; Malga Ciapela – Marmolada: adulti da 73 a 392 euro a seconda della durata, bambini da 51 a 274 euro e senior da 66 a 353 euro.

Skipass in Friuli-Venezia Giulia

Anche quest’anno lo sci in Friuli Venezia Giulia sarà il più economico dell’arco alpino, almeno se si farà riferimento agli impianti presenti sul suolo italiano.

E ulteriore novità è che quest’anno tutti i comprensori avranno lo stesso prezzo. Quindi Forni di Sopra, Sappada, Piancavallo, Sella Nevea – Kanin, Ravascletto – Monte Zoncolan, Sauris e Tarvisio avranno tutte il seguente prezzo: adulti da 38,50 a 237 euro a seconda della durata, bambini da 10 a 70 euro e senior da 34 a 207,50 euro.