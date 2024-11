Fonte: ANSA Impianti sciistici in Italia: mappa, date apertura, costi

La stagione invernale sulle piste innevate è pronta a ripartire e l’Italia si prepara a regalare agli amanti degli sport sulla neve un’esperienza senza pari, grazie a oltre 280 comprensori sciistici che si sviluppano su quasi 5.800 chilometri di piste. Alcuni impianti sono già stati aperti nelle regioni montuose italiane, ma molte altre apriranno in questi giorni e a dicembre. Nel ricordare che i giorni di apertura non sono garantiti e potrebbero subire variazioni a causa delle condizioni meteo, ecco le date di apertura delle località sciistiche in Italia.

Impianti sciistici in Piemonte

Il Piemonte, regione alpina per eccellenza, è una delle destinazioni migliori per gli amanti dello sci in Italia. Confinante a nord con la Valle d’Aosta e la Svizzera (Canton Vallese), a ovest con la Francia e a sud con la Liguria, le Alpi circoscrivono la regione su tre lati, creando un ambiente ideale per le attività invernali. Questa posizione geografica ha dato vita a oltre 50 località sciistiche, che spaziano dai grandi comprensori come la Vialattea, fino alle piccole stazioni familiari con impianti di risalita che permettono ai principianti di muovere i primi passi sulla neve.

In Piemonte sono diversi i comprensori sciistici che apriranno nei prossimi giorni.

Mondolè Ski – Artesina/​Frabosa Soprana/​Prato Nevoso: 4 dicembre 2024

4 dicembre 2024 Bardonecchia: 6 dicembre 2024

6 dicembre 2024 Via Lattea – Sestriere/​Sauze d’Oulx/​San Sicario/​Claviere/​Monginevro: 6 dicembre 2024

6 dicembre 2024 Riserva Bianca – Limone Piemonte: 6 dicembre 2024

6 dicembre 2024 Alagna Valsesia: 6 dicembre 2024

6 dicembre 2024 Macugnaga: 6 dicembre 2024

6 dicembre 2024 San Domenico di Varzo: 25 dicembre 2024

Impianti sciistici in Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta, situata tra le imponenti montagne delle Alpi, è una regione italiana rinomata per la sua bellezza naturale, la cultura e le tradizioni uniche. Tra i suoi tesori più preziosi ci sono le località sciistiche, che offrono piste impeccabili, panorami mozzafiato e una vasta gamma di attività sportive invernali.

Che si tratti di sciatori esperti alla ricerca di sfide o principianti desiderosi di imparare, la Valle d’Aosta è la meta ideale per una vacanza che coniuga sport e relax. Per chi non vede già l’ora di sciare, sappiate che il Cervinia – Breuil è già aperto dal 26 ottobre. Molti altri però apriranno. Ecco la lista:

Valtournenche : 29 novembre 2024

: 29 novembre 2024 Pila : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 L a Thuile : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Courmayeur : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Champoluc – Monterosa Ski : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Chamois : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Gressoney-La-Trinité – Monterosa Ski : 1 dicembre 2024

: 1 dicembre 2024 Torgnon : 6 dicembre 2024

: 6 dicembre 2024 Ollomont : 6 dicembre 2024

: 6 dicembre 2024 Gressoney-Saint-Jean – Monterosa Ski : 6 dicembre 2024

: 6 dicembre 2024 Champorcher : 6 dicembre 2024

: 6 dicembre 2024 Brusson : 6 dicembre 2024

: 6 dicembre 2024 Antagnod : 6 dicembre 2024

: 6 dicembre 2024 Valgrisenche : 13 dicembre 2024

: 13 dicembre 2024 Saint Rhemy – Creva col : 13 dicembre 2024

: 13 dicembre 2024 Rhemes – Notre Dame : 13 dicembre 2024

: 13 dicembre 2024 Cogne : 20 dicembre 2024

: 20 dicembre 2024 La Magdeleine: 17 gennaio 2025

Impianti sciistici in Lombardia

La Lombardia, situata nel cuore dell’arco alpino italiano, offre una vasta gamma di località sciistiche che soddisfano tutte le esigenze, spaziando da Madesimo, in Valchiavenna a ovest, fino a Pontedilegno, al confine con il Trentino a est. Tra le più “grandi delle piccole”, Piani di Bobbio si distingue per il numero di passaggi e skipass venduti, ed è una delle principali destinazioni di piccole ski area. Tra i più importanti segnaliamo:

Bormio: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 Ghiacciaio Presena: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 Livigno: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 Pontedilegno Tonale: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 Madesimo : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Santa Caterina Valfurva: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 Colere: 03 dicembre 2024

03 dicembre 2024 Piani di Bobbio – Valtorta: 6 dicembre 2024

6 dicembre 2024 Aprica: 7 dicembre 2024

Impianti sciistici in Trentino

In Trentino si contano oltre 800 chilometri di piste da sci, suddivisi tra due grandi comprensori che abbracciano la maggior parte delle skiaree della regione: Dolomiti Superski, il carosello sciistico più grande del mondo, e lo Skirama Dolomiti Adamello Brenta. Il comprensorio più famoso, quello di Madonna di Campiglio, sarà il primo ad aprire, e molti altri ce ne saranno nei prossimi giorni:

Madonna di Campiglio: 23 novembre 2024

23 novembre 2024 Val Senales: 25 novembre 2024

25 novembre 2024 Moena – Alpe Lusia: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 Alpe Cermis: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 Alta Pusteria: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 San Martino in Badia: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 San Vigilio di Marebbe: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 Tre Cime Dolomiti: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 San Candido – Monte Baranci: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 Brunico: 30 novembre 2024

30 novembre 2024 Lagorai – Passo Brocon: 2 dicembre 2024

2 dicembre 2024 Pejo: 2 dicembre 2024

2 dicembre 2024 Andalo – Fai della Paganella: 3 dicembre 2024

3 dicembre 2024 Alta Badia: 5 dicembre 2024

5 dicembre 2024 Corvara: 5 dicembre 2024

5 dicembre 2024 Plose – Bressanone: 5 dicembre 2024

5 dicembre 2024 San Cassiano: 5 dicembre 2024

5 dicembre 2024 Monte Bondone: 7 dicembre 2024

7 dicembre 2024 Passo Rolle: 7 dicembre 2024

7 dicembre 2024 San Martino di Castrozza: 7 dicembre 2024

7 dicembre 2024 Dobbiaco: 14 dicembre 2024

Impianti sciistici in Veneto

La provincia di Belluno, situata nella Regione Veneto, è famosa per le Dolomiti orientali, con località sciistiche di grande rilievo come Cortina d’Ampezzo, la ski area Civetta, Arabba Marmolada e Falcade, tutte parte del rinomato carosello Dolomiti Superski. Cortina d’Ampezzo è senza dubbio la perla del Veneto, una delle destinazioni sciistiche più iconiche d’Italia, con una storia che ha segnato l’evoluzione dello sci e del turismo nel paese. Ecco la lista:

Alleghe : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Cortina d’Ampezzo : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Falcade – Ski Area San Pellegrino : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Padola – Val Comelico : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Selva di Cadore : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Skicivetta : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Val di Zoldo : 30 novembre 2024

: 30 novembre 2024 Arabba : 5 dicembre 2024

: 5 dicembre 2024 Malga Ciapela – Marmolada: 7 dicembre 2024

7 dicembre 2024 Asiago Altopiano Sette Comuni: 7 dicembre 2024

Impianti sciistici in Friuli-Venezia Giulia

In Friuli-Venezia Giulia, gli appassionati di sci possono godere dei comprensori turistici invernali di Piancavallo, Sappada, Forni di Sopra, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea/Plezzo, situati nelle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie. In particolare, nell’area esclusivamente dolomitica, si trova l’area sciistica di Varmost-Davos a Forni di Sopra. Le piste di questi comprensori sono ben battute, poco affollate e dotate di impianti moderni, offrendo un’esperienza di sci piacevole e rilassante. Ecco l’elenco aggiornato con le date di apertura per le località sciistiche in Friuli Venezia Giulia: