Fonte: ANSA Sci: conto alla rovescia, da lunedì skipass in vendita

La vendita dello skipass stagionale regionale in Valle d’Aosta prenderà il via lunedì 14 ottobre. Come tradizione, il comprensorio di Cervinia darà il benvenuto alla stagione sciistica 2024/2025, aprendo gli impianti a partire dal 26 ottobre, mentre gli altri saranno invece accessibili dal 30 novembre. Ma attenzione ai prezzi, perchè quest’anno sono previsti aumenti generali.

Rincari in Valle d’Aosta e Dolomiti

L’Associazione valdostana impianti a fune (Avif) ha comunicato le nuove tariffe per lo skipass stagionale, valido dal 26 ottobre 2024 al 4 maggio 2025. Il costo dell’abbonamento per gli impianti di risalita della Valle d’Aosta è aumentato a 1.460 euro, con un incremento di 90 euro rispetto alla stagione 2023-2024, mentre l’abbonamento che include anche il comprensorio di Zermatt (Svizzera) è fissato a 1.723 euro, con un aumento di 106 euro.

In entrambi i casi, l’aumento si avvicina al 6,6%, sommando così a un incremento del 6,5% registrato nella scorsa stagione invernale e dell’8,9% per l’inverno 2022-2023. Sono previste tariffe ridotte per specifiche fasce di età: over 65 e under 24 pagheranno 1.168 euro, mentre gli under 16 1.022 euro. I bambini sotto gli 8 anni potranno accedere gratuitamente se accompagnati da un adulto con abbonamento, altrimenti il costo sarà di 365 euro.

Chi desidera sciare sulle piste del Dolomiti Superski, il più vasto e famoso carosello sciistico d’Italia, dovrà affrontare costi che arrivano fino a 83 euro al giorno durante il periodo di Natale e Capodanno. Negli altri periodi, il prezzo dello skipass giornaliero sarà di 75 euro. Rispetto alla scorsa stagione, si registra un aumento del 5,2%.

Anche i prezzi degli abbonamenti plurigiornalieri subiscono un incremento di quasi il 4%: il costo per 6 giorni in alta stagione sarà di 423 euro (381 euro nella stagione regolare), mentre il pacchetto di 3 giorni costerà 241 euro (216 euro nella stagione regolare). Per quanto riguarda lo skipass stagionale, si prevede un rincaro del 2,16%: per un adulto, il costo sarà di 945 euro se acquistato entro il 24 dicembre o per i nati prima del 1959; dopo questa data, il prezzo salirà a 1.015 euro.

L’alta stagione nel Dolomiti Superski, che si svolgerà dal 22 dicembre al 6 gennaio 2025 e dal 2 febbraio al 22 marzo, coprirà circa due mesi su un totale di quattro dell’intera stagione, la quale inizierà sabato 30 novembre e terminerà domenica 6 aprile 2025. Gli impianti di risalita nei comprensori di Cortina d’Ampezzo (che chiuderà il 1° maggio 2025), Plan de Corones, 3 Cime Dolomites, Val di Fiemme-Obereggen, Alpe Lusia-San Pellegrino e Civetta entreranno in funzione il 30 novembre. L’apertura delle valli centrali è programmata per il 5 dicembre, con tutte e 12 le zone sciistiche operative entro il 7 dicembre.

Dove i prezzi restano invariati

Gli skipass per la nuova stagione in Valsesia, già disponibili, hanno mantenuto le stesse tariffe dell’anno scorso. Gli impianti ad Alagna saranno operativi da venerdì 6 dicembre fino a lunedì 21 aprile, mentre all’Alpe di Mera di Scopello apriranno con due weekend, il 7-8 e il 14-15 dicembre, per poi garantire l’apertura quotidiana dal 21 dicembre fino al 23 marzo.

Lo skipass stagionale “Monterosa Freeride Paradise”, che consente di sciare su tutte le piste del comprensorio Monterosa Ski di Alagna, Gressoney La Trinitè e Champoluc (inclusa Mera in Valsesia), costa 1.030 euro per gli adulti. Il “Monterosa Ski”, che esclude l’accesso a Indren, è disponibile a 990 euro, mentre l’abbonamento valido solo per la stazione di Mera è di 650 euro. I prezzi sono ridotti in base all’anno di nascita, e ci sono agevolazioni per i residenti nei comuni dell’Unione Montana Valsesia: lo stagionale adulto “Monterosa Freeride Paradise” costa 565 euro, mentre quello senza Indren è a 525 euro. Per quanto riguarda gli skipass giornalieri, non ci sono aumenti tranne per la tariffa massima dello skipass Monterosa Ski, che potrà arrivare a 67 euro.