Il concorso Ripam riservato ai piccoli comuni è una procedura di reclutamento strategica, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa dei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.
Dopo la chiusura della fase preliminare rivolta agli enti locali, cresce l’attesa per la pubblicazione del bando destinato ai candidati. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni disponibili su requisiti, profili e modalità di selezione.
Indice
Cos’è il concorso Piccoli Comuni Ripam
Il concorso si inserisce nel progetto di innovazione della Pubblica Amministrazione dedicato ai piccoli enti locali, spesso caratterizzati da carenza di personale e difficoltà nel reperire competenze qualificate.
L’iniziativa punta infatti a colmare questo lo squilibrio di risorse competenti attraverso un reclutamento centralizzato, gestito dalla Commissione Ripam, che permetterà ai comuni di assumere le figure professionali necessarie.
Si tratta quindi di un concorso unico su base nazionale, ma finalizzato a supportare amministrazioni locali di dimensioni ridotte, dove operano attualmente circa 53.000 dipendenti, numero in diminuzione negli ultimi anni.
Quando scade il bando
Al momento, il concorso non è ancora aperto ai candidati. La fase di manifestazione di interesse da parte dei Comuni si era conclusa il 9 dicembre 2025 ma è stata prorogata fino al 15 aprile 2026.
Solo dopo che il Dipartimento della Funzione Pubblica avrà valutato le richieste pervenute, uscirà il bando per reclutare le figure professionali necessarie all’aggiornamento del personale della Pubblica Amministrazione nei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.
Quali saranno i profili professionali ricercati
Anche se il numero preciso dei posti non è ancora stato ufficializzato, il concorso dovrebbe riguardare diversi profili tipici degli enti locali, tra cui:
- istruttori amministrativi;
- profili tecnici e contabili;
- specialisti per la digitalizzazione;
- figure legate alla gestione dei servizi comunali.
Queste professionalità sono fondamentali per migliorare l’efficienza amministrativa e supportare la transizione digitale nei piccoli comuni.
Quali saranno i requisiti per partecipare
In attesa del bando ufficiale, è possibile fare riferimento ai requisiti generalmente richiesti nei concorsi Ripam, tra cui:
- la cittadinanza italiana o equiparata;
- la maggiore età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica all’impiego;
- assenza di cause di esclusione dalla Pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda il titolo di studio invece bisognerà aver conseguito:
- il diploma di scuola secondaria superiore per i profili dell’area degli assistenti;
- la laurea per i profili dell’area dei funzionari.
I requisiti specifici varieranno in base al profilo scelto.
Come si svolge il concorso
La struttura della selezione dovrebbe ricalcare quella degli altri concorsi Ripam recenti.
In particolare, è probabile la presenza di:
- una prova scritta con domande a risposta multipla;
- quesiti su materie specifiche del profilo;
- test di logica e ragionamento;
- eventuali quesiti situazionali, soprattutto per i profili afferenti l’area dei funzionari.
In alcuni casi potrebbe essere prevista anche la valutazione dei titoli.
Le prove, come avviene di consueto, potrebbero svolgersi in modalità decentrata su base regionale.
Perché questo concorso è importante
Il bando Ripam per i piccoli comuni ha un valore strategico per l’intero sistema amministrativo italiano. Gli Enti locali con meno di 5.000 abitanti rappresentano una parte fondamentale del territorio nazionale, ma spesso soffrono di carenze strutturali, soprattutto in termini di personale qualificato. L’iniziativa mira a:
- rafforzare la capacità amministrativa;
- migliorare i servizi ai cittadini;
- favorire l’innovazione e la digitalizzazione;
- rendere più attrattivo il lavoro nella PA locale.
Si tratta quindi non solo di un’opportunità occupazionale, ma anche di un intervento strutturale per il miglioramento della macchina pubblica.
Il bando Ripam per i piccoli comuni è solo il primo passo che preannuncia una delle selezioni più interessanti per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione.