Cos’è Lotteria Italia e come partecipare

Dall’inizio del XX secolo lo Stato propone una lotteria nazionale pubblica, Lotteria Italia, un concorso con numerosi premi in palio per chi acquista i biglietti presso i concessionari abilitati. Quest’anno sono previste delle novità importanti, in grado di rendere più intrigante il gioco e aumentare i premi disponibili. Vediamo come funziona Lotteria Italia 2021, quali sono le novità 2022, l’importo dei premi e le date delle estrazioni, per capire come riscuotere un’eventuale fortunata vincita alla lotteria pubblica.

Le differenze tra Lotteria Italia e Lotteria degli Scontrini

Lotteria Italia 2021 non deve essere confusa con la Lotteria degli Scontrini, la lotteria a premi pubblica gestita dallo Stato che fa parte del programma Italia Cashless. Sono un insieme di misure volte a promuovere l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici e tracciabili, come carte di credito, di debito, prepagate e app mobile di pagamento, per ridurre l’uso del contante e contrastare l’evasione fiscale. L’iniziativa serve anche a modernizzare il Paese, incentivando l’impiego di sistemi tecnologicamente più avanzati.

La Lotteria degli Scontrini è stata confermata anche per il prossimo anno, come previsto dalla nuova Manovra 2022. In particolare, attraverso il Decreto Fiscale il governo ha previsto risorse per 45 miliardi di euro per sostenere il programma almeno fino al 2023, inserendo degli emendamenti alla Legge di Bilancio 2022, al contrario di quanto avvenuto con la soppressione dell’iniziativa Italia Cashback.

Inoltre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che potrebbero esserci delle novità per il concorso pubblico nel 2022. Si tratta nel dettaglio della possibile introduzione dei premi istantanei, una soluzione che secondo il MEF renderebbe la lotteria statale più attraente per gli esercenti e i consumatori. L’obiettivo è aumentare il numero di commercianti che trasmettono i dati relativi alla Lotteria, soprattutto tra i piccoli e medi negozi dove questa percentuale è piuttosto ridotta.

Lotteria Italia dunque prevede premi estratti a sorte che si possono vincere acquistando i biglietti della lotteria, rivolgendosi presso una ricevitoria autorizzata oppure online sui siti web dei concessionari pubblici. La Lotteria degli Scontrini, invece, è un’iniziativa che offre dei premi ai consumatori che pagano nei negozi fisici con un mezzo tracciabile, mettendo a disposizione delle vincite in denaro legate agli scontrini anche per gli esercenti che hanno eseguito la vendita e trasmesso i relativi dati per via telematica.

Come funziona Lotteria Italia

Da quasi un secolo lo Stato propone la lotteria nazionale Lotteria Italia, un concorso sempre molto apprezzato dagli italiani e abbinato a dei format specifici proposti dall’emittente televisiva pubblica. Tra i programmi RAI scelti, infatti, il primo fu proprio Canzonissima, la popolare kermesse musicale durante la quale venivano annunciati i numeri dei biglietti vincenti. Oggi il compito spetta alla trasmissione RAI I soliti ignoti – Il ritorno, un format condotto da Amadeus che avrà il piacere di ospitare l’estrazione dei numeri fortunati.

Il funzionamento di Lotteria Italia è quello classico di una lotteria a premi, infatti basta acquistare i biglietti e controllare il giorno dell’estrazione se sono quelli vincenti. La lotteria nazionale prevede una serie di premi, tra cui ci sono anche i nuovi premi giornalieri novità assoluta dell’edizione 2021/22. Anche questi premi saranno annunciati all’interno della trasmissione RAI condotta da Amadeus, durante la quale saranno resi noti i numeri dei biglietti vincenti.

Come acquistare i biglietti di Lotteria Italia

Per partecipare a Lotteria Italia è necessario comprare i biglietti ad un costo di 5 euro l’uno, con la possibilità di scegliere tra i classici tagliandi cartacei e quelli virtuali da acquistare online. I biglietti cartacei si possono comprare presso le ricevitorie convenzionate, come edicole, tabaccherie, autogrill in autostrada e nei punti vendita della grande distribuzione organizzata (GDO). Inoltre, sono disponibili presso tutte le ricevitorie che aderiscono al Gioco del Lotto, rendendo davvero facile reperire i biglietti da acquistare per tentare la sorte.

Una delle novità di questa edizione è la possibilità di comprare online i biglietti di Lotteria Italia con l’app My Lotteries, l’applicazione mobile ufficiale della lotteria nazionale. Scaricando e installando l’app nel proprio smartphone Android o iOS, infatti, è possibile acquistare i biglietti virtuali della lotteria dal telefono. Dopodiché è fondamentale registrare i codici dei tagliando digitale, per partecipare all’estrazione dei biglietti vincenti e verificare se sono quelli fortunati.

L’operazione è abbastanza semplice, infatti bisogna soltanto aprire l’app, selezionare l’opzione Vai all’acquisto e scegliere uno dei rivenditori autorizzati proposti all’interno dell’applicazione. Tuttavia, è richiesta l’apertura di un conto di gioco, un procedimento essenziale per verificare l’età anagrafica e controllare che l’utente sia maggiorenne. Lotteria Italia 2021, come tutti gli altri giochi legali nel nostro Paese, non è consentita ai minorenni ma soltanto alle persone con almeno 18 anni d’età.

I biglietti di Lotteria Italia sono in vendita a partire dal 20 settembre 2021, vendita che dura fino al 3 gennaio 2021 per i biglietti digitali e fino alle ore 14.00 del 21 dicembre per quelli cartacei. Ogni biglietto presenta anche un piccolo tagliando, non vendibile separatamente, attraverso il quale è possibile partecipare anche all’estrazione dei premi giornalieri, basta raschiare il rivestimento e scoprire il codice a 10 cifre con cui concorrere a questi premi addizionali.

Premi e montepremi di Lotteria Italia

L’edizione Lotteria Italia 2021 prevede importanti premi in palio. L’importo del montepremi, infatti, non è sempre uguale ma dipende dai risultati ottenuti con la vendita dei biglietti. Quest’anno la lotteria nazionale ha riscosso un notevole successo, con un incremento del 43% della vendita dei tagliandi acquistati rispetto allo scorso anno. In particolare, sono stati venduti 5,7 milioni di biglietti, un numero destinato a crescere in occasione delle feste natalizie fino alla data dell’estrazione.

Per quanto riguarda i premi di Lotteria Italia 2021 sono previste le seguenti vincite in palio:

premio di prima categoria da 5 milioni di euro;

4 premi di prima categoria il cui importo dipende dalla vendita dei biglietti, con annuncio del valore il giorno dell’estrazione;

eventuali altri premi di categoria inferiore, con annuncio dell’importo il giorno dell’estrazione;

premi giornalieri da 10 e 20 mila euro.

Gli unici premi fissi, dunque, sono quello principale da 5 milioni di euro e i premi giornalieri da 10 e 20 mila euro. I 4 premi di prima categoria sono garantiti, tuttavia l’importo viene stabilito dal Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione delle Lotterie ad estrazione differita, in seguito alla verifica dell’ammontare del ricavato della vendita dei biglietti. In base a questo valore possono essere proposti anche dei premi aggiuntivi di categoria inferiore, ai quali concorrere sempre con gli stessi tagliandi.

Quando avviene l’estrazione di Lotteria Italia?

L’estrazione di Lotteria Italia 2021 avviene il 6 gennaio 2022, durante la puntata speciale della trasmissione televisiva della RAI I soliti ignoti – Il ritorno condotta da Amadeus. La comunicazione in diretta riguarda soltanto i premi di prima categoria, quindi quello più importante di 5 milioni di euro e i 4 premi complementari il cui valore dipende dalle vendite dei tagliandi. I risultati sono inoltre pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) e nel Bollettino Ufficiale dell’estrazione (lotteria-italia.it).

I premi giornalieri di Lotteria Italia 2021, invece, sono annunciati ogni giorno all’interno delle puntate della trasmissione I soliti ignoti – Il ritorno. Dall’11 ottobre al 10 dicembre 2021 sono estratti a sorte i numeri dei biglietti vincenti di Lotteria Italia con un premi di 10 mila euro, il cui elenco completo è consultabile sul sito ufficiale Lotteria-italia.it. Dal 20 al 24 dicembre 2021 sono estratti i premi giornalieri da 20 mila euro, sempre annunciati durante il format TV della RAI e pubblicati sui portali web ufficiali.

Come verificare l’estrazione di Lotteria Italia

Per controllare se si possiedono dei biglietti vincenti di Lotteria Italia basta utilizzare il numero di serie, situato nella parte bassa del tagliando cartaceo, mentre nel biglietto online il codice si trova nel promemoria di gioco accanto alla dicitura Serie e numero. Con l’app mobile My Lotteries è possibile verificare i numeri di Lotteria Italia online dal proprio smartphone, basta inserire la serie e il numero del biglietto e cliccare sull’opzione Verifica la vincita.

Come riscuotere i biglietti vincenti di Lotteria Italia

In caso di vincita di uno dei premi di Lotteria Italia 2021 è necessario riscuotere la vincita entro 180 giorni, altrimenti il premio non sarà più incassabile dopo tale periodo. In questo caso bisogna recarsi presso una filiale del gruppo Intesa Sanpaolo, oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl localizzato a Roma in viale del Campo Boario 56/D. In entrambi i casi viene rilasciata un’apposita ricevuta della vincita, come attestato della registrazione del biglietto vincente, per poi ricevere il pagamento del premio in denaro.

Con un biglietto cartaceo è necessario presentarlo in originale e integro, con la possibilità di farlo pervenire non personalmente a proprio rischio e pericolo. Per i biglietti digitali invece è necessario stampare il promemoria di gioco, disponibile nel proprio conto di gioco all’interno della sezione Movimenti e Giocate. Bisogna anche presentare un documento di riconoscimento valido del titolare del conto di gioco al quale il biglietto virtuale è collegato, compreso il proprio codice fiscale.

Inoltre, si devono fornire alcune informazioni essenziali per l’accredito della vincita, come l’indirizzo di residenza e i propri dati anagrafici. Infine, è necessario scegliere la modalità desiderata per ricevere l’importo della vincita, con la possibilità di optare per un pagamento tramite assegno circolare riscuotibile presso le filiali di Intesa Sanpaolo, oppure accredito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale. In genere, il versamento della vincita viene eseguito entro 45 giorni dalla presentazione del tagliando, mentre quelli finali entro 45 giorni dalla disponibilità dei fondi da parte di ADM.