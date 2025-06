Fonte: IPA Maturità 2025, come trovare i nomi dei commissari esterni

I nomi dei commissari esterni all’esame di maturità 2025 sono stati resi disponibili dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Accedendo al motore di ricerca e impostando i parametri di riferimento, studenti e semplici curiosi possono ora individuare i docenti che ricopriranno il ruolo di commissari durante la maturità.

Come trovare i commissari esterni

Conoscere il docente, e il suo metodo di insegnamento, può fornire certamente una carta in più da giocare durante l’esame.

Il Mim ha attivato il motore di ricerca nella giornata del 4 giugno 2025. Il servizio è disponibile al sito matesami.pubblica.istruzione.it/VisualizzaCommissioniEsami/indirizzi/ricerca.

Raggiunto il motore di ricerca, è possibile cercare la commissione d’esame scegliendo fra tre opzioni:

per tipologia d’indirizzo;

per istituto;

per presidente o commissario.

Cercare i commissari per tipologia di indirizzo

Selezionando la prima opzione (per tipologia di indirizzo), i campi relativi a “provincia”, “percorso” e “settore” presentano dei menu a tendina, mentre il campo “indirizzo d’esame” va cliccato nella sua parte in bianco, affinché vengano visualizzate tutte le opzioni.

Da questo menu è possibile selezionare la provincia, il tipo di percorso di studi e di indirizzo.

Si viene a questo punto dirottati su una nuova pagina contenente l’elenco di scuole che nella provincia di riferimento presentano le caratteristiche ricercate.

Cliccare sul nome di un istituto porterà l’utente su una nuova pagina indicante le varie sezioni scolastiche.

A questo punto, l’ultimo click rimanda alla composizione della commissione d’esame con i nomi dei commissari esterni e dei commissari interni.

Come si nota, accanto al nome del commissario viene specificata la scuola da cui proviene e la materia che insegna.

Cercare i commissari per istituto

Per cercare i commissari esterni agli esami di maturità 2025 “per istituto“, dopo avere selezionato l’apposito tab, è necessario indicare una provincia. Non serve conoscere il nome esatto della scuola: nel campo “denominazione istituto” basta digitare le prime tre lettere del percorso di studi fra “liceo” e “istituto tecnico/professionale” (bisogna cioè scrivere “lic” oppure “ist”).

Cliccando sulla scuola di interesse, si viene dirottati su una pagina contenente un codice.

Cliccando il codice, si finisce finalmente su una pagina contenente l’elenco dei commissari esterni e dei commissari interni.

Cercare i commissari per nome

La ricerca dei commissari della maturità 2025 per nome si effettua dal tab “per Presidente/Commissario“. Tale voce del menu è riservata a chi già conosce il nome di un commissario esterno e vuole sapere in quale scuola andrà a sovrintendere agli esami. Dopo avere scelto la provincia di interesse, occorre inserire cognome e nome del commissario. L’utente non riceve alcun suggerimento dal sistema.

I numeri della maturità 2025

I numeri degli esami di maturità del 2025, come del resto accade ogni anno, sono monumentali: 524.415 studenti sono chiamati ad affrontare le prove a conclusione delle scuole medie superiori. Sono 511.349 i docenti commissari interni, mentre sono 13.066 i commissari esterni, quelli sui quali si concentra, naturalmente, la maggiore curiosità di studenti e genitori. Le commissioni d’esame costituite nel 2025 sono 13.900 e sono distribuite su un totale di 27.698 classi scolastiche coinvolte nell’esame.

La prima prova d’esame si svolge mercoledì 18 giugno. La data della seconda prova è giovedì 19 giugno.