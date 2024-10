Il ministero dell’Istruzione ha distribuito le risorse per il premio del bonus maturità 110 e lode: a trionfare è la Campania che riceve 302.910 euro per i suoi 2.623 studenti più meritevoli.

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Assegnati i premi del bonus maturità 110 e lode.

Il ministero dell’Istruzione e del merito ha assegnato agli Uffici scolastici regionali i fondi da destinare al premio previsto per il bonus maturità 110 e lode relativo allo scorso esame di maturità. La misura prevede che gli studenti che hanno ottenuto il punteggio massimo all’esame di Stato (100 e lode) ricevano come forma di riconoscimento del valore e del merito scolastico la cifra di 115 euro. Ora spetterà alle singole Regioni girare i fondi alle scuole che, a loro volta, concederanno le cifre premio agli studenti che ne hanno diritto. A trionfare nella classifica degli studenti meritevoli è la Campania, destinataria di ben 302.910 euro da distribuire.

Assegnato il bonus maturità 2024

In tutta Italia, così come riferito direttamente dal ministero dell’Istruzione e del merito, sono stati distribuiti in totale 1.456.590 euro. Ora, come detto, i passaggi successivi di consegna del premio faranno capo alle Regioni e, subito dopo, ai dirigenti scolastici dei vari istituti.

Così come previsto dal decreto n. 2364 del 30 settembre 2024, il bonus 110 e lode di quest’anno ha un valore di 115 euro per ogni beneficiario. Per essere tali, come facilmente intuibile, è necessario che gli studenti abbiano superato l’esame di Stato che conclude la scuola superiore con un punteggio di 100/100 e lode.

Le risorse per ogni singola Regione

A fronte di 1.456.590 euro di risorse totali distribuite, ogni Regione d’Italia presenta delle cifre diverse da assegnare in base ai risultati degli esami. In vetta c’è la Campania che ha ricevuto 302.910 euro, cifra di certo non banale, soprattutto se si pensa che è pari a circa il triplo di quella ricevuta da un’altra Regione molto popolosa, ovvero la Lombardia (89.125 euro).

Il Sud d’Italia si conferma anche nella seconda e terza posizione della graduatoria dei fondi assegnati per il bonus maturità 110 e lode 2024. Sul gradino più basso del podio troviamo infatti la Puglia con 198.490 euro di risorse ricevute e poco più in alto la Sicilia con 208.380 euro.

Di seguito la ripartizione delle risorse del bonus maturità 2024 alle singole Regioni (in ordine alfabetico):

Abruzzo 33.695 euro;

Basilicata 5.410 euro;

Calabria 105.340 euro;

Campania 302.910 euro;

Emilia-Romagna 67.275 euro;

Friuli Venezia-Giulia 15.410 euro;

Lazio 125.580 euro;

Liguria 22.080 euro;

Lombardia 89.125 euro;

Marche 46.575 euro;

Molise 9.085 euro;

Piemonte 54.165 euro;

Puglia 198.490 euro;

Sardegna 25.990 euro;

Sicilia 208.380 euro;

Toscana 51.405 euro;

Umbria 31.050 euro;

Veneto 54.625 euro.

Poco più di 3mila euro sono stati invece concessi alla provincia autonoma di Bolzano e soli 230 euro alla Valle d’Aosta.

Gli studenti che hanno conseguito 100 e lode alla maturità

La concessione del bonus maturità 2024, come detto, è riservata a chi all’esame di Stato ha conseguito il voto di 100 e lode. Questi i numeri in ciascuna Regione del territorio italiano in merito agli studenti che hanno diritto al premio, per un totale di 12.700 persone: