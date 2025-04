Fonte: 123RF Come e quanti soldi risparmiare ogni mese se si ha un obiettivo

Il risparmio è la base della fortuna, recita un noto proverbio italiano. Risparmiare denaro ogni mese è infatti il primo passo verso la costruzione di una stabilità economica perché non solo si riesce a mettere da parte una piccola somma ma si decide di rinunciare giornalmente a qualcosa per avere delle opportunità domani.

Risparmiare anche una piccola cifra ogni giorno, significa inoltre avere la possibilità di affrontare gli imprevisti futuri senza dover ricorrere a prestiti o a debiti. Per evitare brutte sorprese, quindi, qual è la cifra che si dovrebbe mettere da parte?

Risparmiare deve diventare una priorità

Mettere da parte qualche euro mensilmente dovrebbe diventare una priorità così da poter disporre di un piccolo capitale nel futuro. Ma quale cifra si dovrebbe accantonare ogni mese? La risposta dipende da vari fattori come ad esempio:

la propria situazione economica attuale;

la presenza di debiti;

la stabilità del reddito;

la conoscenza delle proprie spese.

Questo significa che ogni obiettivo di risparmio mensile è diverso da quello degli altri.

Il primo passo per poter stabilire un budget mensile da mettere da parte, in ogni caso, è quello di:

conoscere quali sono le proprie entrate e le uscite;

sapere quali sono i propri debiti;

fissare degli obiettivi concreti.

Gli obiettivi di risparmio a breve termine

Quando si decide di risparmiare al mese una determinata cifra è bene capire se l’obiettivo sarà a breve, medio o lungo termine. Quelli più urgenti ed immediati solitamente si cerca di raggiungergli in un anno perché spesso rispondono a necessità concrete che non si possono rimandare.

Per quanto riguarda il budget da stabilire ogni mese, esso varia, come detto, in base alla propria situazione personale e alla cifra che si vuole raggiungere.

In ogni caso, qualora si volesse costruire un fondo di emergenza minimo di 1.000 euro, servirà mettere da parte 85 euro al mese per dodici mesi. Se invece si desidera concedersi una vacanza di 600 euro nell’arco dei successivi sei mesi, si dovranno accantonare 100 euro al mese.

Per poter risparmiare una piccola cifra mensilmente, quindi, sarà utile seguire questa formula:

obiettivo economico/mesi a disposizione = risparmio mensile necessario.

Gli esperti consigliano di destinare tra il 10 e il 20% del proprio reddito mensile al risparmio. Significa che se il proprio stipendio netto è di 1300 euro, si potranno mettere da parte dai 130 ai 260 euro al mese. Tale cifra sembra molto alta ma in parte si può raggiungere eliminando alcune piccole spese come:

1 caffè al giorno che costa in media 1,30 euro per un totale di 28 euro;

2 pranzi fuori la settimana di 10 euro ciascuno che raggiungono un totale di 80 euro al mese;

1 acquisto impulsivo al mese online che può arrivare a costare anche 50 euro.

Soltanto da queste voci si possono liberare infatti più di 150 euro al mese.

Quanto risparmiare al mese se si ha un obiettivo a medio termine?

Un obiettivo a medio termine è quello che si desidera raggiungere in tre o cinque anni per cui la parola chiave è costanza. In questo caso si decide di risparmiare denaro ogni giorno per poter avere un budget per un progetto importante come cambiare l’auto, ristrutturare casa o semplicemente per mettere da parte l’anticipo per un mutuo. Qual è quindi la cifra che si dovrebbe mettere da parte ogni mese?

Ecco un esempio:

supponiamo di voler mettere da parte 10.000 euro in 5 anni. Per raggiungere tale obiettivo serviranno circa 167 euro al mese mentre se si volessero mettere da parte 15.000 euro in 5 anni, si dovrebbero risparmiare 225 euro circa al mese.

Se il proprio reddito è di circa 1500 euro mensili e non si hanno spese eccessive come quella di un mutuo, di una rata dell’auto o l’affitto, sia il primo che il secondo obiettivo si potrebbero centrare eliminando degli sprechi come:

l’utilizzo dell’auto;

lo smartphone nuovo ogni anno che arriva a costare anche 800 euro;

le uscite serali settimanali molto costose.

Per poter raggiungere più facilmente il proprio obiettivo, si potrebbe anche valutare anche di aprire un conto deposito vincolato o un piano di accumulo del capitale per fare fruttare i propri risparmi nel tempo.

Per un obiettivo a lungo termine quanto si dovrebbe risparmiare al mese?

Se ci si pone un obiettivo di risparmio a lungo termine, tipo di 10 anni, è necessaria tanta pazienza ma soprattutto metodo. Si tratta infatti di un traguardo lungo e importante che ha lo scopo di creare, ad esempio, un fondo per l’università dei figli o semplicemente ha come obiettivo quello di fare un viaggio costoso.

Se si vogliono risparmiare 20.000 euro in 10 anni è necessario mettere da parte 166 euro al mese ovvero 5,50 euro circa al giorno. Per un obiettivo di 30.000 euro, invece, bisogna accantonare ogni giorno 8,20 euro per un totale mensile di circa 254 euro.

Se si ha una busta paga di 1500 euro netti mensili e non si hanno spese notevoli, come detto, è anche possibile raggiungere questo traguardo. Ma come si possono risparmiare 5 o 8 euro al giorno? Evitando:

il caffè e il cornetto al bar che costano in media 2,50 euro;

di mangiare fuori casa quando si è a lavoro, si possono risparmiare infatti 7-10 euro a pasto;

gli abbonamenti digitali per i quali si possno risparmiare anche più di 12 euro al giorno;

l’acquisto inutile di oggetti o vestiti, anche se solo di 50 euro al mese.

Se poi si riesce ad abbinare tale risparmio a forme di investimento a basso rischio come i Pac, la somma finale cresce senza fatica e stress grazie agli interessi.

Altri consigli per risparmiare soldi ogni mese

Risparmiare soldi ogni mese significa rinunciare a cose meno importanti come gli acquisti fatti tanto per fare o gli abbonamenti inutili. Per poter gestire al meglio il proprio denaro e metterne un po’ da parte ogni mese si potrebbe inoltre: