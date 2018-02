Come effettuare un reso o un cambio su Zalando? Quando si fanno acquisti online, soprattutto se si tratta di abbigliamento o scarpe, si ha la necessità di rendere la merce oppure di cambiare la taglia o il colore. Zalando in questo caso prevede delle particolari procedure per i suoi clienti.

Innanzitutto è utile sapere che per effettuare un reso e ottenere i soldi spesi si hanno a disposizione cento giorni. La richiesta si può portare a termine online, scegliendo anche la metodologia del rimborso, tramite credito o bonifico bancario. La prima cosa da fare è cliccare su “Il mio account”, poi selezionate la voce “Effettua un reso” e cliccate su “Procedi con la restituzione”.

Individuate l’ordine e il prodotto (o i prodotti) che volete rendere. In seguito vi verrà chiesto di indicare il motivo del reso. Se avete pagato alla consegna potrete scegliere fra due modalità di rimborso (credito Zalando o bonifico bancario), in caso contrario i soldi vi verranno direttamente addebitati sull’account Paypal o sulla carta di credito utilizzata al momento dell’acquisto.

Il passo successivo sarà quello di indicare la modalità di spedizione del reso. Fra le opzioni troviamo uno dei punti di raccolta UPS/Mail Boxes Etc. dove consegnare il pacco oppure il ritiro direttamente a casa, segnalando una data e una fascia oraria precisa.

A questo punto non vi resterà che preparare il pacco. Inseriteci dentro l’articolo, chiudetelo e incollateci sopra l’etichetta di reso in modo da coprire quella precedente. Quando il pacco verrà ricevuto da Zalando gli addetti verificheranno la restituzione e avvieranno la procedura di rimborso entro dieci giorni.

In ogni caso quando il prodotto verrà ricevuto la società si incaricherà di inviare una mail al cliente. Per quanto riguarda i cambi la procedura è identica. L’unica differenza è che dopo aver reso l’articolo potrete ordinarlo nuovamente, questa volta scegliendo la taglia o il colore giusto.

Comunque sia è fondamentale che i prodotti siano sempre integri, non rovinati, non usati e con il cartellino originale. Nel caso abbiate acquistato delle scarpe ricordatevi di inserire nel pacco anche la scatola e di provarle su un tappeto per non rovinare la suola.