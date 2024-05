Fonte: 123RF Nuove regole per il check in per chi parte da Roma

Da mercoledì 15 maggio 2024 i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Fiumicino possono usufruire di un innovativo servizio di check-in e imbarco bagagli gratuito presso la stazione Termini di Roma, grazie alla collaborazione tra Aeroporti di Roma e ITA Airways. Questa iniziativa, denominata “Airport in the City”, consente infatti ai viaggiatori di effettuare tutte le procedure di accettazione relative alla consegna dei bagagli da stiva direttamente nel centro della capitale, senza costi aggiuntivi.

Come funziona il check-in online con bagaglio da stiva

Il servizio è disponibile presso la stazione Termini, la principale stazione ferroviaria italiana e una delle più grandi in Europa, con circa 200 milioni di visitatori all’anno. All’interno della zona commerciale della Stazione Termini di Roma, vicino a Via Giovanni Giolitti 16, al Mercato Centrale e al binario 24 (da dove parte il Leonardo Express, il treno che collega Termini con l’aeroporto di Fiumicino in 32 minuti) è stata infatti creata l’area Airport In The City, con i banchi di accoglienza aperti tutti i giorni dalle 08:00 alle 16:00. Il bagaglio da qui sarà trasportato gratuitamente all’aeroporto di Roma Fiumicino con furgoni alimentati da carburante sostenibile prodotto al 100% da risorse rinnovabili e sarà caricato in volo per poi essere ritirato direttamente dai viaggiatori alla destinazione finale.

Airport In The City funziona anche come servizio di drop-off, per cui è possibile fare il check in online e poi consegnare i propri bagagli agli addetti ITA Airways presenti a Termini. In questo caso basta mostrare la propria carta d’imbarco e conservare la ricevuta rilasciata che servirà poi per il ritiro del bagaglio alla tua destinazione finale.

Quanto tempo prima per imbarcare bagaglio ITA Airways?

Per imbarcare i bagagli tramite il servizio Airport in the City di ITA Airways presente a Termini, bisogna ricordarsi che i banchi di accoglienza sono aperti tutti i giorni dalle 08:00 alle 16:00.

Inoltre, in aggiunta al check-in per i voli in partenza lo stesso giorno, è possibile anche spedire il proprio bagaglio da stiva entro i seguenti orari:

entro le 10:00 per i voli in partenza dopo le 13:30;

per i voli in partenza dopo le 13:30; entro le 13:00 per i voli in partenza dopo le 16:30;

per i voli in partenza dopo le 16:30; entro le 16:00 per i voli in partenza dopo le 19:30.

In questo modo non sarà più necessario portarsi dietro i propri bagagli prima della partenza e dopo aver lasciato l’hotel, così come non sarà più necessario spendere soldi per depositi temporanei poiché il servizio, come già detto, è completamente gratuito.

Quale bagaglio è compreso con ITA Airways

Con ITA Airways il tipo e il numero di bagagli inclusi nel prezzo del biglietto variano a seconda della classe di viaggio e della tariffa di acquisto del biglietto di volo.

Ecco però una panoramica generale delle politiche di bagaglio di ITA Airways:

Bagaglio a Mano. Economy Class

1 pezzo: fino a 8 kg.

Dimensioni: 55 x 35 x 25 cm.

Bagaglio a Mano. Business Class

2 pezzi: ciascuno fino a 8 kg.

Dimensioni: 55 x 35 x 25 cm ciascuno.

Tariffe Light (Economy Light)

Nessun bagaglio da stiva incluso, ma è possibile acquistare separatamente il trasporto del bagaglio da stiva.

Tariffe Classic e Flex (Economy Classic, Economy Flex)

1 pezzo: fino a 23 kg.

Bagaglio per Bambini

è possibile trasportare un passeggino, una carrozzina o un seggiolino auto senza costi aggiuntivi. Inoltre, le tariffe per bambini spesso includono una franchigia bagaglio ridotta.

In ogni caso e per ogni tariffa è possibile acquistare il trasporto di bagagli aggiuntivi o eccedenti il peso consentito con costi variabili in base alla rotta e alla classe di viaggio.

Norme a parte invece ci sono per i cosiddetti “bagagli speciali” – come attrezzature sportive, strumenti musicali e altro – spesso trasportati come supplemento.

In ogni caso, è consigliabile informarsi direttamente con la compagnia aerea riguardo a questi tipi di bagagli per conoscere costi e modalità di trasporto e verificare:

dimensioni e peso , ovvero assicurarsi che il proprio bagaglio rispetti le dimensioni e il peso indicati. ITA Airways potrebbe applicare supplementi per i bagagli che eccedono queste misure;

, ovvero assicurarsi che il proprio bagaglio rispetti le dimensioni e il peso indicati. ITA Airways potrebbe applicare supplementi per i bagagli che eccedono queste misure; contenuti vietati , per cui meglio consultare sempre la lista degli oggetti vietati e delle restrizioni sui liquidi per il bagaglio a mano per evitare problemi ai controlli di sicurezza;

, per cui meglio consultare sempre la lista degli oggetti vietati e delle restrizioni sui liquidi per il bagaglio a mano per evitare problemi ai controlli di sicurezza; le regole aggiornate sul sito web ufficiale con le informazioni dettagliate sulle politiche di viaggio e trasporto bagagli, oggetti e persone.

Come funziona il check-in online con ITA Airways

Il check-in online di ITA Airways può essere effettuato tramite il sito ufficiale o l’app ITA Airways, disponibile sia per dispositivi iOS sull’App Store che per dispositivi Android su Google Play. In entrambi casi, sia da web che su applicazione, all’utente verrà richiesta la registrazione (con nome utente e password personale). Dopo di che potrà procedere inserendo i dati della prenotazione e selezionando il volo di riferimento.

Il check-in online è disponibile a partire da 48 ore prima della partenza del volo. Per i voli da/per gli USA, è disponibile 24 ore prima della partenza. Mentre è possibile effettuare il check-in e ottenere la carta d’imbarco fino a un’ora e mezza prima della partenza per i voli internazionali e fino a 45 minuti prima per i voli domestici.

In fase di check in, la compagna mette a disposizione la possibilità di scegliere tra diversi servizi aggiuntivi, quali:

scelta del posto (in Classe Economy gratuita per le tariffe Classic Plus e Flex o con supplemento in base alla tua classe tariffaria). Se scegli il tuo posto prima della partenza, puoi risparmiare fino al 100% del prezzo applicato in aeroporto;

(in Classe Economy gratuita per le tariffe Classic Plus e Flex o con supplemento in base alla tua classe tariffaria). Se scegli il tuo posto prima della partenza, puoi risparmiare fino al 100% del prezzo applicato in aeroporto; aggiunta di eventuale bagaglio da spedire;

da spedire; possibilità di imbarcare un bagaglio con salta la coda consegnandolo in aeroporto direttamente ai banchi drop-off dedicati, dove presenti, o presso i banchi di Business Class.

A questo punto, una volta inseriti tutti i dati richiesti, il viaggiatore decide come ricevere la Carta d’Imbarco, ovvero può optare per una carta d’imbarco elettronica da mostrare direttamente dallo smartphone o per una versione della stessa da stampare poi come copia.

Il Check-in online, da web e da mobile app, è disponibile per tutti i passeggeri che viaggiano su voli operati dal ITA Airways a eccezione di: