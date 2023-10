Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Lo sguardo di ITA Airways è sempre più internazionale e la conferma giunge alla TTG Experience. Il vettore ha infatti annunciato il proprio programma “Winter 2023-24”, per un totale di 52 destinazioni: 17 nazionali, 23 internazionali e 12 intercontinentali.

Il tutto è avvenuto a Rimini, con il Direttore Generale Andrea Benassi e la Chief Commercial Officer Emiliana Limosani impegnati a presentare le prossime sfide e non solo. Uno sguardo approfondito è stato infatti rivolto anche ai traguardi raggiunti nel corso dell’ultimo anno. Ben 11 milioni di passeggeri da gennaio a ottobre 2023, con un load factor medio dell’80%.

Obiettivi raggiunti

Sono trascorsi appena due anni dal grande lancio di ITA Airways, che sottolinea la propria intenzione d’essere il vettore di riferimento per la mobilità degli italiani. Ciò non vuol dire, però, restare ancorati al territorio nazionale, anzi: “Chi sale a bordo dei nostri aerei, deve sentirsi subito a casa. Vivere l’Italia ancora prima di atterrare”.

Il 2023 è stato un anno molto importante per ITA Airways, considerando la generale crescita aziendale. Uno dei punti più rilevanti è dato dalla crescita della flotta, arrivata a vantare 79 aeromobili Airbus, dei quali 29 di ultima generazione. Si tratta nello specifico di 11 A320neo, 7 A2020-300, 5 A330-900 e 6 A350-900.

Quest’anno ha però ancora qualcosa da offrire sotto quest’aspetto. Entro la fine del 2023 è infatti prevista l’entrata in flotta del primo Airbus A321 neo. Tre cabine separate, con Business Class, Premium Economy ed Economy. Interni disegnati da Walter de Silva, che ha incarnato lo stile italiano, con colorazioni ed elementi distintivi della nuova flotta del vettore nostrano. Un aeromobile con narrow body, nuovi colori e materiali in cabina, sedili di ultima generazione e sistema d’illuminazione personalizzato. Ogni poltrona, infine, vanterà un proprio sistema di intrattenimento, con video e audio on demand.

ITA Airways: nuovi voli nel 2024

Le novità per la stagione “Winter 2023-24” sono state presentate da Emiliana Limosani, che ha lanciato le due nuove destinazioni intercontinentali. Si tratta di Rio de Janeiro e Malè (Maldive). Un progetto che si fa sempre più interessante e allettante per i viaggiatori italiani e non solo. Queste location si aggiungono infatti ai voli già operati su:

New York (da Fiumicino e Malpensa);

Boston (Fiumicino);

Miami (Fiumicino);

Los Angeles (Fiumicino);

San Paolo (Fiumicino);

Buenos Aires (Fiumicino);

Tokyo (Fiumicino);

Nuova Delhi (Fiumicino).

Il processo di progettazione per i voli del domani è però costante, il che si traduce nello sguardo già rivolto al programma “Summer 2024”. Il vettore mira ad ampliare il proprio network intercontinentale, con riferimento particolare ai collegamenti con il Nord America.

Importanti annunci anche sotto quest’aspetto, con un collegamento per Chicago che avrà il via ad aprile 2024. Nel corso del mese di maggio, invece, porte aperte al mercato canadese, con Toronto come destinazione. È bene sottolineare, inoltre, come entrambi i voli saranno diretti e in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Di seguito riportiamo il programma dettagliato, con date da annotare sul proprio calendario se si ha voglia di esplorare il mondo comodamente con ITA Airways:

dal 29 ottobre 2023: nuovo volo Roma Fiumicino-Rio de Janeiro, con frequenza giornaliera e partenza alle ore 21.50 e arrivo alle ore 6.05 (fuso orario locale, ndr);

nuovo volo Roma Fiumicino-Rio de Janeiro, con frequenza giornaliera e partenza alle ore 21.50 e arrivo alle ore 6.05 (fuso orario locale, ndr); dal 16 dicembre: nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a Malè (Maldive), con frequenza variabile da 3 a 5 giorni settimanali, a seconda del periodo;

nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a Malè (Maldive), con frequenza variabile da 3 a 5 giorni settimanali, a seconda del periodo; dal 7 aprile 2024: nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a Chicago, con frequenza di 6 giorni settimanali (diventerà quotidiana a partire dal 7 giugno);

nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a Chicago, con frequenza di 6 giorni settimanali (diventerà quotidiana a partire dal 7 giugno); dal 1 maggio 2024: nuovo volo da Roma Fiumicino a Toronto, con frequenza di 6 giorni settimanali (diventerà quotidiana a partire dal 7 giugno);

nuovo volo da Roma Fiumicino a Toronto, con frequenza di 6 giorni settimanali (diventerà quotidiana a partire dal 7 giugno); da maggio 2024: voli verso Riyad;

voli verso Riyad; da giugno 2024: voli verso Accra e Kuwait;

voli verso Accra e Kuwait; da luglio 2024: voli verso Dakar;

voli verso Dakar; da ottobre 2024: voli verso Gedda.