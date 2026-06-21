Si può usare il telefono al semaforo? No, a meno che non si voglia pagare una multa da 1.000 euro. È quello che dice la Cassazione, che conferma il divieto di utilizzo del cellulare anche quando il veicolo è fermo, come in attesa della luce verde sul semaforo.

Questo è possibile perché la sosta al semaforo non è una vera sosta, ma un’interruzione momentanea della marcia. L’unico modo per utilizzare lo smartphone in sicurezza è quello di accostarsi, quindi fermarsi davvero, svolgere le necessità impellenti e poi ripartire.

Usare il telefono alla guida: cosa dice il codice della strada

Usare il telefono alla guida non è mai consentito, neanche quando il veicolo è in sosta di fronte al semaforo. Questo perché la sosta di fronte al semaforo rosso è solo momentanea.

Il riferimento al divieto è l’articolo 173 del codice della strada. In questo si legge che il titolare della patente di guida ha il divieto di usare durante la marcia gli apparecchi:

radiotelefonici;

smartphone;

computer portatili;

notebook;

tablet;

dispositivi analoghi.

In pratica, tutto ciò che comporta staccare anche solo temporaneamente le mani dal volante.

È quindi consentito l’uso di apparecchi a vivavoce o dotati di auricolare, ma il conducente deve avere un’adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie.

Cosa si rischia?

Guidare con un dispositivo elettronico in mano è vietato dal codice della strada, che attribuisce alla violazione una sanzione salata. Questa varia da un minimo di 250 a circa 1000 euro, ma ci sono anche altre conseguenze.

Intanto la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi e la possibilità di incappare in ulteriori sanzioni se si ripete la stessa violazione.

Il caso dell’auto ferma al semaforo

Ci verrebbe da pensare che una volta fermi al semaforo rosso si possa accedere all’utilizzo manuale del proprio telefono. Eppure non è così. Lo ha spiegato la Cassazione con un’ordinanza del 23 ottobre 2020.

Nell’ordinanza n. 23331, i giudici confermavano il divieto anche quando il veicolo era temporaneamente fermo. Con “temporaneamente” non si intende una sosta vera e propria, ma l’attesa per il semaforo verde, oppure di fronte a un incrocio.

Tutto ciò che è interruzione momentanea della marcia legata a esigenze di traffico non è una sosta e quindi il divieto resta. Anche in questo caso è consentito l’uso con vivavoce, sistemi Bluetooth o collegamenti con dispositivi interni alle automobili. Se proprio si deve utilizzare il telefono con le mani, l’unico modo è accostarsi e quindi fermare davvero l’auto.

Il dubbio sul touchscreen

Si potrebbe quindi pensare che il touchscreen interno alle proprie auto abbia la stessa funzione del telefono. Cosa cambia da impostare lo schermo touch del dispositivo di bordo?

L’unica differenza al momento è che l’articolo 173 sopra analizzato non lo menziona espressamente e quindi non esiste una sanzione automatica. Nel momento in cui però un incidente può essere ricollegato all’utilizzo del dispositivo touchscreen, allora si potrebbe effettivamente presentare il problema in una sede diversa.

In generale, un tocco veloce per cambiare qualcosa sullo schermo, anche del proprio telefono allocato nel porta dispositivo, non porta a una contestazione. La differenza la fa l’interazione prolungata.

Ma considerando che i controlli avvengono in maniera sempre più digitale, anche attraverso le riprese ai semafori e non soltanto sotto l’occhio di un vigile, è meglio prevenire che curare o, in questo caso, pagare. Diverse azioni si possono compiere in modalità vivavoce o con comandi vocali, come rispondere a un messaggio o a una chiamata. Tutte le altre azioni forse sarebbe meglio non compierle alla guida.