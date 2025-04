È scattato il periodo utile per procedere al cambio degli pneumatici estivi. Ma in alcuni casi è possibile utilizzare le gomme invernali in estate: scopriamo quali

Fonte: 123RF Quando bisogna cambiare le gomme invernali nel 2025?

Via libera al cambio degli pneumatici estivi a partire dal 15 aprile 2025: la normativa consente comunque un margine di tolleranza di 30 giorni, per cui l’ultima data utile per effettuare il cambio dalle gomme invernali a quelle estive è fissata al 15 maggio 2025.

Il periodo cuscinetto viene garantito per non ingolfare il lavoro delle officine e dei gommisti e per consentire a tutti gli automobilisti di mettersi in regola. Chi, da metà maggio, non dovesse avere provveduto al cambio andrà incontro a una multa.

Cosa c’entra con gli pneumatici il codice di velocità

Attenzione, quella indicata poc’anzi è la disciplina generale, che consente comunque una deroga: gli pneumatici sono marchiati con una serie di simboli alfanumerici il cui significato è spesso sconosciuto, ma che è bene conoscere.

Un esempio di codice, in un’auto sportiva, può essere il seguente: 195/55R1687V. In questo caso, la “V” finale è il codice di velocità. Si tratta di un parametro indicato da una serie di lettere, che corrispondono a specifici valori:

Lettera Velocità massima (km/h) Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 Y 300

Fatta questa doverosa premessa, specifichiamo che qualora gli pneumatici invernali dovessero riportare un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione dell’auto, allora possono essere utilizzati tutto l’anno nel pieno rispetto della normativa.

Sotto il profilo della sicurezza, comunque, può non essere la scelta migliore dal momento che la consistenza e le performance delle gomme invernali vengono messe a dura prova dall’asfalto arroventato dei mesi estivi.

Le gomme invernali sono progettate per garantire i migliori risultati in frenata: per questo motivo, la maggiore resistenza al rotolamento di una gomma invernale, rispetto ad una estiva, porta a consumare più carburante e a produrre maggiore CO2. La forma del battistrada delle gomme estive produce inoltre un minor rumore durante il viaggio.

Le multe per chi ha ancora le gomme invernali

Fuori dai casi indicati, ovvero guidando un’auto con gomme invernali con indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione, scattano le multe. Gli importi vanno da un minimo di 422 euro a un massimo di 1.695 euro, oltre a due pesanti sanzioni accessorie:

ritiro della carta di circolazione;

obbligo di revisione dell’auto.

Si possono usare le gomme 4 stagioni in estate?

Le gomme 4 stagioni, dette anche gomme all season, sono pneumatici che possono essere utilizzati sia in estate che in inverno dal momento che hanno caratteristiche ibride che permettono loro di funzionare bene sia su superfici asciutte che bagnate. Chi utilizza le gomme all season può risparmiarsi il cambio di stagione. Ma, come sempre, ci sono dei pro e dei contro.

Le gomme 4 stagioni, montate tutto l’anno, si usurano molto prima rispetto alle gomme estive che invece possono essere utilizzate per un maggiore periodo di tempo. Gli pneumatici estivi, come anticipato, contribuiscono a ridurre dispendio di carburante ed emissioni inquinanti. Chi sia abituato a percorrere molti chilometri nei mesi caldi farebbe dunque meglio a optare per gli pneumatici estivi.

Gli pneumatici all season costano, a parità di qualità, decisamente di più rispetto a un set di gomme estive. C’è, però, da tenere in considerazione il fatto che chi utilizza le gomme estive potrebbe essere costretto al cambio di stagione: un obbligo che ha il suo peso sul portafoglio.