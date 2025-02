Cambia il calendario delle aste di febbraio 2025 per i titoli di Stato: ecco le nuove date annunciate dal Mef e i dettagli sulle operazioni annullate

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha annunciato una modifica al calendario delle aste dei titoli di Stato previste per febbraio 2025. La decisione arriva in seguito all’intenzione di procedere con il collocamento sindacato di un nuovo Btp a 15 anni, con scadenza 1° ottobre 2040, ma interessa anche i Bot.

Vediamo nel dettaglio quali cambiamenti sono stati apportati al calendario delle emissioni e quali titoli non verranno più offerti.

Le nuove date delle aste Bot e Btp per febbraio 2025

Dopo l’annuncio iniziale sulle emissioni di febbraio, il Mef ha deciso di rivedere il calendario delle aste dei titoli di Stato e di riorganizzare il piano delle aste, annullando l’emissione dei Btp con durata superiore ai 10 anni prevista per il 13 febbraio a favore di quelli con durata a 15 anni con scadenza il 1° ottobre 2024.

Tuttavia, l’emissione del Btp a 15 anni non è ancora stata ufficializzata, ma sarà effettuata in base alle condizioni di mercato. Il MEF ha confermato che questo collocamento sindacato avverrà successivamente, per garantire un equilibrio tra le emissioni programmate e il nuovo collocamento, evitando un eccesso di offerta che potrebbe incidere sui rendimenti dei titoli di Stato già presenti sul mercato.

Di seguito, il nuovo calendario aggiornato con le date confermate:

12 febbraio 2025 – Asta di Buoni Ordinari del Tesoro (Bot);

13 febbraio 2025 – Asta di titoli a medio-lungo termine (esclusi i Btp con durata superiore ai 10 anni);

17-21 febbraio 2025 – Collocamento del nuovo Btp Più;

25 febbraio 2025 – Asta di Btp Short Term e Btp€i;

27 febbraio 2025 – Asta di titoli a medio-lungo termine;

29 febbraio 2025 – Asta di Buoni Ordinari del Tesoro (Bot).

I titoli offerti

Il Mef ha previsto l’emissione di Btp con scadenze a 3 e 7 anni, con differenti caratteristiche per ciascun titolo.

Nel dettaglio:

i Btp a 3 anni (ISIN IT0005622128)offrono una cedola annuale pari al 2,70%, con un pagamento della cedola fissato per il 15 aprile 2025. L’importo offerto varierà tra i 2.750 e i 3.250 milioni di euro, e i giorni dietimi (ossia i giorni di interesse maturati prima del regolamento) saranno 94. Da notare che la prima cedola sarà “corta”, relativa a un periodo di 151 giorni, con un tasso lordo pari al 1,120055%. Questo offre agli investitori un’opportunità interessante con un rendimento iniziale più basso rispetto alla cedola annuale, ma comunque vantaggioso per chi intende entrare in questo tipo di investimento;

i Btp a 7 anni (ISIN IT0005619546), con una cedola annuale del 3,15%, hanno scadenza al 15 novembre 2031. Il pagamento della cedola è previsto per il 15 maggio 2025. Gli importi offerti per questa tranche vanno da un minimo di 1.000 milioni di euro a un massimo di 1.250 milioni di euro. I giorni dietimi per questo titolo sono pari a 94, il che significa che gli interessi maturano su un periodo di tempo più lungo rispetto al Btp a 3 anni;

i BTP a 7 anni (ISIN IT0005595803), che hanno una cedola annuale leggermente più alta, pari al 3,45%, con il pagamento fissato per il 15 luglio 2025. La scadenza è fissata al 15 luglio 2031. Anche in questo caso, l'importo offerto varia tra 1.000 e 1.250 milioni di euro, ma i giorni dietimi sono solo 33, indicando che l'interesse maturato fino al regolamento sarà inferiore rispetto agli altri titoli.

Domande entro il 13 febbraio

Le operazioni di sottoscrizione richiedono la prenotazione da parte del pubblico entro il 12 febbraio 2025 e la successiva presentazione delle domande di partecipazione all’asta, che deve avvenire entro le ore 11:00 del 13 febbraio 2025. Successivamente, le domande per l’asta supplementare dovranno essere inviate entro le 15:30 del 14 febbraio 2025, con il regolamento delle sottoscrizioni che avverrà il 17 febbraio 2025. Questo tempismo garantisce una gestione ordinata delle operazioni, permettendo agli investitori di pianificare adeguatamente le loro partecipazioni.