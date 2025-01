Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’arrivo del BTp Più, una novità pensata per i piccoli risparmiatori e per le famiglie che vogliono investire in modo sicuro. Il collocamento è previsto dal 17 al 21 febbraio, con chiusura anticipata in caso di raggiungimento dell’obiettivo.

Questo titolo appartiene alla linea Valore, una serie di strumenti finanziari introdotta nel 2023 per offrire opzioni innovative e flessibili ai piccoli risparmiatori. Ogni emissione della famiglia Valore è stata progettata per adattarsi alle esigenze dei privati, mantenendo una struttura chiara e vantaggiosa.

Durata e opzioni di rimborso: i dettagli operativi

Il BTp Più avrà una durata complessiva di otto anni. Tuttavia, gli investitori avranno la possibilità di uscire prima, alla fine del quarto anno, recuperando interamente il capitale investito o una parte di esso, con tagli minimi di 1.000 euro. Questa opzione sarà esercitabile solo durante una finestra temporale comunicata dal Ministero all’inizio del 2029, e sarà riservata a chi avrà mantenuto il titolo in portafoglio senza interruzioni dal momento dell’acquisto iniziale. Per chi sceglierà di non utilizzare questa facoltà, il capitale sarà garantito integralmente alla scadenza naturale.

In aggiunta, il titolo offre una modalità di rimborso intuitiva, accessibile direttamente presso la propria banca o ufficio postale, semplificando le procedure per i risparmiatori meno esperti.

Cedole trimestrali e rendimenti crescenti

Il nuovo titolo offrirà rendimenti strutturati su due fasi di quattro anni ciascuna, secondo un meccanismo step up. Le cedole saranno distribuite ogni tre mesi, come accade ormai di consueto per i titoli retail, ma con una peculiarità: i tassi saranno più alti nella seconda metà del periodo di investimento. Questo approccio intende incentivare il mantenimento del titolo fino alla scadenza, rendendolo una soluzione particolarmente interessante per chi punta a ottimizzare il rendimento a lungo termine. I tassi minimi garantiti per entrambe le fasi saranno resi noti il 14 febbraio, pochi giorni prima dell’apertura del collocamento.

Accessibilità e vantaggi fiscali

Il BTp Più potrà essere acquistato esclusivamente da investitori retail, utilizzando il proprio home banking abilitato al trading online oppure rivolgendosi al proprio istituto bancario o postale. L’importo minimo per l’investimento è fissato a 1.000 euro. Durante i giorni di collocamento, il titolo sarà sottoscritto alla pari e senza commissioni, sebbene eventuali costi di gestione del conto titoli o del trading online restino a carico degli investitori.

Sul fronte fiscale, il BTp Più beneficia di una tassazione agevolata del 12,5%. Inoltre, è esente dalle imposte di successione e, come previsto dalla legge di bilancio 2024, fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato non concorrono al calcolo dell’Isee, ed è per questo che è particolarmente interessante anche per le famiglie.

Inoltre, la possibilità di accedere a un investimento sicuro senza costi iniziali di sottoscrizione offre un’ulteriore attrattiva per chi desidera gestire il proprio risparmio con maggiore consapevolezza.

Modalità di collocamento e informazioni aggiuntive

Il titolo sarà negoziato sulla piattaforma Mot (Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana), con il supporto di tre banche dealers: Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo e UniCredit. Il Ministero ha già annunciato che le comunicazioni ufficiali, inclusi dettagli tecnici, Faq e scheda informativa, saranno disponibili sui siti del Mef e del Dipartimento del Tesoro.