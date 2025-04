Ecco come fare un bonifico da Postepay Evolution a un conto corrente bancario: costi, tempi di accredito, limiti giornalieri e tutte le informazioni utili per non sbagliare

Fonte: iStock Il bonifico da Postepay a conto corrente si può fare anche online, non solo in un ufficio postale

La Postepay Evolution è molto popolare tra gli studenti, i lavoratori, i pensionati ma anche per chi lavora in modo autonomo e necessita di una soluzione rapida per gestire i propri incassi. Si tratta più nel dettaglio di una carta prepagata dotata di Iban grazie alla quale si possono ricevere ed effettuare bonifici, accreditare lo stipendio o la pensione, effettuare pagamenti online e nei negozi, prelevare contanti senza la necessità di aprire un vero e proprio conto corrente in banca. Come si effettua dunque un bonifico da Postepay al conto corrente bancario e quanto costa?

Fare un bonifico è diventato un gesto quotidiano

Al giorno d’oggi poter effettuare un bonifico è di fondamentale importanza per pagare l’affitto o semplicemente per saldare una fattura o trasferire denaro tra i conti. Tale metodo di pagamento, infatti, è tra i preferiti perché sicuro e tracciabile.

Il bonifico Sepa si può effettuare presso gli sportelli di Poste Italiane.

Se ci si presenta di persona è necessario portare con sé la Postepay Evolution, il codice fiscale e la carta di identità in corso di validità. Il costo è di 3,50 euro e sarà il personale delle Poste a fornire tutte le informazioni necessarie per effettuare tale pagamento.

Nel caso invece si voglia risparmiare tempo allo sportello, si potranno precompilare i dati del bonifico nell’app Poste Italiane e presentare all’operatore il Qr Code che si otterrà. Per risparmiare ulteriore tempo, infine, si potrà anche prenotare l’appuntamento in ufficio postale.

Inoltre tale pagamento si potrà eseguire anche da smartphone o tablet scaricando l’app Poste Italiane o Poste.it. Si dovrà poi:

selezionare la voce “pagamenti”;

selezionare la voce “bonifico”;

inserire i dati richiesti;

scegliere la Postepay Evolution associata.

L’importo massimo giornaliero sarà di 5.000 euro.

Per effettuare bonifici Sepa, poi, si potrà utilizzare anche l’app Poste Mobile selezionando l’apposita voce pagamenti e poi bonifico. Si dovranno poi inserire i dati richiesti e scegliere la carta prepagata associata alla propria sim come strumento di pagamento.

Le tempistiche e i limiti di importo

Per quanto riguarda le tempistiche per i bonifici in uscita, l’importo verrà accreditato sul conto del destinatario il giorno successivo alla data dell’ordine a condizione che la transazione avvenga durante l’orario limite della giornata lavorativa. Qualora invece l’ordine venga eseguito oltre il termine di tale giornata, la data di esecuzione verrà posticipata al giorno successivo per cui vi sarà uno slittamento dell’accredito. Nel caso, invece, di bonifici in ingresso, le somme verranno accreditate sulla Postepay Evolution il giorno stesso in cui saranno ricevute dalla banca dell’ordinante.

L’importo massimo per un bonifico Sepa da internet banking e app è di:

15.000euro per singola operazione. Con l’applicazione non è possibile effettuare bonifici per detrazione fiscale e verso la Tesoreria di Stato;

non ci sono limiti di spesa se si effettua dall’ufficio postale.

Come funziona il bonifico Extra Sepa

Nel caso si volesse trasferire del denaro verso Paesi al di fuori dell’area Sepa o in una valuta diversa dall’euro sarà necessario eseguire un bonifico extra Sepa. Per poter inviare quest’ultimo sarà necessario avere le coordinate bancarie corrette del destinatario, esattamente:

il nome del titolare del conto;

il codice Iban qualora sia previsto dal paese di destinazione;

il codice Bic o Swift della banca estera;

in alcuni casi servirà anche l’indirizzo della banca.

Qualora si opti per tale tipologia di bonifico, sarà necessario prestare la massima attenzione ai dati che si inseriscono in quanto informazioni non corrette potrebbero causare ritardi o il mancato accredito delle somme. Inoltre potrebbe esserci l rischio che vengano addebitate delle commissioni in aggiunta da parte della banca del beneficiario. Nel caso si voglia invece ricevere un bonifico extra Sepa dall’estero sarà importante comunicare il proprio Iban personale e il codice Bic.

Le informazioni relative al bonifico istantaneo

È possibile effettuare anche un bonifico istantaneo da Postepay Evolution ma le operazioni massime giornaliere online saranno due per un importo massimo di 5.000 euro al giorno verso le banche che aderiscono allo schema Sepa.

La cifra massima per il primo bonifico Sepa istantaneo verso un nuovo Iban è però di 2.000 euro. Solo dopo 48 ore sarà possibile effettuare bonifici di importo più alto.

Inviare bonifici Sepa e istantanei, infine, ha un costo di 1 euro se l’operazione è eseguita online, dall’app Poste Italiane o da quella Postepay. Ha invece un costo di 3,50 euro se viene effettuata presso un ufficio postale.