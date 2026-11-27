Tra le varie voci di spesa in aumento nel 2027, c’è anche quella del canone Telepass con Viacard. Per chi utilizza questo gestore per effettuare i pagamenti rapidi ai caselli autostradali, a partire dal 1° febbraio 2027 la formula riservata a professionisti, partite Iva e imprese con addebito sul conto aziendale salirà da 3,90 a 5,50 euro al mese più Iva. Si tratta di un rincaro di 1,60 euro al mese per ogni apparecchio, pari a un incremento del 41%.
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Quanto costa davvero l’aumento Telepass
Spostando il calcolo su base annua, il canone di un singolo dispositivo passa da 46,80 a 66 euro più Iva, con un aggravio netto di 19,20 euro l’anno, che sale a 23,42 euro includendo l’Iva al 22%, portando il totale lordo da 57,10 a 80,52 euro.
Una differenza che si moltiplica rapidamente nelle flotte aziendali:
- per un’impresa con 10 veicoli, la spesa annua passa da 468 a 660 euro più Iva, con 192 euro di costo aggiuntivo ogni dodici mesi;
- per un parco mezzi da 30 veicoli, il conto sale da 1.404 a 1.980 euro più Iva, pari a 576 euro in più all’anno;
- per i professionisti in regime forfettario, che non possono detrarre l’Iva né dedurre analiticamente i costi dal reddito imponibile, pesa l’intero importo lordo da 80,52 euro annui per dispositivo.
All’aumento del canone si deve sommare quello della quota associativa annuale della tessera Viacard, salita da 15,49 a 27,49 euro all’inizio di quest’anno. Un cliente con un dispositivo e una tessera, che a fine 2025 spendeva 62,29 euro l’anno più Iva di soli costi fissi, da febbraio verserà 93,49 euro, con un aumento di circa il 50% in poco più di un anno.
Come fare recesso entro il 31 gennaio
Chi decide di disdire senza costi deve inviare la richiesta entro il 31 gennaio 2027 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo telepass@pec.telepass.com, via email all’assistenza dedicata all’indirizzo assistenzabusiness@telepass.com oppure tramite posta raccomandata a Telepass S.p.A. In alternativa è possibile consegnare il modulo a mano presso i Telepass Store e i punti autorizzati.
Nella comunicazione è indispensabile far riferimento esplicito al recesso per proposta di modifica unilaterale del contratto, indicare il numero identificativo (o almeno una targa abbinata) degli apparecchi da disattivare e far firmare l’istanza dal rappresentante legale dell’azienda o dello studio.
Prima di inviare la disdetta conviene però verificare due aspetti pratici per non incorrere in costi imprevisti:
- gli apparecchi disattivati devono essere riconsegnati presso un punto autorizzato o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro i termini contrattuali, pena l’addebito di una penale da 25,82 euro per ciascun dispositivo;
- la chiusura del contratto comporta anche la cessazione dei servizi accessori abbinati e l’obbligo di saldare in un’unica soluzione eventuali rate residue di polizze assicurative sottoscritte tramite Telepass, mentre il conto Viacard collegato resta attivo e richiede una disdetta separata.