A chi non è mai capitato di aver rischiato un conto salato per aver perso di vista il biglietto dell’autostrada in macchina? O di aver imboccato per sbaglio la corsia del Telepass senza avere il dispositivo a bordo? Presto si potrebbe stare più tranquilli in caso di errori di distrazione di questo tipo, perché potrebbe cadere l’obbligo di legge di pagare il pedaggio calcolato dal casello più lontano.
A sollevare il caso è stata l’analisi del Servizio Bilancio della Camera sul decreto legislativo dedicato al nuovo Codice della Strada, attualmente all’esame del Parlamento, che ha registrato la scomparsa del riferimento esplicito a una regola finora applicata.
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Cosa succede oggi se si perde il biglietto al casello
Oggi se un automobilista arriva alla barriera di uscita dell’autostrada senza biglietto che certifichi il casello d’ingresso, la società autostradale calcola l’importo a partire dalla stazione di entrata più lontana compatibile con la classe del veicolo. La categoria del mezzo è infatti determinante per l’importo della multa per due motivi:
- cambia la tariffa applicata al chilometro;
- alcuni raccordi o varchi sono vietati ai mezzi pesanti.
Su autostrade a lunga percorrenza come l’A1 si rischia di vedersi addebitati centinaia di chilometri di percorso, a meno di non presentare in un secondo momento un’autocertificazione per dimostrare l’effettivo casello di ingresso e farsi ricalcolare il pedaggio dovuto.
Cosa prevede il nuovo Codice della Strada
Dal momento che questa disposizione non è stata riportata nel nuovo Codice della Strada, resta da capire se si tratti di una svista tecnica o di una scelta deliberata. I tecnici della Camera hanno chiesto chiarimenti al Governo proprio perché la cancellazione della norma rischia di ridurre gli incassi delle società che gestiscono la rete autostradale.
Il problema riguarda la tenuta legale delle sanzioni:
- senza un articolo specifico nel Codice della Strada, la regola del pedaggio massimo resterebbe scritta soltanto nelle convenzioni firmate tra lo Stato e le singole società autostradali, che però sono accordi contrattuali e non una legge valida per tutti i cittadini;
- in assenza di una norma di legge esplicita, gli automobilisti che ricevono una richiesta di pagamento calcolata sulla tratta più lunga avrebbero margini molto più ampi per fare ricorso e contestare l’addebito davanti a un giudice.
I tempi della riforma in Parlamento
La partita resta comunque aperta e non comporta ancora alcun cambiamento immediato ai caselli. Il decreto legislativo è ora all’esame della Commissione Trasporti della Camera, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 gennaio 2027 prima del varo definitivo del testo.