Fonte: ansa Aumento pedaggi autostradali 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, le tariffe autostradali in Italia subiranno delle modifiche, ma non per tutte le concessionarie. La decisione presa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), pur mantenendo invariate le tariffe per 22 delle 23 Società Concessionarie Autostradali, prevede infatti adeguamenti specifici per alcune tratte, in linea con l’inflazione programmata per il nuovo anno e in conformità con gli aggiornamenti previsti dai Piani Economico-Finanziari.

La riforma tariffaria si inserisce nella regolamentazione degli aumenti voluti dal Mit e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), in collaborazione con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art), con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di sostenibilità economica del sistema infrastrutturale e i diritti degli utenti.

Ma vediamo nel dettaglio quanto aumentano le tariffe.

Quanto è aumentata la tariffa per i pedaggi in autostrada

La rete autostradale gestita dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. (ASPI), che comprende circa 2.800 km di autostrade, subisce un incremento tariffario previsto pari all’1,80% da gennaio 2025.

Questo adeguamento, come stabilito dall’articolo 14, comma 2, della Legge n. 193 del 16 dicembre 2024, è in linea con l’inflazione programmata per il 2025, e si applicherà su tutte le tratte gestite dalla società, fatta eccezione per la Società Concessionaria Salerno–Pompei–Napoli, che gestisce un tratto strategico dell’autostrada A3, l’adeguamento delle tariffe sarà pari all’1,677%.

Inoltre, per evitare un impatto negativo sugli utenti e ridurre il rischio di un aumento eccessivo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto alla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. di mantenere gli sconti generalizzati già previsti per gli utenti. Se tali sconti fossero stati sospesi, l’incremento complessivo delle tariffe sarebbe salito a circa il 3%, un aumento che avrebbe potuto pesare notevolmente sulle tasche degli automobilisti.

Come avere sconti sui pedaggi autostradali