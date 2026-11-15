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iStock Attacco hacker

Si continua a parlare di attacchi informatici e stavolta a subire un grave colpo è stata La Poste, il gruppo postale francese. Gli hacker si sono impossessati dei dati personali di circa 22 milioni di persone.

Lo hanno fatto attraverso Maileva, la piattaforma digitale del gruppo che gestisce l’invio di corrispondenza per conto delle aziende. I dati sottratti riguardano i destinatari di documenti come:

buste paga;

fatture;

raccomandate;

convocazioni di assemblea.

L’attacco risale a metà settembre 2026, ma è stato reso noto soltanto il 14 novembre. Sono stati rubati nomi, cognomi e indirizzi postali dei destinatari dei documenti, ed è stata avviata un’indagine giudiziaria.

Si tratta di una delle più grandi violazioni di dati mai registrate in Francia. Un caso molto vicino a casa nostra, che di certo non fa dormire sonni tranquilli: i dati rubati possono essere usati per truffe ovunque e il modello di attacco è replicabile.

Cos’è successo a La Poste

Secondo quanto riportato, l’attacco è avvenuto a metà settembre 2026 e ha colpito Maileva, società controllata da Docaposte, la filiale digitale del gruppo La Poste. Gli hacker sono riusciti ad accedere ai dati personali dei destinatari dei documenti inviati tramite la piattaforma: nomi, cognomi e indirizzi postali di circa 22 milioni di persone.

L’azienda ha informato tutte le società clienti coinvolte, come previsto dalle norme, e ha segnalato la violazione alla Cnil, l’autorità francese per la protezione dei dati personali. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine giudiziaria.

Maileva è una piattaforma pensata soprattutto per piccole e medie imprese. Permette di trasformare i documenti cartacei in file digitali e di inviare la corrispondenza professionale per conto delle aziende. Un vero colosso, considerando gli oltre 70.000 utenti e il fatto che nel solo 2024 ha gestito circa 180 milioni di documenti.

Le vittime non sono i clienti diretti di Maileva, cioè le imprese, ma i destinatari delle loro comunicazioni:

dipendenti;

clienti;

fornitori;

condomini.

I rischi per l’Italia

L’episodio si inserisce in una lunga serie di attacchi informatici contro istituzioni e aziende francesi negli ultimi mesi, che hanno colpito tra gli altri la banca Crédit Mutuel Arkéa e France Travail, l’agenzia pubblica per il lavoro.

Cresce la preoccupazione per gli attacchi hacker anche in Italia, complice una generale sensazione di impreparazione. Il rischio ci riguarda per due motivi. Il primo è che i dati rubati vengono spesso rivenduti nel dark web e incrociati con quelli provenienti da altre violazioni, creando profili sempre più completi.

Il secondo è che questo modello di attacco, che consiste nel colpire chi gestisce la corrispondenza per conto di altri, può essere replicato ovunque. Proprio in queste settimane, ad esempio, molti titolari di Postepay Evolution stanno ricevendo le comunicazioni ufficiali sul cambio dell’Iban. È il contesto ideale per inviare false email o Sms a nome di Poste Italiane e rubare le credenziali.

Come difendersi

La prima regola è diffidare di ogni comunicazione che chiede di cliccare su un link, pagare una somma o inserire dati personali, anche se contiene il proprio nome e il proprio indirizzo corretti. Banche, Poste e fornitori di servizi non chiedono mai Pin, password o codici di sicurezza via email, Sms o telefono.

Per verificare una raccomandata, un pacco o un pagamento è meglio usare sempre i canali ufficiali, come le app o i siti digitati direttamente nel browser, invece dei link ricevuti. È utile attivare l’autenticazione a due fattori su email, conti e servizi online e controllare con regolarità i movimenti di conti e carte.

In caso di sospetta truffa ci si può rivolgere alla Polizia Postale, anche tramite il portale online del Commissariato di Ps.