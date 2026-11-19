Un hacker ha pubblicato online 2.158 contratti e i dati personali di 1.561 clienti del servizio di firma digitale PosteCert

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iStock Un hacker ha pubblicato online 2.158 contratti e i dati personali di 1.561 clienti del servizio di firma digitale PosteCert

Poste Italiane avrebbe confermato una violazione dei dati personali di alcuni clienti, dopo la pubblicazione online di documenti riservati legati al servizio di firma digitale remota PosteCert. Il materiale comprende contratti, nominativi, indirizzi di residenza, numeri di telefono e indirizzi email. La notizia è stata diffusa il 19 novembre 2026 da Fanpage.it, che ha analizzato i file pubblicati da un presunto hacker. Secondo le prime verifiche, non risultano compromesse password o credenziali di pagamento. L’azienda avrebbe confermato l’incidente, precisando che gli accertamenti sono ancora in corso e che il numero di clienti coinvolti sarebbe limitato rispetto alla sua utenza complessiva.

Furto di dati Poste Italiane, cosa è successo il 17 novembre

La vicenda è iniziata martedì 17 novembre, quando un utente identificato con il nome flex22 ha pubblicato su un forum underground un messaggio nel quale rivendicava il possesso di dati sottratti a Poste Italiane. Il presunto hacker ha condiviso una cartella contenente circa 1 GB di documenti, riconducibili principalmente al servizio PosteCert Firma Digitale. Il servizio consente a cittadini, imprese e professionisti di firmare documenti informatici con valore legale. Il materiale pubblicato è stato esaminato da Fanpage.it con il supporto di un esperto informatico. L’analisi ha permesso di individuare numerosi contratti e dati anagrafici dei clienti. Non è ancora chiaro come l’autore della pubblicazione sia entrato in possesso dei documenti.

Quali dati dei clienti Poste Italiane sono stati rubati

I file pubblicati contengono 2.158 contratti e le anagrafiche di 1.561 clienti. Tra le informazioni presenti nei documenti figurano:

Nome e cognome

Indirizzo di residenza

Indirizzo email personale

Numero di telefono

Il numero dei contratti non corrisponde necessariamente a quello delle persone coinvolte, poiché uno stesso cliente potrebbe essere associato a più documenti. La diffusione di queste informazioni può esporre gli interessati a tentativi di truffa, anche quando non vengono sottratte password.

Conti BancoPosta e carte Postepay sono a rischio?

Dalle verifiche effettuate sul materiale pubblicato non risultano esposte credenziali di accesso, password o informazioni sulle carte di pagamento. Non sono quindi emersi elementi che indichino una compromissione diretta dei conti BancoPosta o delle carte Postepay a causa di questo episodio. La violazione riguarda principalmente documenti e dati personali collegati al servizio di firma digitale. Non è però possibile escludere che le informazioni sottratte possano essere utilizzate per tentativi di phishing, attraverso email, telefonate o messaggi fraudolenti. Un truffatore potrebbe, per esempio, utilizzare il nome e il numero di telefono di un cliente per rendere più credibile una falsa comunicazione relativa alla scadenza della firma digitale.

La risposta di Poste Italiane

“Poste Italiane informa che sono in corso le verifiche sul caso, ad una prima analisi la violazione riguarda un numero di persone contenuto”, ha spiegato l’azienda. Poste ha inoltre precisato che le informazioni alle quali gli hacker avrebbero avuto accesso non riguardano dati sensibili dei rapporti con l’azienda. Restano da chiarire le modalità con cui i documenti sono stati ottenuti e se il materiale pubblicato rappresenti la totalità delle informazioni sottratte.

I clienti che utilizzano PosteCert dovrebbero prestare particolare attenzione alle comunicazioni ricevute tramite email, SMS e telefono. Il rischio principale riguarda possibili tentativi di truffa costruiti utilizzando informazioni personali autentiche. È opportuno evitare di aprire collegamenti sospetti, non comunicare codici OTP o password e verificare eventuali richieste direttamente attraverso i canali ufficiali di Poste Italiane. Chi riceve avvisi insoliti sulla propria firma digitale può controllare lo stato del servizio accedendo autonomamente all’area riservata, senza utilizzare i collegamenti contenuti nei messaggi. Al momento non sono emerse indicazioni che rendano necessaria una modifica generalizzata delle password o la sostituzione delle carte di pagamento in seguito a questa specifica violazione.