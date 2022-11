Con WINDTRE il digitale è a servizio delle Smart Cities e dei piccoli borghi

Sustainable development goal (SDGs) concept: Two human hands holding big tree and city over blurred green nature background

In linea con il proprio purpose, “esistiamo per eliminare qualsiasi distanza tra le persone”, WINDTRE come operatore telefonico, vuole dare il proprio contributo nel trasformare in Smart city le realtà del nostro Paese facendole diventare città intelligenti, ma soprattutto sostenibili, efficienti ed innovative, in grado di garantire un’elevata qualità di vita ai cittadini.

WINDTRE, con il progetto SMART CITIES si propone infatti come un advisor al fianco delle amministrazioni locali, un enabler in grado di disegnare insieme la transizione digitale e green delle città italiane ed estendere, rafforzare e modernizzare le infrastrutture digitali in un’ottica sostenibile e inclusiva.

Tra i principali servizi digitali avanzati offerti dall’azienda troviamo:

WINDTRE, oltre ad intercettare le città di medie dimensioni, si orienta anche ai piccoli borghi italiani promuovendo la riduzione del digital divide.

Molte persone, infatti, a partire dagli anziani e dalle persone più vulnerabili, sono escluse dall’accesso a Internet o dall’uso delle nuove tecnologie o mancano delle giuste competenze e conoscenze per sfruttarne al meglio le potenzialità.

Ridurre il digital divide significa impegnarsi ogni giorno per portare le tecnologie digitali ovunque, ma anche implementare molte altre iniziative concrete:

FORMAZIONE per ragazzi e anziani sugli strumenti e sulle opportunità digitali, con i progetti NEOConnessi e NEOConnessi Silver;

ASSISTENZA agli imprenditori ed ai piccoli commercianti per contribuire alla gestione e alla crescita del loro business;

INTERVENTI SPECIFICI con gli amministratori dei comuni per facilitare la relazione con la popolazione e migliorare la connettività sul territorio

SERVIZI INNOVATIVI alla comunità, come ad esempio quelli per attrarre gli Smart Workers di tutto il mondo

SMART CITIES e BORGHI CONNESSI sono due dei dieci obiettivi, concreti, misurabili ed integrati nel business del piano di sostenibilità WINDTRE, un disegno strategico, mirato a costruire un futuro più sostenibile e inclusivo.

Per garantire e monitorare la realizzazione del piano è stato definito un modello di governance, guidato dal Team Sustainability, con un approccio che favorisce la collaborazione di tutte le funzioni aziendali e sono stati nominati 8 Sustainability Ambassador, top manager WINDTRE che operano nelle diverse aree aziendali.