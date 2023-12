La scelta di regali solidali ci ricorda che il Natale non è per tutti e ci invita a fare la differenza optando per doni che pensano agli altri

Il Natale è sempre stato un momento di gioia, ma anche di riflessione e condivisione. Mentre celebriamo le feste, possiamo dare alle Feste ancora più significato, abbracciando l’idea di regali solidali ed etici. In un’epoca in cui la sostenibilità e a solidarietà sono al centro dell’attenzione, l’opzione di regali che fanno bene al cuore, al pianeta e agli altri diventa sempre più importante. Esploriamo insieme il significato di un regalo solidale, dove trovarli e alcune idee luminose per questo Natale.

Perché regalare solidale

Il gesto di scambiare doni durante il periodo natalizio è radicato nella tradizione e rappresenta un modo tangibile per esprimere affetto verso i nostri cari. Dare un significato più profondo ai regali scegliendo opzioni solidali può fare la differenza. Significa condividere principi di giustizia sociale ed economica, contribuendo al progresso globale. Evitando lusso e sprechi orientandosi verso oggetti che riconoscono salari equi e supportano comunità in difficoltà rende il Natale non solo un momento di festa ma anche di impegno sociale.

Le opzioni per regali etici sono ampie e variegate. Dal “comprare italiano” al commercio equo e solidale, dall’agricoltura biologica all’artigianato fatto a mano, le possibilità sono infinite. Per facilitare la scelta, il portale Italia non profit ha creato una sezione dedicata al terzo settore, fornendo un elenco delle proposte di numerose Ong, associazioni, fondazioni, cooperative e onlus.

Tre passi per trovare il regalo solidale

Qualcosa da mangiare o da indossare? Un biglietto d’auguri originale o un gadget fatto a mano? La nuova agenda o l’accessorio per distinguersi? Si pensa al destinatario e si sceglie l’oggetto che utilizzerebbe di più. Su altri e-commerce si sceglierebbe forse per fascia di prezzo, ma negli shop solidali ogni euro ha anche un altro significato: si può effettuare una piccolissima donazione in cambio di un biglietto d’auguri o regalare più di quanto si avrebbe immaginato, cogliendo l’occasione per lasciare il proprio segno nella vita di qualcuno. Il regalo sarà memorabile.

Che si tratti di bambini, ambiente, animali, persone anziane, ricerca medica, ognuno ha un tema o una causa che gli sta più a cuore: si trova quella più adatta e si aggiunge al regalo un valore nuovo. Si farà capire al destinatario che lo si conosce a fondo, che c’è qualcosa in comune. Un regalo dettato dalla tradizione? Forse sì, ma soprattutto un gesto che guarda al futuro. Un momento per riflettere su un problema condiviso e affrontarlo con fiducia. Si sceglie la causa da supportare. Italia non profit si propone di accogliere gratuitamente tutte le proposte degli enti che accettino di sottoporsi alla verifica della loro trasparenza e accessibilità. Il portale vuole dare la stessa visibilità a tutti perché ciascuno possa scegliere l’ente che più lo rappresenta.

Progetti e azioni sostenibili

L’organizzazione svolge attività per il donatore importanti? Il modello di intervento e l’impatto delle attività lo colpiscono? Nella scelta di un ente da sostenere si comprende se la mission, i progetti realizzati e i valori perseguiti sono coerenti con ciò in cui si crede. L’organizzazione è raggiungibile? Mostra i risultati ottenuti? La facilità con la quale è possibile mettersi in contatto con l’ente, la capacità di tenere aggiornati i sostenitori e la chiarezza con la quale vengono presentate le attività, facilitano l’esperienza del donatore che deve scegliere.

Con i fondi raccolti quali risultati sono stati raggiunti dall’organizzazione? Avere evidenza degli effetti positivi dell’attività dell’ente e essere messi in condizione di valutarne la coerenza tra obiettivi prefissati, entrate realizzate e risultati ottenuti, permette al donatore di avere una visione più chiara dello sviluppo dell’ente. Le risorse umane che operano all’interno dell’ente sono chiare? L’organizzazione interna è comprensibile? Poter comprendere la professionalità del personale, volontario e dipendente, coinvolto nei progetti e nelle attività dell’ente è sempre più un elemento da considerare per una scelta più consapevole. Con questi tre passaggi, il donatore rende il proprio regalo un gesto carico di significato, contribuendo a una causa che conta per lui e per il destinatario.

Alcune idee per un Natale solidale

Questo tipo di regalo può farci sentire in pace con noi stessi, combinando la gioia di un regalo con la vera solidarietà. In un periodo in cui luci, presepi, inviti e festoni spesso ci fanno dimenticare le tante difficoltà del mondo, questi doni ci ricordano che non è Natale per tutti e che possiamo fare qualcosa per cambiare questa realtà. Da segnalare il sito Regaliperbene.it, un portale che presenta i regali di Natale realizzati da alcune delle principali organizzazioni non profit. Questo è più di un sito di e-commerce: è una vetrina digitale che mostra contemporaneamente l’offerta natalizia di diverse organizzazioni, consentendo di procedere all’acquisto di regali non solo belli, ma anche solidali e benefici. L’ampia scelta va dall’alimentare all’oggettistica, dalle ceste di Natale ai dolci tipici.

Ogni regalo non è solo un piacere per gli occhi e l’uso quotidiano, ma contribuisce anche a cause importanti, con enti benefici come Emergency, Mani Tese, CasAmica, Fondazione Piatti, Medici Senza Frontiere e Telethon in prima linea. Su Regaliperbene.it, ogni dono ha uno scopo specifico, che sia fornire acqua pulita a una comunità bisognosa, sostenere iniziative educative o salvaguardare l’ambiente. Ogni acquisto su Regaliperbene.it è un regalo che gratifica sia chi lo fa che chi lo riceve, donando un significato autentico e solidale al Natale.

Il Natale, periodo di gioia e riflessione, diventa ancora più significativo con regali solidali. L’opzione di doni etici non solo arricchisce gli scambi tradizionali, ma sostiene giustizia sociale ed economica. Scegliendo tra “comprare italiano” e il commercio equo, si abbraccia un Natale di impegno sociale. Il sito Regaliperbene.it semplifica la selezione di regali belli e benefici. Ogni acquisto contribuisce a cause importanti, promuovendo sostenibilità e solidarietà. In un mondo distratto dalle festività, i regali solidali ci ricordano l’importanza di fare la differenza. Che questo Natale sia autentico, condiviso e generoso.