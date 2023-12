Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

Fonte: 123RF

Non è Natale senza alberi, ma no, non parleremo dello shakespeariano dilemma, albero vero o albero finto? Certo è che in un mondo in cui la consapevolezza ambientale è sempre più al centro delle scelte quotidiane dei consumatori, l’approccio alle festività natalizie sta vivendo una trasformazione. Tra le miriadi di opzioni regalo, c’è una proposta che va oltre il semplice scambio di pacchetti: donare un albero. In questo spirito, la tendenza a favorire regali sostenibili e dal significato ecologico è in costante crescita, e cosa c’è di più simbolico e prezioso di regalare vita sotto forma di un albero?

Un albero a Natale sotto l’albero di Natale

Il concetto di regali sostenibili ha acquisito importanza in un momento storico in cui la crisi climatica ci spinge a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni quotidiane. Questo Natale, anziché optare per oggetti temporanei, alcuni stanno considerando l’opzione di regalare un albero come gesto tangibile di impegno verso l’ambiente. Non si tratta solo di un dono materiale, ma di un investimento nel futuro del nostro pianeta. L’iniziativa di donare alberi, come proposta da diverse organizzazioni e aziende impegnate nella sostenibilità, offre l’opportunità unica di coniugare la tradizione natalizia con l’azione in favore dell’ambiente. Questi alberi non sono solo simboli di festività, ma rappresentano un impegno concreto nella lotta contro la deforestazione e nella promozione della biodiversità.

In un mercato guidato dalla tecnologia e dalla frenesia dello shopping, regalare un albero si trasforma in un gesto che va oltre il consumo. L’adozione di questa pratica invia un messaggio di responsabilità e consapevolezza, contribuendo al contempo a progetti di riforestazione in diverse parti del globo. La possibilità di monitorare la crescita dell’albero attraverso sistemi di tracciamento innovativi aggiunge un elemento interattivo e personale a questa esperienza, coinvolgendo chi dona in un viaggio virtuale attraverso la vita dell’albero stesso. Esploriamo il significato profondo di donare un albero, esaminando le iniziative di alcune organizzazioni impegnate nella riforestazione. Scopriamo come queste iniziative stiano contribuendo non solo a ripristinare gli ecosistemi, ma anche a sostenere comunità locali, creando un impatto duraturo sulla salute del nostro pianeta e sulla vita di chi ne fa parte. Questo Natale, considera l’opzione di un regalo che va al di là del momento presente, piantando le radici per un futuro sostenibile e prospero.

zeroCO2, adottare alberi a distanza

Fondata nel 2019 dalla collaborazione tra Andrea Pesce, italiano, e Virgilio Galicia, guatemalteco, zeroCO2 ha origine da un incontro in Guatemala. Questi due giovani hanno unito le forze per sostenere una popolazione e un territorio in grave emergenza ambientale. Partendo dal Guatemala, l’azienda si è estesa a Perù, Argentina e, successivamente, all’Italia. La loro visione è stata creare una piattaforma online per l’adozione di alberi da frutto e forestali, sostenendo il lavoro delle comunità contadine tramite donazioni di alberi e corsi di formazione su tecniche agricole sostenibili.

ZeroCO2 offre a aziende e privati l’opportunità di adottare alberi a distanza, contribuendo a creare la propria foresta e sostenendo le comunità locali. L’innovativo sistema di tracciamento CHLOE, sviluppato internamente, rappresenta l’aspetto etico del progetto. Attraverso un’etichetta associata alla pianta durante la piantumazione, chi adotta può seguire la crescita e monitorare lo stato di salute con massima trasparenza, accedendo alla posizione GPS e a periodici aggiornamenti fotografici. Oltre a realizzare progetti socio-economici nelle zone più bisognose del mondo, zeroCO2 mira a formare una nuova generazione consapevole dei disastri causati dal riscaldamento globale. Auspicando che i bambini crescano conoscendo concetti come economia circolare e cambiamento climatico.

Scegliere il luogo speciale dove piantare un albero

L’adozione di un albero con WOWnature è un regalo personalizzato che va al di là delle aspettative. Ogni albero è unico, e la scelta della specie può trasmettere significati speciali. Che si voglia esprimere amore, gratitudine o semplicemente diffondere gioia, c’è un albero adatto a ogni occasione. Inoltre, la possibilità di personalizzare il certificato di adozione aggiunge un tocco speciale al gesto, rendendo il regalo ancora più significativo per il destinatario. Questa società benefit italiana, attiva nella sostenibilità ecosistemica attraverso progetti di riforestazione, offre un’opportunità unica di regalare un albero e contribuire alla lotta contro la crisi climatica.

L’invito è a piantare radici nei luoghi che hanno un significato speciale, trasformando il semplice atto di regalare in un’esperienza che va al di là del consumismo natalizio. L’opzione di piantare personalmente l’albero aggiunge un tocco di autenticità a questo gesto, permettendo ai partecipanti di sentirsi coinvolti direttamente nella crescita dell’albero che simboleggia il loro affetto. Scegliere il luogo dell’adozione è parte integrante di questa iniziativa. Che siano le montagne che hai frequentato durante i fine settimana in famiglia, le foreste dove ami passeggiare o l’area verde più vicina a casa tua, la possibilità di piantare un albero nel tuo “luogo del cuore” diventa una celebrazione significativa del legame con la natura e le persone care.

Un albero per ogni occasione

Mentre la maggior parte dei progetti di riforestazione di WOWnature è concentrata nel Nord Italia, la presenza di iniziative anche al Centro e al Sud offre un’ampia scelta per coloro che desiderano rendere il loro regalo ancora più personale. Progetti in luoghi lontani come Burkina Faso e Vietnam aggiungono una dimensione globale e solidale a questa iniziativa, collegando le adozioni a progetti che hanno un impatto positivo su comunità in tutto il mondo. Ogni albero è unico, e la varietà di specie disponibili permette ai donatori di esprimere sentimenti specifici. Che si tratti di dire “ti amo” alla dolce metà o “grazie” al collega preferito, l’opzione di personalizzare il certificato di adozione aggiunge un tocco di originalità a questo regalo etico. WOWnature, nata da Etifor, uno spin-off dell’Università di Padova, porta un contributo scientifico di alto livello ai suoi progetti di riforestazione e protezione delle foreste. La scelta oculata delle specie di alberi e arbusti assegnati a ogni area mira a garantire che ogni ecosistema sia in equilibrio, massimizzando i benefici per la comunità che lo abita.

La gestione forestale responsabile è uno dei cardini dell’approccio di WOWnature. Ogni albero adottato riceve le cure necessarie per il suo sviluppo ottimale, nel rispetto di standard ambientali, sociali ed economici rigorosi. L’impegno dell’azienda non si esaurisce nell’adozione dell’albero, ma si estende a offrire un’esperienza completa. WOWnature invita i donatori a partecipare fisicamente alla piantumazione dei loro alberi, trasformando l’adozione in un’esperienza tangibile e coinvolgente.