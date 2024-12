Il magico profumo delle feste si accende con Zielinski & Rozen

A Milano in Corso Venezia si celebrano le festività natalizie in un tripudio di fragranze artigianali del brand di Erez Rosen. Una storia di tradizioni, tramandate da generazioni, che creano sinergie ma anche idee regalo per il Natale.

Fonte: BertelliPigola Diffusori Zielinski & Rozen, Milano

Con l’arrivo del Natale, le strade di Milano si riempiono di luci, decorazioni e profumi che evocano la magia delle feste. Tra questi, spicca il fascino inconfondibile delle fragranze artigianali di Zielinski & Rozen, il brand di lusso fondato da Erez Rozen, che trasforma ogni boutique in un’esperienza sensoriale unica.

Una storia di tradizione e artigianalità

Fondata nel 1905, Zielinski & Rozen è molto più di una semplice Maison di profumi: è la storia di una famiglia e di una tradizione che si tramanda da generazioni. Sotto la guida del profumiere e alchimista Erez Rozen, il marchio continua a creare fragranze uniche, ispirandosi alle formule segrete ideate dal bisnonno nei primi anni del ventesimo secolo.

Le fragranze di Zielinski & Rozen sono pensate per parlare all’anima, per raccontare l’essenza più autentica di chi le indossa, grazie a combinazioni insolite di note e accordi originali.

Fonte: BertelliPigola

Per celebrare le festività, Zielinski & Rozen trasforma i suoi negozi in veri e propri paesaggi invernali da sogno. Quest’anno, il progetto coinvolge 10 Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Grecia, e si distingue per l’attenzione alla sostenibilità e all’eleganza.

Un design total white e sostenibile

Ogni boutique è decorata con oltre 10.000 fiori di Asparagus Plumosus, dipinti di bianco e arricchiti da luci LED ultrasottili che donano un’atmosfera luminosa e raffinata. Tocchi di pino verde e fiori di cotone completano il quadro evocando neve e nuvole, per un effetto naturale e onirico. Il tema non si limita all’estetica: il brand utilizza solo materiali ecologici, omaggiando la natura e la sostenibilità.

Idee regalo che coccolano i sensi

Le fragranze di Zielinski & Rozen non sono l’unico modo per vivere la magia delle feste. Il brand offre una selezione di prodotti per la cura del corpo e della casa, perfetti come regali natalizi.

Fonte: BertelliPigola

Scrub corpo: bellezza e idratazione in un solo gesto. Realizzato con sale del Mar Morto e imbevuto di olio di mandorla, questo scrub esfolia delicatamente, migliorando la microcircolazione e nutrendo la pelle in profondità. Dopo l’uso, non serve la crema: la pelle resta morbida e idratata. Diffusori: profumo e design. I diffusori di Zielinski & Rozen non sono solo un piacere per l’olfatto, ma veri e propri elementi di design. Con bastoncini in rattan e alcool etilico puro, diffondono una fragranza intensa ma sicura, priva di fumi nocivi. La crema mani, leggera ma ricca di oli naturali, si assorbe rapidamente e rende la pelle morbida a lungo. Il formato da viaggio è ideale per essere sempre a portata di mano, perfetto per affrontare l’inverno.

Zielinski & Rozen non crea solo profumi, ma vere e proprie esperienze olfattive. Come dice Erez Rozen: “Voglio che il profumo trafigga l’anima, che parli della personalità e mostri l’unicità”.

Quest’anno, immergersi nel mondo di Zielinski & Rozen significa vivere un Natale magico, fatto di tradizione, eleganza e sostenibilità. Perfetto per chi cerca un regalo speciale o un momento di pura bellezza.