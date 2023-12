Da Aosta a Berlino passando per Bolzano: un Natale sostenibile: guida ai mercatini fco-friendly in Italia e in Europa

Fonte: 123RF Mercatini di Natale eco-friendly a Bolzano.

A Natale, immergersi nell’atmosfera delle feste diventa un’esperienza ancora più significativa se si sceglie di farlo in modo ecologico e rispettoso dell’ambiente. Questa scelta trova la sua massima espressione nei mercatini natalizi sostenibili. Cerchiamo di capire come riconoscerli e dove trovarli, alla ricerca di un Natale autentico e attento all’ambiente.

Alla scoperta dei mercatini sostenibili

Uno dei temi predominanti di questo periodo è senza dubbio la sostenibilità, una parola che ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle decisioni quotidiane dei cittadino: allora perché non associarlo anche al Natale?

Per farlo una soluzione potrebbe essere quella di frequentare mercatini che adottano principi di sostenibilità. Qui, le bancarelle offrono una varietà di oggetti artigianali, antichi o moderni, spesso rappresentanti un’interpretazione autentica delle tradizioni locali. Per quanto riguarda cibo e bevande, si privilegiano prodotti regionali, stagionali e biologici, con opzioni vegetariane o vegane. Questi prodotti, spesso realizzati a mano con materie prime locali, riflettono l’impegno per la genuinità, la stagionalità e le abilità artigianali. I mercatini sostenibili diventano così luoghi di incontro che uniscono il rispetto per l’ambiente e l’apprezzamento delle creazioni artigianali uniche.

Iniziative per una Natale sostenibile

Oltre alle affascinanti bancarelle, i mercatini sostenibili spesso offrono eventi e laboratori volti a diffondere la filosofia ambientale e sostenibile. Questi momenti educativi insegnano l’utilizzo responsabile dei materiali, il riciclo efficace e l’importanza di un approccio parsimonioso alle risorse. La sostenibilità si manifesta anche attraverso iniziative pratiche, come la formazione green-oriented per collaboratori e lavoratori coinvolti, l’uso di stoviglie e posate riutilizzabili e la promozione di bevande in bottiglie di vetro da restituire.

Si punta a eliminare plastica e lattine, privilegiando l’uso di carta 100% riciclata. La gestione dei rifiuti diventa un aspetto fondamentale, con l’obiettivo di praticare la raccolta differenziata e ridurre la mole complessiva. Per completare il quadro, si promuove il risparmio energetico e la transizione verso una mobilità sostenibile tramite servizi come bus navetta, car sharing e car pooling.

Preferire l’autenticità: i mercatini sostenibili italiani

Dove si trovano questi mercatini? In Italia già da anni è stata introdotto il concetto di sostenibilità nei mercatini natalizi. Il Trentino Alto-Adige è stato precursore in questo approccio, illuminando i suoi cinque mercatini di Natale con una luce verde affermando la loro sostenibilità certificata come “Green Event” dall’Ecoistituto Alto Adige dal 2014. L’impegno della regione si estende al ridimensionamento dell’orario di accensione delle luminarie, una risposta diretta agli aumenti dei prezzi dell’energia. L’utilizzo di luci a LED ad alta efficienza energetica e la registrazione dei dati di consumo durante l’intero periodo dei mercatini evidenziano l’impegno continuo verso una maggiore sostenibilità.

Il cambiamento di mentalità si sta diffondendo rapidamente, secondo Coldiretti/Ixè lo scorso anno il 63% degli italiani ha frequentato i tradizionali mercatini di Natale. Questa preferenza dimostra un interesse crescente per l’ambiente, una predilezione per gli oggetti artigianali e un sostegno all’acquisto di prodotti creati nel rispetto delle tradizioni locali e dei cicli naturali.

Bancarelle ecosostenibili: un nuovo modo di vivere il Natale

Il Mercatino di Natale di Bolzano è il luogo ideale per chi sta cercando doni sostenibili e desidera vivere l’atmosfera natalizia in modo green. Nato nel 1991, questo mercatino vanta espositori che offrono prodotti artigianali e specialità locali. L’evento si distingue per l’utilizzo esclusivo di luci LED ad alta efficienza energetica e la promozione di cibi e bevande provenienti da produttori locali con ingredienti biologici. Il risultato è un’esperienza plastic-free, dove le delizie gastronomiche vengono servite con stoviglie riutilizzabili. Il Mercatino di Natale di Brunico, capoluogo della Val Pusteria, è un connubio unico tra tradizione e attenzione all’ambiente. Certificato come “Green Event”, questo mercatino adotta criteri rigorosi di sostenibilità.

Gli elementi decorativi sono realizzati da scuole e laboratori locali, la carta utilizzata è al 100% riciclata, e i rifiuti vengono gestiti con un’ottica di riduzione del volume e raccolta differenziata. Inoltre, sono disponibili servizi di bus navetta e car sharing per promuovere un accesso sostenibile. Il centro di Aosta si trasforma in una festa di luci e suoni grazie a “Marché Vert Noël“. Questo mercatino offre specialità a km 0, idee regalo e oggetti in legno realizzati dagli artigiani locali. L’illuminazione avviene con lampadine a risparmio energetico, contribuendo al risparmio energetico. Le luminarie vengono spente ogni sera, a mezzanotte nei giorni feriali e all’una nei festivi.

Sostenibilità in Europa: i mercatini di Budapest, Zurigo e Berlino

Fuori dai confini italiani, la sostenibilità è una priorità anche nei mercatini natalizi. A Budapest, con il suo Advent Feast, ha adottato da oltre dieci anni l’approccio artigianale e senza plastica, promuovendo prodotti a chilometro zero e biologici. Zurigo, con il Wienachtsdorf, non solo vanta uno dei mercatini più grandi della città ma si distingue per il riciclo creativo, presentando oggetti realizzati con materiali di recupero. Il Mercato di Natale Sostenibile in Sophienstraße a Berlino, si tiene nei primi tre fine settimana dell’Avvento, e rappresenta una meta obbligata per coloro che cercano un’esperienza natalizia diversa. Situato tra i luoghi turistici di Hackesche Höfe e Rosenthaler Platz, Sophienstraße è attivo da oltre 20 anni. Il mercatino offre ai visitatori una selezione di prodotti biologici, sostenibili e equamente prodotti, promuovendo uno stile di vita consapevole. Ciò è particolarmente evidente nell’ampia varietà di articoli presenti, che spaziano dall’arte al design, con un’enfasi particolare sulle idee fresche e creative dei giovani talenti berlinesi.

Una delle caratteristiche distintive di questo mercato è la sua offerta culinaria internazionale e diversificata. Classici del periodo natalizio, come wurstel, crêpes, mandorle caramellate e vin brulé, sono presenti in versione biologica. Inoltre, il mercato presenta una selezione di prelibatezze vegetariane e vegane, insieme a specialità provenienti da diverse parti del mondo. Mentre il mercato si impegna per una riduzione del consumo energetico, evitando giostre e attrazioni ad alto consumo energetico, i visitatori avranno comunque l’opportunità di fare scoperte fuori dal comune. Angeli dorati si aggirano per il mercato, mentre Babbo Natale fa visita ogni giorno, premiando i bambini ben educati con regali meravigliosi. Un’esperienza natalizia che unisce tradizione e sostenibilità.