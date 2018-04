Pannelli solari: quanto costa un impianto a uso domestico

editato in: da

Il futuro del fotovoltaico in una sfera di vetro. Che ruota sul tetto

Un tempo proibitivi, oggi i pannelli solari hanno un costo decisamente più abbordabile. Non tutti sanno però che il prezzo dipende da diversi fattori.

Per calcolare la spesa bisogna infatti considerare che il costo varia in base al numero delle persone che compongono il nucleo familiare, al consumo annuo di energia e al numero di pannelli che si devono installare. Per esempio: una persona che consuma annualmente all’incirca 2500 kWh, avrà bisogno di un impianto che ne produce almeno 3000, dal momento che i pannelli solari non potranno essere sempre fruttati al 100% in virtù delle condizioni climatiche non sempre ottimali. Con questi requisiti l’impianto solare dovrà essere composto da 12 pannelli solari e avrà un prezzo medio di 6100 € (costo di installazione e IVA inclusi). Per due persone il pannello dovrà essere composto da 14 pannelli con un prezzo che sale a circa 7400€, per tre i pannelli dovranno essere 16 e il prezzo sarà di 8800€ e così via.

Un’altra considerazione importante da fare prima di procedere all’acquisto dell’impianto è quanto spazio si ha a disposizione per i pannelli solari. Un pannello necessita in media 1,5 mq. Se la superficie disponibile non è sufficiente, si può sempre optare per un numero più di basso di pannelli che coprano solo una parte del fabbisogno energetico.

Se invece di un impianto solare per la produzione di energia, si desidera installare un impianto solare termico che garantisca quindi l’acqua calda in casa, i prezzi sono più contenuti e si parte da un minimo di 3000 euro circa.

A pesare sul costo dell’impianto è anche la tipologia di pannelli. In commercio si trovano infatti celle solari di silicio monocristallino, celle solari di silicio policristallino e celle solari a film sottile. I migliori e quindi i più cari sono i pannelli di silicio monocristallino. Quelli più economici, ma con una resa inferiore sono invece i pannelli a film sottile.

Vi siete decisi all’acquisto? Attenzione, rivolgetevi solo a professionisti seri e competenti per evitare errori di installazione, basta se l’inclinazione è sbagliata, l’efficienza dei pannelli ne risente.