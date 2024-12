Data center sostenibili, quanto vale il mercato in continua espansione

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

L’IA e, in particolare, l’intelligenza artificiale generativa (GenAI), stanno generando secondo Gartner un rapido aumento del consumo di elettricità, tenendo conto delle previsioni di crescita dei data center nei prossimi due anni che potrebbero segnare +160%.

Gartner mette in evidenza un ulteriore dato: il 40% dei data center AI esistenti sarà vincolato dal funzionamento dalla disponibilità di potenza entro il 2027, a fronte della sempre più plausibile possibilità di ridurre se non interrompere la disponibilità di energia e limitare la crescita dei nuovi data center entro il 2026. Gartner raccomanda alle organizzazioni di determinare i rischi che le potenziali carenze di energia avranno su tutti i prodotti e servizi.

Si stima che la potenza richiesta dai data center raggiungerà i 500 terawattora (TWh) l’anno nel 2027: 2,6 volte il livello nel 2023.

Grazie in gran parte al boom dell’intelligenza artificiale (AI), che richiede più potenza di calcolo, la domanda di data center sta aumentando vertiginosamente. La capacità dei data center globali dovrà raddoppiare nei prossimi cinque anni, come già evidenziato da Moody’s.

Le spese IT aumenteranno nel loro complesso

L’inevitabile risultato di carenze di energia è un aumento del prezzo dell’elettricità, che, conseguentemente determinerà anche un incremento dei costi dei LLM operativi.

Gartner raccomanda alle organizzazioni di tener conto di questi elementi e di negoziare contratti a lungo termine per i servizi di supporto ai data center. Le organizzazioni dovrebbero anche tenere conto di aumenti significativi dei costi quando si sviluppano piani per nuovi prodotti e servizi, cercando anche approcci alternativi che richiedano meno energia. L’impatto energetico in termini di sostenibilità e costi non è l’unico elemento di cui tener conto.

La spesa IT in tutto il mondo, sempre secondo Gartner, dovrebbe raggiungere 5,74 trilioni di dollari nel 2025, con un aumento del 9,3% rispetto al 2024.

La spesa per i sistemi di data center è cresciuta di quasi il 35% nel 2024, mentre il segmento non vedrà un balzo pari nel 2025. Le stime prevedano una crescita delle spese di quasi 50 miliardi di dollari nel 2025. Ciò è guidato dalle vendite di server, che sono destinati a quasi triplicare da oltre 134 miliardi di dollari nel 2023 a 332 miliardi di dollari entro il 2028, di cui oltre 257 miliardi nel 2025.

Si prevede che la spesa per il software aumenterà del 14% arrivando a 1,23 trilioni di dollari nel 2025, rispetto alla crescita dell’11,7% nel 2024. Nel frattempo, si prevede che i servizi IT cresceranno del 9,4%, attestandosi a 1,73 trilioni di dollari nel 2025, rispetto al 5,6% nel 2024. Secondo Gartner saranno, quindi, aggiunti, 500 miliardi di dollari nella spesa ogni anno in termini di tassi di crescita. La spesa IT dovrebbe superare $ 7 trilioni nel 2028.

Quanto vale il mercato dei data center sostenibili

Molto interessante la visione fornita da U.S. Sustainable Data Center Market – Industry Outlook & Forecast 2024-2029. Il mercato dei data center sostenibili è stato valutato 17 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che raggiungerà 35,35 miliardi di dollari entro il 2029, con un CAGR del 12,98%.

Il mercato dei data center sostenibili si sta espandendo rapidamente, guidato dalla necessità di soluzioni di archiviazione dati eco-compatibili. Ad esempio, i data center di Google hanno ridotto significativamente il consumo di energia ottimizzando le loro operazioni con i sistemi di gestione dell’energia basati sull’intelligenza artificiale. I driver politici e altre normative, come l’accordo di Parigi e il RE100, le certificazioni, come Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) e ISO50001, guidano il mercato per lo sviluppo di data center verdi.

Gli operatori Hyperscale come AWS, Meta, Microsoft, Apple e Google sono leader nelle nuove innovazioni di sostenibilità nel mercato dei data center sostenibili negli Stati Uniti. La maggior parte dei player, in particolare Equinix, Digital Realty, CyrusOne, Allineati, STACK Infrastructure, Iron Mountain, QTS Realty Trust, Vantage Data Centers e Switch, stanno investendo nell‘applicare energia rinnovabile e nell’installazione di apparecchiature ad alta efficienza energetica.

I data center stanno adottando tecniche di raffreddamento innovative per aumentare l’efficienza energetica, impiegando metodi di free cooling per ridurre le temperature delle strutture, portando a un significativo risparmio energetico.

Le tendenze chiave dei data center sostenibili

AWS soddisfa l’85% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili.

Google, Meta e Apple soddisfano il 100% del loro fabbisogno energetico per i data center da fonti rinnovabili.

Microsoft punta ad alimentare tutti i data center con energia rinnovabile al 100% entro il 2025.

Collocation operator come Equinix, Digital Realty, CyrusOne, Vantage Data Centers, STACK Infrastructure, Iron Mountain, QTS Realty Trust e altri stanno firmando proattivamente gli accordi di acquisto di energia (PPA) e procurando energia rinnovabile per alimentare le loro strutture di data center per raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.

Digital Realty soddisfa il 100% dei requisiti di energia dei data center da fonti rinnovabili.

QTS Realty Trust soddisfa il 35% del suo fabbisogno energetico da fonti rinnovabili e si rivolge al 100% di energia rinnovabile entro il 2025.

Soluzioni green per supportare la potenza dei data center

Il combustibile Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) viene sempre più utilizzato nel mercato dei data center sostenibili come soluzione rilevante nella spinta verso la sostenibilità e la riduzione dell’impronta di carbonio.

Nell’aprile del 2024, Digital Realty ha annunciato il suo piano di distribuire HVO ad alcuni dei suoi generatori diesel nelle strutture dei data center in Oregon e California. Le celle a combustibile stanno emergendo come una soluzione promettente per alimentare i data center grazie ai loro numerosi vantaggi. Le celle a combustibile possono potenzialmente rivoluzionare l’industria dei data center fornendo energia pulita, efficiente, stabile e affidabile.

Nel luglio 2024, CoreWeave, il fornitore di cloud GPU, ha annunciato il suo piano di distribuire celle a combustibile fornite da Bloom Energy in una delle sue strutture di data center in Illinois. Le microgrid e le reti intelligenti possono essere adottate dagli operatori dei data center che operano in regioni con un’alimentazione elettrica incerta a causa di diversi fattori come disastri naturali e fluttuazioni di potenza.

Le aziende stanno sviluppando soluzioni innovative per batterie agli ioni di litio su misura per le applicazioni dei data center. Google ha implementato batterie agli ioni di litio in più data center, tra cui uno in Alabama, per migliorare l’efficienza e l’affidabilità della potenza.

Gli attivisti ambientalisti contro i data center

Come riporta un articolo della BBC “The environmental campaigners fighting against data centres”, lo Stato americano della Virginia, in particolare la sua area settentrionale, dagli anni 90 è un’area di grande interesse per la localizzazione di data center.

Attorno alla città di Ashburn, che si trova a 35 miglia (56 km) a ovest della capitale degli Stati Uniti, ci sono 133 data center. Mentre lo Stato, nella sua totalità, in questo momento ne ha 483. Il 70% del traffico Internet mondiale passa attraverso Ashburn e l’area circostante, che è stata soprannominata “Data Center Alley”. Il Texas si posiziona al secondo posto su 296. La California è terza con 288 data center.

Gli ambientalisti della Virginia del Nord si oppongono alla continua espansione del settore dei data center nella loro regione, affermando che sta già avendo un grande impatto negativo sulla loro qualità di vita. I nuovi cavi elettrici, l’aumento della domanda di acqua e generatori diesel di riserva influenzano la qualità dell’aria.