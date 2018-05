Tutti i vantaggi che si hanno dal riciclo della carta

editato in: da

Tutti i modi per riciclare la plastica in base al tipo

Il riciclo consente numerosi vantaggi economici e ambientali. In particolare quello della carta in Italia è ampiamente diffuso, si calcola infatti che raggiunga addirittura l’85%.

La carta che proviene dalla raccolta differenziata che ogni cittadino è chiamato a fare grazie ai cassonetti destinati a rifiuti di materiali diversi e dagli scarti industriali di cartiere e cartotecniche può essere riciclata per ben 7 volte prima che le fibre di cellulosa diventino inutilizzabili. La carta da riciclare arriva alle aziende che operano il riciclo già imballate e dovrebbero contenere solo una minima parte di altri rifiuti. Sfortunatamente però spesso ogni gli elementi estranei arrivano a essere anche il 5-15%. Purtroppo infatti le aziende che si occupano della raccolta non sono dotate di un sistema di selezione che possa separare a monte la carta riutilizzabile dai corpi estranei, come plastica, legno, metalli e carta sporca. L’ingrato compito di separare la carta dal resto è dunque a carico delle imprese riciclatrici.

Dalla carta si ottiene altra carta, usata per scopi diversi: se non è di grande qualità, viene trasformata in carta o cartone da imballaggio, ma dalla carta riciclata si possono anche ricavare delle fibre di cellulosa che possono essere poi impiegate nella bio edilizia.

Le fasi del riciclo della carta sono complesse, ma i vantaggi sono davvero molti, soprattutto a livello economico e ambientale. Se si pensa che il 35% degli alberi abbattuti è destinato all’estrazione di cellulosa per poi produrre la carta e che riciclare una tonnellata di carta di giornale permette un risparmio di circa una tonnellata di legno, ci si rende facilmente conto dell’importanza del riciclo.

Peraltro produrre della nuova carta richiede numerosi passaggi dall’estrazione della cellulosa per arrivare al prodotto finito, in particolare, è complesso separare la cellulosa dalla lignina. Tale problema non c’è invece nel caso di pasta di cellulosa riciclata.

Il riciclaggio della carta permette inoltre di risparmiare energia elettrica e acqua, non solo alberi e materie prime. Non solo, produrre carta da materia prima vergine inquina di più l’ambiente. Secondo le stime dell’Agenzia statunitense EPA (United States Environmental Protection Agency) il riciclo della carta riduce del 35% l’inquinamento idrico e del 74% l’inquinamento atmosferico.