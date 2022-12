L’amore per i cavalli incontra la moda tech e sostenibile: 4 donne alla guida di Accademia Italiana Style

Fonte: Accademia Italiana Style

Segno distintivo della moda che lascia il segno è la sua capacità di insinuarsi nella vita di tutti i giorni, di influenzare lo stile, di ribaltare schemi, lanciare nuove tendenze, o rispolverarne di vecchie, regalando loro quella tinta vintage e chic che domina il lifestyle.

Il mondo dei cavalli è senz’altro uno di questi universi che, da sempre, ispira stilisti e designer. Eleganza, esclusività, carattere, purezza, intelligenza, relax: tutti elementi a cui diverse case di moda si sono ispirate nel tempo per dare vita a speciali collezioni legate al mondo equestre.

Pantaloni, leggings tinta unita e con motivi, stivali, giacche, felpe, top, ma anche foulard e cappelli, per tutti, grandi e piccini. Con due must intoccabili, che sempre di più fanno la differenza anche nel settore moda: innovazione e sostenibilità.

In Italia, tra le realtà più storiche e appassionate che dettano l’horse style”, c’è un’azienda familiare lombarda che ha la particolarità di essere 100% Made in Italy e 100% al femminile, con ben quattro generazioni di imprenditrici e quattro differenti approcci che si fondono, dando vita a un mix creativo, legato alla tradizione ma con sguardo sempre all’avanguardia e sperimentale verso il domani.

A creare questo piccolo grande impero, di raffinatezza, stile e tecnologia applicata alla moda, ma sempre ispirato all’amore per i cavalli, è stata Regina Maria Grazia Galli, che alle spalle ha un’esperienza trentennale nel mondo del design, e che ha saputo unire alla sua visione di stile anche la sua straordinaria passione per i cavalli.

Nel 2010 ha creato Trendy Horse, un allevamento di cavalli per salto ostacoli, e successivamente ha mosso i primi passi nel settore dell’abbigliamento tecnico, rilevando il marchio Accademia Italiana Style già attivo nel settore. Questa unione, felicissima, ha dato vita al brand Nuova Accademia Italiana Style, che unisce oggi tutti i plus del passato e un nuovo stile unico e innovativo.

“Ho deciso di lanciarmi in questa nuova avventura perché di Accademia mi è piaciuto lo stile, la personalizzazione delle stampe ma soprattutto la versatilità di sentirmi unica e speciale, di potere praticare lo sport che mi piace e allo stesso tempo correre in ufficio sentendomi bene nel mio abbigliamento, anche se tecnico. Ho sempre amato lo stile dell’Amazzone e poterlo non più sognare, ma realizzare concretamente e viverlo, mi rende immensamente felice” dice Galli.

Tutti i prodotti firmati Nuova Accademia Italiana Style sono frutto di un’accurata attività di ricerca e progettazione capace di soddisfare le dinamiche produttive richieste da un mercato altamente tecnico come quello dell’abbigliamento sportivo, caratteristiche che hanno permesso ad Accademia Italiana Style di affermarsi come marchio fashion ma allo stesso tempo altamente performante.

La vasta gamma di fantasie e proposte che si rinnovano ad ogni stagione consentono ad Accademia Italiana Style non solo di essere trendy, innovativa e dinamica, ma anche di esprimere con eleganza uno stile unico e inconfondibile. Qualità, solidità, continuità, attenzione al cliente ma soprattutto vera passione per il mondo equino hanno fatto crescere questa realtà imprenditoriale fino a diventare una delle più importanti del settore.

Realizzati con tessuti di alta gamma, il silicone viene applicato sul pantalone grazie a un sofisticato processo di lavorazione, super confortevoli e con vestibilità ottimale, i prodotti di Nuova Accademia Italiana Style sono stati studiati con l’obiettivo di risolvere sia i problemi di assetto, propri di chi ama andare a cavallo senza essere esperto, sia di conferire massima stabilità a chi invece affronta le competizioni più impegnative di salto ostacoli e dressage.

Power Grip per il dressage e Limited Grip per il salto ostacoli sono i valori aggiunti ad ogni creazione, esclusivi e brevettati da Accademia Italiana Style. Anche la tecnologia del Seamless è un concetto innovativo nella produzione d’abbigliamento, che consente di eliminare le cuciture: il tessuto si muove insieme al corpo, evitando fastidi mentre ci si allena. Questa nuova tecnologia utilizza anche il filo di polipropilene, considerato un antibatterico naturale, e quindi perfetto per garantire massima igiene.

Non solo. Da tempo, il brand si è posizionato su una fascia green davvero interessante, riuscendo a rendere concretamente sostenibile la sua produzione.

Oltre a ridurre al minimo il consumo di energia nel suo stabilimento, Nuova Accademia Italiana Style utilizza infatti materiali realizzati con fibre derivanti dal riciclo di bottiglie di plastica, del mais e altri materiali riciclabili, che regalano nuova vita a scarti abbandonati e rifiuti che non solo non inquinano più, ma aiutano anche l’ambiente, veicolando anche valori di originalità, genuinità, di casa, di natura, tipiche del mondo dei cavalli che abbraccia.

L’azienda, in particolare, ha brevettato l’utilizzo del silicone perché è un materiale in grado di migliorare la sicurezza in sella, grazie a una maggiore aderenza e stabilità. In particolare, il silicone viene usato principalmente nella realizzazione di pantaloni, storico core business di Nuova Accademia Italiana.

Ora, il brand sta sviluppando anche un nuovo approccio per avvicinarsi ancora di più a tutti gli amanti dei cavalli, grazie a un restyling del sito web che renderà gli acquisti ancora più immediati e semplici.