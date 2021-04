La Ferrari avrà un’auto elettrica: l’annuncio di Elkann e la reazione della Borsa

editato in: da

La Ferrari avrà un suo modello elettrico nel 2025. Lo ha annunciato il presidente e amministratore delegato del Cavallino, John Elkann, nel corso dell’assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio 2020 e distribuito i dividendi per circa 160 milioni di euro. Immediato un rialzo del titolo in Borsa.

La notizia è stata accolta con entusiasmo da Vannia Gava, sottosegretaria alla Transizione ecologica, che su Twitter ha scritto: ”Tra 4 anni sarà in vendita la prima Ferrari tutta elettrica: questa è la transizione ecologica che ci piace! Tecnologia ed energia pulita sono il connubio vincente: come Paese dobbiamo correre veloci… come una Ferrari!”.

Ferrari elettrica nel 2025: come ha risposto la Borsa

John Elkann si è detto entusiasta per il passo dell’azienda verso l’elettrico e anche Piazza Affari sembra aver premiato Ferrari, dato che il titolo è salito dello 0,95% a 175,8 euro. La strategia della Rossa è quella di puntare quindi sulla sostenibilità, il grande tema che ormai riguarda le aziende di ogni settore.

L’idea della Ferrari elettrica non è stata svelata attraverso disegni o bozzetti: Elkann ha spiegato agli azionisti che “tutto quello che nel vostro immaginario gli ingegneri e i designer di Maranello sono in grado concepire per un simile punto di riferimento della nostra storia, verrà realizzato”.

Durante l’assemblea, John Elkann è stato rieletto amministratore esecutivo, mentre Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco e Adam Keswick sono stati rieletti amministratori non esecutivi di Ferrari.

Gli azionisti hanno inoltre nominato Ernst & Young Accountants LLP revisore indipendente fino all’assemblea dei soci del 2022. Resta vacante la poltrona del nuovo amministratore delegato, dopo l’addio di Louis Camilleri a dicembre 2020 per motivi personali.

Auto elettrica, ma non solo: le novità di casa Ferrari

Una crescita probabilmente dovuta anche all’annuncio del presidente in merito al lancio di tre nuovi modelli: la Ferrari Portofino M, la SF90 Spider e la 488 GT Modificata.

Ma le novità non finiscono qui. Elkann ha anticipato che a metà giugno Ferrari lancerà la sua prima collezione luxury uomo e donna, che sarà distribuita attraverso una rete completamente nuova di negozi, oltre all’online. Si baserà sulle caratteristiche distintive dell’azienda: artigianalità eleganza e innovazione.