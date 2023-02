Dow Jones Sustainability Index riconosce Coca Cola come l’azienda beverage più sostenibile al mondo

Fonte: Ansa

Il Dow Jones Sustainability Index 2022, uno dei più autorevoli e selettivi indici di valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ha riconosciuto Coca-Cola HBC come l’azienda di bevande più sostenibile al mondo. Rispetto all’anno precedente, il punteggio dell’azienda è migliorato di sei punti raggiungendo 93 su 100, confermandosi, per il dodicesimo anno consecutivo, tra le prime aziende di bevande a livello mondiale e per la sesta volta come leader nel settore. Questo ultimo riconoscimento è in linea con le valutazioni e i punteggi indipendenti per Coca-Cola HBC di altri accreditati sondaggi e indici di sostenibilità, tra cui MSCI ESG, CDP, FTSE4Good e FTSE Russell ESG.

“Il nostro obiettivo è offrire un futuro più sostenibile continuando a creare valore per i nostri stakeholder”, ha dichiarato Zoran Bogdanovic, CEO di Coca-Cola HBC. “Questa approvazione da parte del DJSI dimostra che siamo sulla strada giusta ed è un ulteriore riconoscimento del lavoro e dello sforzo incessante di tutti in Coca-Cola HBC per mettere la sostenibilità al centro della nostra azienda. L’anno scorso ho fatto l’ambizioso annuncio del nostro obiettivo di raggiungere zero emissioni nette entro il 2040 e credo fermamente che se continuiamo così, trasformeremo questo obiettivo in realtà”.

L’attenzione per l’ambiente e per l’impatto generato dalle proprie attività rappresenta una priorità per Coca-Cola HBC Italia, motivo per cui il Gruppo è costantemente impegnato in tutte le fasi della filiera produttiva per raggiungere risultati concreti in termini di sostenibilità ed economia circolare. Tra gli obiettivi raggiunti negli ultimi 10 anni in quanto a packaging c’è la riduzione dagli imballaggi del 20% di PET, del 28% di vetro, del 15% di alluminio, oltre alla diminuzione dell’uso di plastica vergine per l’imbottigliamento, grazie all’introduzione di bottiglie in 100% di PET riciclato (Rpet).

Sempre in ottica di economia circolare, per poter facilitare il riciclo delle bottiglie in PET e ottenere nuove confezioni in rPET, sono stati eliminati, ad esempio, gli iconici colori arancione dalla bottiglia della Fanta e il verde dalla bottiglia di Sprite. Un’altra introduzione importante ed innovativa dal punto di vista della sostenibilità è rappresentata dai “Tethered Caps”, ovvero i tappi uniti alla bottiglia su FuzeTea, che saranno estesi a tutte le confezioni in PET dei principali marchi. L’obiettivo è far sì che ogni tappo venga riciclato con la bottiglia per evitare dispersioni di plastica nell’ambiente. Infine, in termini di packaging secondario, Coca-Cola HBC ha introdotto la tecnologia KeelClip che ha consentito di eliminare completamente l’involucro in plastica dalle confezioni multiple delle lattine con conseguente riduzione di 450 tonnellate di plastica non necessaria ogni anno.