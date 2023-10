La casa automobilistica che dal 2030 venderà solo auto elettriche

Fonte: 123RF Entro il 2030, tutte le nuove vetture vendute in Europa saranno 100% elettriche, conformando l'impegno nel rispettare le stringenti regolamentazioni ambientali

Nissan ha annunciato un ambizioso piano per elettrificare completamente la sua gamma in Europa entro il 2030. Da ora in avanti, ogni nuovo modello Nissan introdotto in Europa rappresenterà un forte impegno verso la sostenibilità, essendo completamente alimentato da energia elettrica. Questa iniziativa, anticipando altri costruttori, coincide con due importanti anniversari per l’azienda: il ventesimo anniversario del Nissan Design Europe (NDE) e il trentacinquesimo anniversario del Nissan Technical Centre Europe (NTCE). Le celebrazioni sono stai la cornice per il lancio del Nissan Concept 20-23, che rappresenta in modo chiaro le ambizioni dell’azienda nel settore dell’elettrificazione.

Makoto Uchida, CEO di Nissan, “il futuro della mobilità è elettrico”

Makoto Uchida, Presidente e CEO di Nissan, ha dichiarato con fermezza: “Il futuro della mobilità è elettrico. I veicoli elettrici alimentati da fonti rinnovabili sono fondamentali per raggiungere la neutralità di carbonio, al centro della nostra visione aziendale a lungo termine, Ambition 2030. In Europa, Nissan farà la transizione verso una mobilità completamente elettrica entro il 2030; crediamo che sia la scelta giusta per la nostra azienda, per i nostri clienti e per il pianeta”.

Il piano ambizioso per il 2030

In un importante annuncio all’interno del suo piano Ambition 2030, Nissan si prepara a lanciare 27 nuovi modelli elettrificati a livello globale entro il 2030, di cui 19 saranno completamente elettrici. Per l’Europa, due modelli elettrici sono già stati confermati: una berlina compatta destinata a sostituire la Micra e un veicolo che sarà prodotto presso lo stabilimento di Sunderland come parte del progetto “EV36Zero” dal valore di 1 miliardo di sterline.

Inoltre, Nissan sta facendo progressi significativi nello sviluppo delle batterie allo stato solido (ASSB), che dovrebbero ridurre i costi del 65% e i tempi di ricarica a un terzo rispetto alle batterie attuali. Le prime vetture Nissan con tecnologia ASSB dovrebbero debuttare sul mercato nel 2028, con un costo stimato delle batterie di 75 dollari per kWh, con l’obiettivo di ridurlo ulteriormente a 65 dollari per kWh nei successivi anni, avvicinandosi alla parità di costo tra veicoli elettrici e quelli a benzina. Questo avanzamento nelle batterie allo stato solido promette di rendere i veicoli elettrici più accessibili e facili da gestire, aprendo la strada a una diffusione più ampia di questa tecnologia.

Pioniere nell’elettrificazione del mercato europeo

Nissan ha raggiunto un traguardo significativo vendendo oltre un milione di veicoli elettrici in tutto il mondo, con circa un terzo di essi venduti in Europa. La gamma Nissan in Europa è completamente elettrificata dal 2022, grazie all’introduzione della tecnologia e-POWER su modelli come il Qashqai e il X-Trail, insieme ai nuovi veicoli Ariya, un crossover completamente elettrico, e e-Townstar, un veicolo commerciale compatto ideale per le attività in città e le consegne dell’ultimo miglio.

La tecnologia e-POWER, originariamente lanciata in Giappone nel 2017 e adattata per i clienti europei dal team di ingegneri del Nissan Technical Center Europe, rappresenta una transizione verso la mobilità completamente elettrica, con il motore elettrico che alimenta le ruote e l’energia prodotta a bordo da un sofisticato motore a benzina.

L’Europa sta assistendo a un rapido processo di elettrificazione nel settore automobilistico. Nel periodo di cinque anni dal 2018 al 2022, la quota di modelli elettrificati è cresciuta dal 5% al 44%, mentre quella di modelli completamente elettrici è passata dall’1% al 12%. Attualmente, il 50% dei veicoli elettrificati venduti da Nissan in Europa rappresenta una parte significativa del mercato, e ci si attende che questa percentuale aumenti al 98% nei prossimi tre anni, mentre la quota delle vendite di veicoli elettrici raggiunge il 16%. Nissan è in prima linea nell’accelerare l’adozione della mobilità elettrica in Europa.

La mobilità elettrica di Nissan

Guillaume Cartier, Chairperson di Nissan AMIEO (Africa, Middle East, India, Europe, and Oceania), ha sottolineato l’impegno di Nissan nell’offrire crossover distintivi con un design unico e un’esperienza di guida straordinaria, mentre l’Europa accelera verso la mobilità elettrica. Le batterie allo stato solido, in particolare, renderanno i veicoli elettrici Nissan ancora più accessibili, contribuendo così a un futuro più sostenibile.

La sostenibilità è al centro della visione a lungo termine di Nissan, Ambition 2030. Questa strategia, in risposta alle esigenze ambientali, sociali e dei clienti, mira a offrire modelli elettrificati e innovazione tecnologica nei principali mercati globali, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo di Nissan di diventare carbon neutral in tutte le sue operazioni e nel ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2050. Nissan si posiziona all’avanguardia della mobilità sostenibile.

Le grandi case automobilistiche abbracciano il futuro elettrico

Il mercato automobilistico sta vivendo una profonda transizione lontano dai motori a combustione. Nissan, insieme ad altre case automobilistiche, sta accelerando la sua spinta verso i veicoli elettrici, contribuendo così a una maggiore sostenibilità ambientale. Toyota, ad esempio, ha annunciato piani ambiziosi per il lancio di dieci modelli completamente elettrici, con l’obiettivo di vendere 1,5 milioni di tali veicoli all’anno entro il 2026. Nel frattempo, Honda ha dichiarato la sua intenzione di equipaggiare tutte le nuove auto con motori elettrici o a idrogeno entro il 2040. Questi passi segnano una trasformazione significativa nel settore automobilistico in nome di un futuro più sostenibile.