Boom delle auto ibride: tutti i vantaggi della tecnologia full hybrid di Nissan

Fonte: Nissan

Ci attende un inverno difficile, che segna in qualche modo un cambio di passo – necessario e non più procrastinabile – nelle nostre abitudini quotidiane. Con la crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina, diventa fondamentale pensare a soluzioni smart e green, per vivere bene, risparmiando, e impattando meno sull’ambiente.

Una scelta che sempre più italiani stanno compiendo in questa fase è proprio quella di passare ad alternative sostenibili nelle scelte di tutti i giorni, che alleggeriscono il portafoglio e soprattutto incidono notevolmente sul nostro modo di vivere le città. Un esempio su tutti riguarda l’acquisto di una nuova auto.

Quanto si risparmia con un’auto ibrida

Grazie agli incentivi messi in campo dal Governo, ulteriormente innalzati nel decreto Aiuti bis, si sta registrando un vero e proprio boom di richieste di auto ibride. Come ovvio, il motivo principale è il risparmio sui costi.

Le novità Nissan

Ma quale modello scegliere? Come orientarsi? Una delle novità più interessanti sul mercato in questo senso arriva dal marchio Nissan. La casa giapponese ha lanciato JUKE Full Hybrid, la prima versione elettrificata del Crossover Coupé Nissan che ha dato vita al segmento B-SUV, e che ha fatto il suo debutto sulle strade italiane nel mese di settembre.

Quello dei crossover è il segmento più importante nel mercato italiano e ha raggiunto nel periodo gennaio-luglio 2022 un peso non indifferente del 52%, e che all’interno di questo le motorizzazioni elettrificate occupano un significativo 40%.

Fin dal suo lancio, JUKE ha superato gli obiettivi di vendita ed è stato uno dei modelli Nissan più redditizi della gamma. I suoi punti di forza per i consumatori sono da sempre legati al design e al livello molto elevato degli equipaggiamenti. E oggi si aggiunge un tassello importantissimo.

JUKE Full Hybrid inaugura un’importante stagione per Nissan, un percorso che la porterà, nel 2023, ad avere la gamma di crossover elettrificati più nuova e completa nel panorama automobilistico italiano, dal B-SUV JUKE al premium Crossover 100% elettrico ARIYA.

Cinque modalità in ibrido

Ciò che stupisce è prima di tutto il suo propulsore ibrido: unico nel mercato, è composto da un motore termico di nuova generazione con potenza di 69 kW (94 CV), di un motore elettrico principale con potenza di 36 kW (49 CV) e di uno starter/generatore ad alta tensione da 15 kW che, in qualità di motore elettrico secondario ricarica la batteria da 1,2 kWh.

Una complessa architettura, un innovativo cambio multi-mode e un avanzato algoritmo che regola il funzionamento del tutto, fanno di questo propulsore ibrido un unicum nel mercato, in grado di realizzare ben 5 diversi livelli di ibridazione.

Risparmio

Perché scegliere un’auto ibrida? E perché proprio Nissan JUKE? In primo luogo perché fa risparmiare: i consumi si riducono del 36% nel ciclo urbano e del 19% nel ciclo combinato, mentre l’autonomia di oltre 900 km con un pieno consente vantaggi sui costi di gestione.

Piacere alla guida

Poi c’è il piacere di guida, cui contribuisce anche la maggiore potenza, che cresce del 25% rispetto alla versione benzina (143 CV rispetto a 114 CV).

I 143 CV e il cambio automatico multi-mode garantiscono una guida piacevole, silenziosa e reattiva, e cambi istantanei, dinamici e accelerazione continua.

Il cambio automatico multi-mode ha in tutto 6 marce, 2 per il motore elettrico e 4 per il termico e nell’accoppiamento con il motore termico non ci sono né frizione e né sincronizzatori. Il motore elettrico secondario assolve a varie funzioni, tra le quali quella di starter e di sincronizzatore per il motore termico.

Il propulsore di JUKE Full Hybrid ha quindi un minor numero di parti in movimento e risulta nel suo complesso più leggero e con minori attriti interni. È quindi più efficiente e caratterizzato da una maggiore fluidità di funzionamento, con erogazione lineare della potenza e senza alcuna discontinuità nel passaggio dalle marce in elettrico alle marce in termico.

Partenza sempre in elettrico

Il propulsore di JUKE Full Hybrid è pensato per massimizzare e privilegiare la guida in elettrico in funzione delle varie situazioni di guida.

Infatti, parte sempre in modalità 100% elettrica e la mantiene fino alla velocità di 55 km/h, viaggiando in città fino all’80% del tempo a zero emissioni.

In pratica, per gli automobilisti questo si traduce in un’accelerazione brillante e progressiva, unita al comfort di un abitacolo silenzioso e senza di vibrazioni.

Rigenerazione ottimizzata

Da provare anche la rigenerazione ottimizzata: quando si schiaccia il pedale del freno, la funzione Regenerative Cooperative Brake combina la rigenerazione della batteria con l’azione del sistema frenante per massimizzare il recupero di energia e garantire una sensazione di pieno controllo al guidatore.

Tramite il selettore D-MODE è possibile scegliere tra le modalità di guida Eco, Normal o Sport, che influiscono sulla rigidità dello sterzo, il controllo del clima, la risposta dell’acceleratore e il comportamento della frenata rigenerativa. Nella modalità Sport, ad esempio, la rigenerazione è impostata su alti livelli, per recuperare il massimo dell’energia da trasformare poi in forza motrice.

Tante agevolazioni fiscali

Oltre consumare meno di un motore tradizionale a benzina, il propulsore ibrido di JUKE è perfetto in città perché gode poi di interessanti agevolazioni fiscali – riduzione o esenzione del bollo , costi di RCA agevolati, accesso gratuito alle ZTL nei grandi centri urbani e parcheggio gratuito sulle strisce blu.

Dotazione tecnologica

Gli italiani stanno acquistando JUKE Full Hybrid anche – inutile negarlo – per la sua dotazione tecnologica, tra le migliori del segmento.

JUKE Full Hybrid è equipaggiato di serie con la tecnologia Nissan e-Pedal Step, per accelerare e rallentare la vettura utilizzando un solo pedale. Sollevando il piede dall’acceleratore la vettura rallenta, ma per arrestare completamente il veicolo è necessario utilizzare il pedale del freno.

Disponibile anche il ProPILOT Assist, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata.

Inoltre, JUKE offre un pacchetto completo di tecnologie di sicurezza, tra cui sistema di frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, rilevamento della segnaletica stradale, sistema di mantenimento della corsia, sistema di avviso e intervento angolo cieco.

Grazie all’applicazione NissanConnect Services, è possibile tramite smartphone interagire da remoto con la vettura per aprire e chiudere le portiere, azionare il clacson e le luci. Inoltre, è disponibile un sistema di alert, che avverte se la vettura è utilizzata oltre un perimetro, un orario o una velocità prestabiliti. Una funzione preziosa per i genitori che danno la vettura in uso ai propri figli.

Il design unico

Infine, e non meno importante, il design. La nuova versione Full Hybrid di JUKE mantiene il design sportivo da crossover coupé, a cui si aggiungono dettagli distintivi tra cui il badge “Hybrid” e la nuova griglia frontale, ora dotata di un sistema di chiusura che consente di variare automaticamente il flusso d’aria a seconda delle esigenze di raffreddamento, riducendo quanto possibile la resistenza aerodinamica.

Il bagagliaio ha una capacità di 354 litri e con i sedili posteriori ripiegati ha una capienza ai vertici della categoria con 1.237 litri, mentre lo spazio per le ginocchia resta invariato a 553 mm.