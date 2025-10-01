Quanti soldi servono per salvarci dall’apocalisse climatica?

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Per salvarci dall’apocalisse climatica servirebbero 7mila miliardi di dollari. Si tratta di una cifra enorme, che i leader del mondo sono stati in grado di spendere nel solo 2022 per comprare combustibili fossili. E se la Cop29 aveva promesso fondi (mai stanziati), la Cop30 sembra non avere più nulla da offrire.

Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato all’Onu che i cambiamenti climatici sono la più grande truffa mai perpetrata al mondo. Eppure i disastri climatici sono costati 27 miliardi di dollari agli Stati Uniti nel solo 2024, mentre le ondate di calore hanno ucciso 62mila persone (ben 19mila in Italia).

Secondo Trump le rinnovabili costano troppo, ma i dati ci dicono che il 90% di queste è più conveniente dei combustibili fossili. Il solare costa il 41% in meno, l’eolico il 53% in meno. Non basta più parlare di promesse, serve una finanza strumento di giustizia climatica e non di una crisi climatica finanziata.