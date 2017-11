L’aereo elettrico sarà una realtà? Easyjet ci sta pensando

Plastica in mare: guardate queste foto, riciclare è fondamentale

È recente la notizia che le auto elettriche stanno crescendo in modo esponenziale nel mondo: secondo Avvenia, uno dei maggiori player italiani nell’ambito dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, da poco più di un milione di veicoli elettrici che oggi circolano si passerà a 150 milioni nel 2040. I vantaggi in termini di benefici per l’ambiente sono indiscutibili.

I discorsi sulla mobilità sostenibile potranno interessare anche gli aerei? Easyjet ha pensato bene di fare alcune analisi di fattibilità cercando di valutare se i velivoli possono abbandonare i combustibili fossili e lo studio ha messo in luce come in effetti c’è margine d’azione pure nell’ambito del trasporto aereo.

Alla luce di queste considerazioni, la compagnia inglese di voli low cost ha stretto un accordo con l’azienda statunitense Wright Electric con l’obiettivo di realizzare un aereo alimentato a batteria. L’idea è quella di impiegare gli aerei elettrici sulle tratte brevi, ovvero quelle che non durano più di due ore. Quanto alla capienza, sono allo studio dei velivoli che possono trasportare fino a 120 passeggeri.

Fra una decina di anni, a detta di Easyjet, volare in modo sostenibile sarà una realtà, e in base ai dati prospettici di Wright Electric gli aerei elettrici non solo saranno preziosi per diminuire l’inquinamento, ma saranno anche più silenziosi di ben il 50% rispetto a quelli tradizionali, consentendo di risparmiare pure dal punto di vista delle spese di acquisto e gestione.

Non resta che stare a vedere se sarà davvero possibile realizzare questo ambizioso progetto, in effetti non mancano le perplessità. Vanno infatti considerati diversi aspetti come l’alto costo delle batterie e che superata una certa dimensione, la massa delle batterie renderebbe il volo problematico. Non a caso finora gli unici aeroplani elettrici in circolazione sono aeromodelli di dimensioni ridotte.