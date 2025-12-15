il 16 dicembre scade la seconda rata dell'Imu, l'Imposta municipale unica sulla proprietà della casa: sono esenti le prime case, a meno che non siano immobili di lusso

Il 16 dicembre scade la seconda rata dell’Imu, l’imposta municipale unica, la principale tassa sulla proprietà degli immobili in Italia. La cosiddetta seconda rata è in realtà un conguagli dell’acconto pagato a giugno e rappresenta di norma il 50% dell’imposta dovuta. La cifra può però variare leggermente in alcuni casi, perché calcolata con aliquote diverse.

Sono diverse le esenzioni da questa imposta. La più importante è la prima casa utilizzata come abitazione principale, sulla quale non si paga nessuna tassa. Inoltre, non dovranno pagare nulla tutti coloro che hanno deciso di versare l’Imu in un’unica soluzione a giugno.

Seconda rata dell’Imu in scadenza

Dovranno pagare la seconda rata dell’Imu tutti coloro che, a giugno, hanno versato soltanto il primo acconto invece dell’intero ammontare dell’Imposta municipale unica. Gli immobili sottoposti a questa tassa sono:

le seconde case e le abitazioni diverse da quella principale;

le abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8, A/9);

i fabbricati produttivi e commerciali;

le aree edificabili;

i terreni agricoli.

A dover versare l’imposta sono i “titolari dei diritti reali” sull’immobile, come specificato dalla legge. In quasi tutti i casi, si tratta dei proprietari, ma può trattarsi anche di:

titolari di un diritto reale come l’usufrutto;

concessionari di aree demaniali;

locatari finanziari (leasing).

Nel caso di comproprietà, ogni titolare paga l’Imu in proporzione alla propria percentuale di proprietà.

Chi è esente dall’Imu

La legge prevede diversi casi in cui è possibile non pagare l’Imu. Il più noto è quello della cosiddetta prima casa. L’abitazione di proprietà utilizzata come principale non è sottoposta a questo tipo di imposta. È però necessario avervi la residenza anagrafica. Altre esenzioni sono:

una pertinenza (cantina, box) per abitazione principale;

i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o situati nei comuni montani;

le infrastrutture di interesse pubblico (porti, stazioni, aeroporti);

i luoghi di culto e gli immobili della Santa Sede, secondo quanto stabilito dal Concordato;

gli immobili occupati abusivamente, se il proprietario ha sporto denuncia.

Queste sono le esenzioni generali garantite dalla legge statale. L’Imu però è una tassa largamente gestita dai comuni, che la riscuotono e la utilizzano come principale fonte di entrate per i propri bilanci. Per questa ragione, ogni comune può prevedere ulteriori esenzioni e agevolazioni in determinate situazioni.

Sconti e importo minimo

Oltre alle esenzioni totali esistono anche vari sconti parziali. Il più conosciuto è quello del comodato gratuito a genitori o figli che utilizzano l’immobile come abitazione principale. In questo caso, l’Imu è ridotta del 50%, ma bisogna rispettare alcuni parametri:

il comodato deve essere gratuito e correttamente registrato con un contratto;

l’abitazione deve essere dimora abituale e il parente a cui è stata data in comodato deve usarla come abitazione principale;

il comodante non deve possedere altri immobili;

l’immobile non deve essere di lusso.

Si ottiene uno sconto del 25% sull’Imu sulle abitazioni affittate in canone concordato e del 50% sugli immobili storici, inagibili o inabitabili. Questi sconti non possono però portare l’Imu sotto il minimo nazionale, fissato a 12 euro.