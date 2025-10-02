La promessa del taglio dell’Irpef per il ceto medio rimane, ma il governo frena: la manovra dipenderà dalla disponibilità dei fondi. A confermarlo è il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, sottolineando che la prossima legge di Bilancio dovrà agire “con la massima prudenza” per non mettere a rischio i conti pubblici.
La misura, che interessa tutti i redditi superiori a 28mila euro, avrà un impatto potenziale enorme: coinvolgerebbe circa 12,6 milioni di persone, ovvero quasi un terzo (il 31,2%) del totale dei contribuenti. Si tratta di una fascia di popolazione che dichiara il 60,1% del reddito imponibile totale e versa il 78,6% dell’imposta netta complessiva. Numeri che spiegano l’alto impatto politico e il costo non indifferente dell’intervento.
Indice
I numeri del risparmio
L’obiettivo principale della riforma rimane la riduzione dell’aliquota del secondo scaglione Irpef, che passerebbe dal 35% al 33%. Il beneficio riguarderebbe la fascia di reddito compresa tra 28mila e 50mila euro. È invece già tramontata, per mancanza di coperture, l’ipotesi di innalzare la soglia superiore a 60mila euro.
Ma quanto si risparmierebbe realmente? I calcoli della Fondazione dei commercialisti dipingono un quadro variegato. La riduzione non porterebbe alcun beneficio a chi ha un reddito esattamente di 28mila euro, trovandosi al limite inferiore dello scaglione. Il vantaggio economico, seppur limitato, diventa percepibile già a partire da 29mila euro di reddito, con un risparmio di circa 20 euro all’anno (1,7 euro al mese). Il beneficio massimo, per chi rientra perfettamente nello scaglione, spetta a chi dichiara 50mila euro, con un taglio di 440 euro all’anno (36,7 euro mensili).
|Reddito Imponibile (euro)
|Taglio Annuo (euro)
|Taglio Mensile (euro)
|28.000,00
|0,00
|0,00
|29.000,00
|-20,00
|-1,70
|30.000,00
|-40,00
|-3,30
|31.000,00
|-60,00
|-5,00
|32.000,00
|-80,00
|-6,70
|33.000,00
|-100,00
|-8,30
|34.000,00
|-120,00
|-10,00
|35.000,00
|-140,00
|-11,70
|36.000,00
|-160,00
|-13,30
|37.000,00
|-180,00
|-15,00
|38.000,00
|-200,00
|-16,70
|39.000,00
|-220,00
|-18,30
|40.000,00
|-240,00
|-20,00
|41.000,00
|-260,00
|-21,70
|42.000,00
|-280,00
|-23,30
|43.000,00
|-300,00
|-25,00
|44.000,00
|-320,00
|-26,70
|45.000,00
|-340,00
|-28,30
|46.000,00
|-360,00
|-30,00
|47.000,00
|-380,00
|-31,70
|48.000,00
|-400,00
|-33,30
|49.000,00
|-420,00
|-35,00
|50.000,00
|-440,00
|-36,70
Il nodo della sterilizzazione
Il conto della riforma del secondo scaglione Irpef, che ridurrebbe l’aliquota dal 35% al 33%, ammonta a 2,57 miliardi di euro. Una cifra che nasconde due voci distinte:
- 1,24 miliardi per i contribuenti con redditi tra 28mila e 50mila euro;
- 1,33 miliardi per i circa 3 milioni di contribuenti con redditi superiori ai 50mila euro, che riceverebbero automaticamente lo stesso beneficio massimo di 440 euro annui.
Con i margini di manovra limitati, il governo studia come evitare che il taglio si estenda indistintamente a tutti i redditi superiori ai 50mila euro. La soluzione potrebbe essere la “sterilizzazione” del beneficio – un meccanismo già sperimentato nel 2024 con il taglio forfettario di 260 euro sulle detrazioni. Tuttavia, questo approccio presenta criticità: nel 2024 ha penalizzato soprattutto chi aveva oneri detraibili (come mutui e bonus edilizi), creando trattamenti diseguali tra contribuenti con lo stesso reddito.
Chi resterebbe escluso
Se il correttivo venisse applicato a tutti i contribuenti sopra i 50mila euro, verrebbero esclusi dal beneficio 3 milioni di persone (il 7,1% del totale), che però versano da soli 84,1 miliardi di Irpef – il 44,3% del gettito complessivo. Il dato evidenzia una concentrazione del prelievo fiscale senza eguali in Europa:
- l’1,65% dei contribuenti (redditi sopra i 100mila euro) paga il 22,4% dell’Irpef;
- il 17% circa (redditi sopra i 35.000 euro) sostiene quasi due terzi del gettito;
- quasi la metà degli italiani versa solo il 5,6% del totale.