Sostenibilità, cos’è l’Agenda 2030 e quali sono gli obiettivi: scarica l’ebook

Di sostenibilità si parla costantemente, e con la drammatica esplosione della pandemia di Covid-19 se ne parla ancor di più, perché proprio un nuovo modello di sviluppo sembra ormai essere necessario, per garantire un futuro al nostro pianeta.

In questo contesto si inserisce l‘Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto da 193 Paesi delle Nazioni unite, tra cui l’Italia, con 17 obiettivi “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti”.

In questo ebook vi raccontiamo quali sono questi 17 obiettivi, a che punto è l’Italia e qual è la strategia adottata dal nostro Paese.