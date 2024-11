Disponibile il modello per il credito d'imposta Zes: incentivi per imprese agricole, pesca e acquacoltura nel Sud. Domande dal 20 novembre 2024

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Al via le domande per richiedere il credito d'imposta per le Zes

L’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente reso disponibile il modello per richiedere il credito d’imposta dedicato alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che operano nelle Zone Economiche Speciali (Zes) del Sud Italia.

Previsto dalla legge n. 101/2024, questo incentivo si presenta come una leva concreta per rilanciare investimenti e innovazione in alcune delle aree più strategiche del Mezzogiorno, offrendo un supporto tangibile a chi vuole scommettere sulla crescita del proprio business.

Cosa prevede l’agevolazione: il credito d’imposta spiegato

Il credito d’imposta è uno strumento che consente alle imprese di abbattere i costi fiscali grazie a una compensazione basata sugli investimenti effettuati. Nel caso specifico, riguarda spese sostenute per acquistare macchinari, attrezzature o immobili che servono direttamente alla produzione. In altre parole, le aziende che decidono di investire in beni utili alla propria attività, purché siano destinati a strutture produttive situate nelle Zes, possono recuperare parte dei costi attraverso un credito fiscale.

Questa misura è riservata alle imprese agricole e a quelle attive nella pesca e nell’acquacoltura, settori chiave per il Mezzogiorno. L’obiettivo è incentivare l’ammodernamento delle strutture e favorire la competitività in un’area che ha bisogno di nuovi stimoli economici.

Chi può usufruire del credito

L’incentivo si rivolge a una platea ben definita:

imprese che si occupano della produzione primaria di prodotti agricoli;

aziende forestali;

micro, piccole e medie imprese attive nella pesca e nell’acquacoltura.

Per accedere all’agevolazione, è necessario che le imprese rispettino i requisiti fissati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Il credito d’imposta copre esclusivamente investimenti di almeno 50.000 euro, mentre non sono ammessi interventi di importo inferiore. Inoltre, l’agevolazione è vincolata a investimenti effettuati tra il 16 maggio e il 15 novembre 2024.

Quali spese sono agevolabili

La misura si applica a una serie di spese ben precise, tra cui:

l’acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e impianti per la produzione;

investimenti in terreni e immobili strumentali, a condizione che siano utilizzati per attività produttive all’interno delle Zes;

acquisizioni tramite leasing finanziario, se legate a beni strumentali.

Esiste un limite: il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del totale dell’investimento agevolato. Questo serve a garantire che l’agevolazione venga utilizzata principalmente per beni strettamente legati alla produzione.

Il totale degli investimenti coperti dalla misura non potrà superare i 40 milioni di euro per l’intero anno 2024, come stabilito dal decreto attuativo del 18 settembre del Ministero dell’Agricoltura.

Le regioni coinvolte: dove si applica l’agevolazione

Il credito d’imposta si applica alle Zes Uniche, che comprendono le regioni:

Campania

Calabria

Puglia

Basilicata

Sicilia

Sardegna

Molise

Abruzzo

Questi territori, individuati nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022–2027, godono di una deroga alle normative europee sugli aiuti di Stato, che consente di favorire lo sviluppo economico locale.

Come inviare la domanda: la procedura spiegata passo per passo

Le imprese interessate possono presentare la domanda a partire dal 20 novembre 2024 fino al 17 gennaio 2025. La procedura è completamente digitale e deve essere gestita tramite il software “ZESUNICAAGRICOLA” fornito dall’Agenzia delle Entrate. Ecco come funziona:

Scarica il modello: il documento è disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia. Compila il modulo: inserisci tutte le informazioni richieste, comprese quelle sugli investimenti effettuati. Invia la comunicazione: la trasmissione deve avvenire online, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario autorizzato. Ricevi la ricevuta: entro cinque giorni dalla trasmissione, l’Agenzia rilascia una ricevuta che conferma l’accettazione o lo scarto della domanda, specificandone i motivi.

In caso di errore tecnico, c’è la possibilità di correggere la comunicazione e inviarla nuovamente entro cinque giorni lavorativi.

Il sistema, infatti, consente una certa flessibilità. Se necessario, è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedente. Oppure è possibile anche rinunciare al credito d’imposta indicato nell’ultima comunicazione inviata.