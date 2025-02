Giornalista esperto di economia e sport. Laureato in Media, comunicazione digitale e giornalismo, scrive per diverse testate online e cartacee

Fonte: iStock Bonus vista: le nuove modalità per fare richiesta sono una fake news creata a regola d'arte

Una serie di privati in rete hanno aperto alla possibilità di fare richiesta per il Bonus vista fino al 28 febbraio 2025. Tuttavia, lo Stato non ha dato nessuna indicazione ufficiale sulle nuove modalità per ottenere l’agevolazione. Gli annunci in questione offrono una serie di indicazioni per richiedere il bonus mandando i propri dati a un indirizzo mail che non ha niente a che vedere con le istituzioni. Ma da dove è partita la notizia? Facciamo chiarezza.

Il Bonus vista è stato prorogato fino al 2025?

Per il momento non c’è alcun prolungamento dei termini per fare richiesta del Bonus vista, contrariamente alle informazioni diffuse in queste ore da diversi giornali e diversi siti di aziende che si occupano di occhiali e lenti a contatto.

L’ultimo annuncio circolato in rete comunica agli utenti la possibilità di richiedere lo sconto fino al 28 febbraio 2025 inviando una mail a bonusvista2024@gmail.com o a bonusvista@gmail.com, indicando il codice fiscale del capofamiglia e il nome e cognome di ogni membro familiare che necessita di occhiali da vista.

Entro 24 ore dall’invio della domanda si dovrebbe ricevere l’autorizzazione per procedere all’acquisto facilitato degli occhiali con il bonus, con un link a una piattaforma accreditata su cui effettuare il pagamento entro 30 giorni. A insospettire molti utenti c’è però la richiesta di un certificato Isee, che deve essere inferiore ai 28.500 euro (al contrario del bonus ufficiale, che aveva come limite quello dei 10mila euro).

Non è chiaro se il “nuovo Bonus vista” venga erogato dai centri che lo propongono ed è singolare che dei privati richiedano l’Isee per degli sconti su montature e lenti. C’è chi, tra le recensioni, ipotizza che si tratti di truffe o fake news. Il consiglio per i consumatori è quello di verificare tutte le agevolazioni per l’acquisto di occhiali e lenti

Il vero Bonus vista statale

L’iniziativa del Bonus vista è stata introdotta dal decreto del Ministero della Salute il 21 ottobre 2022, in risposta alla necessità di fornire un sostegno economico ai cittadini in difficoltà. Il fondo, rivolto a tutti i componenti del nucleo familiare con un valore Isee non superiore ai 10mila euro, prevedeva uno sconto, pari a 50 euro, da richiedere una sola volta per ciascun membro.

La Legge di Bilancio 2024 ha cancellato il bonus, che è rimasto circoscritto al periodo compreso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, con un totale di risorse stanziate pari a 5 milioni di euro per ciascun anno. Chi ha prenotato le risorse del Bonus vista a inizio 2024, ha avuto tempo 30 giorni per effettuare l’acquisto di occhiali o lenti a contatto e, di conseguenza, usufruire dello sconto a cui hai diritto.