Bonus trasporti esaurito, ma non è detta l’ultima parola

Fonte: ANSA Bonus trasporti: click day a ottobre 2023

Il bonus trasporti è andato esaurito in un batter d’occhio: il click day partito alle 8:00 dell’1 settembre 2023 ha visto andare a ruba la possibilità di accedere allo sconto per i viaggi in treno o sui mezzi pubblici.

Bonus trasporti: click day finito in un’ora

Ben mezzo milione le persone collegate contemporaneamente per aggiudicarsi il bonus che è andato esaurito nel giro di 69 minuti. Ma c’è ancora una possibilità per chi non sia riuscito ad aggiudicarsi il bonus trasporti.

Il click day di inizio settembre metteva sul piatto i fondi avanzati dagli abbonamenti precedenti non utilizzati. Chi è arrivato prima è riuscito a fare domanda. Chi è arrivato tardi ha letto una scritta che lo informava del “momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023”.

Le risorse stanziate dal governo ammontano a 100 milioni di euro. Al 4 agosto risultavano 1.875.600 bonus emessi, per un totale di 95 milioni di euro.

Bonus trasporti: cos’è e a cosa serve

Si tratta di un buono nominativo utilizzabile per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile per treni e mezzi pubblici. L’importo massimo è di 60 euro. Se viene impiegato per un abbonamento di importo superiore ai 60 euro, la misura si traduce in uno sconto. Se il bonus viene impiegato per un abbonamento di importo inferiore ai 60 euro non si ha diritto a incassare la differenza.

La misura è destinata a famiglie, studenti, pensionati e lavoratori a reddito basso, ovvero chi abbia un reddito Isee non superiore ai 20mila euro. La soglia precedente era di 35mila euro.

Sono acquistabili abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico comunale, regionale e interregionale e per i servizi i treni nazionali. Il bonus trasporti è richiedibile una sola volta al mese per ogni beneficiario. Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Come avere il bonus trasporti ora che è esaurito

Come anticipato, non è detta l’ultima parola: il ministero dei Trasporti ha specificato che potrebbe a breve aprirsi una nuova finestra per le richieste: “Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8:00 dell’1 ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di settembre 2023”. Sul piatto i fondi ricavati dagli abbonamenti non attivati (salvo ulteriore rifinanziamento della misura).

Il bonus trasporti può essere richiesto collegandosi all’apposita piattaforma del Ministero del Lavoro e dei Trasporti sul sito https://bonustrasporti.lavoro.gov.it./

Due le possibilità per accedere: Spid o Cie (Carta di identità elettronica). Una volta entrati nel portale occorre compilare tutti i campi richiesti. Al termine della procedura verrà rilasciato il voucher viaggi.

Altri bonus per Isee bassi

Il bonus trasporti è solo una delle misure alle quali può accedere chi abbia un Isee basso. Per le famiglie meno abbienti il governo ha finanziato tutta una serie di iniziative.

Il governo ha pensato anche a chi per muoversi abbia la necessità di utilizzare l’automobile: allo studio un bonus benzina da 150 euro.