Bonus trasporti, ultimi fondi residui: nuove richieste dal 1° settembre

Partono il 1° settembre le nuove richieste per il bonus trasporti: dalle ore 8 di venerdì prossimo sarà possibile fare domanda per i fondi residui che non sono stati utilizzati dai beneficiari entro la data del 31 agosto. In caso di mancato utilizzo, infatti, le risorse saranno nuovamente messe a disposizione e potranno essere investite per l’acquisto di un nuovo abbonamento in quello che si annuncia un vero e proprio click day.

Bonus trasporti, nuove domande al via

La possibilità di effettuare la richiesta di nuovi bonus da 60 euro sulla piattaforma era stata temporaneamente disabilitata per l’esaurimento dei fondi. Il governo aveva fatto sapere che “sarà comunque possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta di Bonus a partire dalle ore 8 del primo settembre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023. Meccanismo che verrà ripetuto nei mesi successivi fino a completo esaurimento del budget totale“.

Chi ha richiesto e ottenuto ad agosto il contributo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ferroviario nazionale avrà tempo fino alla scadenza della fine del mese per utilizzarlo.

Le risorse che non verranno utilizzate entro il termine previsto saranno nuovamente messe a disposizione dal 1° settembre. I fondi a disposizione saranno pochi, per questo motivo si prevede un vero e proprio click day per assicurarsi un nuovo contributo da utilizzare.

Bonus trasporti, cosa si può comprare

E’ un’agevolazione per l’acquisto di un abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità, ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale ovvero di trasporto ferroviario nazionale, ad esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Il valore del buono non può superare l’importo di 60 euro. Viene determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare. Il buono è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Non è cedibile e non incide nel calcolo dell’Isee.

Chi può richiederlo

Il buono è riconosciuto alle persone fisiche che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico.Il richiedente accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indica il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne

Come fare richiesta

Il bonus trasporti si richiede collegandosi all’apposita piattaforma del Ministero del Lavoro e del Ministero dei Trasporti, disponibile all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Per accedere è necessario essere muniti dell’identità digitale SPID o della CIE. Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso.